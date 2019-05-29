Топ-5 доступных авто с самым большим клиренсом

Эксперты «За рулем» измеряют дорожный просвет всех тестовых автомобилей. И, как правило, полученные результаты не совпадают с паспортными данными машин. Так на каком из сравнительно недорогих и наиболее популярных на нашем рынке новых автомобилей проще взобраться на бордюр или доехать до места рыбалки?

Материалы по теме Рейтинг полноприводных трансмиссий: испытания на роликах

Клиренс — расстояние от нижней части автомобиля до дороги — еще называется дорожным просветом. Параметр в России очень важный. Ведь он позволяет преодолевать жуткую колейность, которая порой образуется в летнюю жару даже на федеральных трассах.

«Лежачие полицейские» тоже порой не отвечают ГОСТам по высоте. Бывает, что официальные парковки на тротуаре отделяет от проезжей части высоченный бордюр. И это только те проблемы, с которыми водитель встречается на дорогах общего пользования. А что ждет его на грунтовках и при попытке подъехать к месту отдыха или рыбалки? Тут зачастую резкие переломы рельефа заставляют вспомнить об углах въезда и съезда, а также об угле рампы.

На геометрическую проходимость автомобиля влияют дорожные просветы в районе передней оси а, середины базы b и задней оси с. Также важны угол въезда — альфа, рампы — гамма и съезда — бета. На сохранность бампера влияет расстояние от него до дороги — h1.

Но это еще не все. На слабых и скользких грунтах трудно переоценить наличие привода на все колеса. Так что клиренс — это еще далеко не все, что нужно автомобилисту для «внедорожного счастья». И тем не менее сегодня мы рассмотрим, у каких сравнительно недорогих автомобилей дорожный просвет позволит пропустить между колесами солидную «неприятность»: например, валяющуюся на дороге покрышку от Жигулей.

Renault Duster и его соплатформенники

Технически кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur и Nissan Terrano во многом идентичны. «Низ» абсолютно одинаковый, а потому можно рассказать о них оптом: постоянный привод на переднюю ось и подключаемый электромагнитной муфтой «задок», есть и переднеприводные модификации, которые, в основном, и «пролезают» в наше ценовое ограничение — до миллиона рублей.

Родоначальник семейства, Duster, самый дешевый — от 699 000 рублей. Цена Renault Kaptur — от 879 000 рублей, Nissan Terrano — от 930 000 рублей. Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но нам удалось намерить не более 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.

Renault Duster — cамый простой, самый дешевый и самый брутальный из всех соплатформенников.

На дастеровскую ходовку натянули гламурную «шкурку» и переименовали в Kaptur. Стало ощутимо дороже.

Nissan Terrano чуть дороже своего прародителя Дастера, но проходимость от этого не изменилась.



Лада Веста Кросс

Материалы по теме Vesta Cross и Logan Stepway — годятся ли они для бездорожья?

Весте во внедорожном исполнении достался вполне кроссоверный клиренс, равный 203 мм по заявлениям завода. Наши измерения показывают 200 мм. Универсал Vesta Cross SW имеет ту же базу и те же бамперы, а потому и ту же геометрическую проходимость, что и седан. По моему мнению, автомобиль с точки зрения проходимости весьма достойный; плохо, что полный привод недоступен.

К сожалению, Lada XRAY Cross, произошедший из Renault Sandero Stepway, не обрел большого клиренса. В процессе эволюции на него стали устанавливать некоторые элементы подвески, подобные вестовским. Это улучшило его поведение на дороге, но клиренс «дожать» не удалось. Он составляет всего 185 мм.

Веста с приставкой Кросс — почти идеальный моноприводный кроссовер.

Lada 4x4

Материалы по теме Легенды не умирают: Нива и ее самые необычные модификации

Прародитель всех кроссоверов остается верен себе: постоянный полный привод, небольшая масса и короткие свесы сочетаются с хорошим дорожным просветом в 200 мм. Заплатить за машину, ставшую живой классикой, придется от 518 000 рублей.

Клиренс модификаций Урбан, а также длиннобазных автомобилей-пятидверок останется практически таким же, а вот с «геометрией углов» похуже. В первом случае страдают красивые бамперы, а во втором велик риск сесть на брюхо из-за увеличившегося угла рампы.

Вечные ценности автомобиля (и в том числе, конечно, проходимость) востребована и сейчас.

Chevrolet Niva

Один из немногих оставшихся в официальной продаже в России «крестоносцев» можно приобрести за 588 000 рублей. Некоторые дилеры обещает клиренс в 220 мм. Хотя, по результатам наших замеров, больше 200 мм никак не получается. Проходимость у Шевроле Нивы хороша благодаря постоянному полному приводу с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Chevrolet Niva сочетает относительно неплохое поведение на асфальте, высокую проходимость и умеренный комфорт для водителя и пассажиров.

Семейство УАЗ

Материалы по теме УАЗ ответил «За рулем» на критику Патриота

УАЗ Патриот (по цене от 794 900 рублей), согласно нашим замерам, имеет клиренс 205 мм. Причем этот клиренс — до редуктора жесткой балки моста, который может немного прорезать грунт, и боится только камней, природных и бордюрных.

Привод — постоянный задний и жестко подключаемая передняя ось. В грязи — хорошо, а по скользкой заснеженной дороге быстро ехать с включенным «передком» не очень безопасно.

Цена на Хантеры и «буханки» немного ниже, но дорожный просвет практически такой же.

УАЗ Патриот — лучший «проходимец», укладывающийся в наш ценовой диапазон.

К сожалению, больше новых автомобилей с клиренсом под 200 мм и ценой до 1 000 000 рублей на нашем рынке не осталось.