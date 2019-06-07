Топ-10 самых популярных кроссоверов мая

Лидеры меняются. Так в первую пятерку самых востребованных кроссоверов вошли лишь две бюджетные модели.

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Продажи новых автомобилей в России в мае сократились на 7%. Некоторые модели растеряли покупателей, а некоторые, наоборот, набирают популярность. Так, например, в пятерку лидеров вошел Toyata RAV4, опередивший по продажам отечественный внедорожник Lada 4х4.

Самым популярным кроссовером в мае стал Hyundai Creta, который купил 5781 человек. Ни роста, ни спада спроса на модель в мае этого года по отношению к спросу в мае прошлого не зафиксировано, отмечает агентство «Автостат». Следует отметить, что автомобиль является лидером и по итогам продаж первых пяти месяцев этого года. Всего дилеры Hyundai реализовали 28674 машин этой модели, что на 4% больше, чем за тот же период 2018 года.

Второе место осталось за Renault Duster, покупателей которого становится все меньше. Так в мае кроссовер выбрали 3278 автомобилистов, а дилеры не досчитались 7% покупателей. Замыкает тройку лидеров Volkswagen Tiguan, спрос на который в мае вырос на 5% — 2915 реализованных кроссоверов. Благодаря этому модель в прошлом месяце обошла по продажам Kia Sportage. По итогам пяти месяцев этот корейский кроссовер занимает третью позицию рейтинга, но, растеряв 5% покупателей, в мае пропустил конкурента вперед. Всего было продано 2860 экземпляров Sportage. На пятое место поднялся Toyota RAV4. Его сюда вывел невероятный рост спроса на 18%. В результате дилеры за месяц нашли на кроссовер 2519 покупателей.

Lada 4x4, недобрав 3% продаж, заняла шестое место. Всего в мае было куплено 2392 внедорожника. В спину бюджетной отечественной модели дышит, но все сбивчивее, Renault Kaptur с результатом 2190 проданных авто. Спрос на этот стильный кроссовер падает слишком стремительно — минус 23%, а с началом полномасштабных продаж Арканы модель вовсе рискует исчезнуть из топ-10, отдав новинке своих покупателей. Недешевый Skoda Kodiaq взлетел на восьмое место. Его выбрали в мае 1907 покупателей. Автомобиль оказался настолько хорош, что спрос на модель вырос на 240%. На девятое месте опустился Hyundai Tucson. Его майский результат — 1776 покупателей, а это на 10% меньше, чем годом ранее. Замыкает десятку лидеров Mitsubishi Outlander. Модель является не самой свежей разработкой и, возможно из-за этого спрос на автомобиль снизился в мае этого года на 15%, до 1767 реализованных экземпляров.

Топ-10 самых популярных новых кроссоверов в России по итогам продаж мая 2019 года

Место Марка, модель Продано, шт. Изменение, % 1 Hyundai Creta 5781 0 2 Renault Duster 3278 —7 3 Volkswagen Tiguan 2915 +5 4 Kia Sportage 2860 —5 5 Toyota RAV4 2519 +18 6 Lada 4x4 2392 —3 7 Renault Kaptur 2190 —23 8 Skoda Kodiaq 1907 +240 9 Hyundai Tucson 1776 —10 10 Mitsubishi Outlander 1767 —15

Не имея денег на кроссовер, его можно легко и эффективно заменить на универсал повышенной проходимости. Например, на новую Ладу Гранту Кросс, о плюсах и минусах которой можно узнать здесь.

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Фото: Toyota