ЛАДА XRAY CROSS HYUNDAI CRETA FORD ECOSPORT

С выходом внедорожной версии Иксрея на рынке появилась более доступная альтернатива паркетникам стоимостью от миллиона рублей и выше. Что нужно Ладе, чтобы соперничать с ними на равных, выяснили испытатели «За рулем».

XRAY Cross компактнее, без автомата и полного привода, но при такой цене на многое можно закрыть глаза.

Еще недавно Creta в неплохой экипировке была по карману многим — бестселлер! Однако сейчас средневзвешенная цена перевалила за миллион. Дешевая альтернатива есть — XRAY. Но, несмотря на то что АВТОВАЗ преподносил XRAY как кроссовер, таковым его считали немногие.

Теперь расклад изменился: в конце прошлого года появился «еще более внедорожный» XRAY Cross, который в топ-исполнении можно взять за 900 тысяч. За эти деньги даже базовую Крету не купишь.

Конечно, XRAY Cross компактнее, без автомата и полного привода, но при такой цене на многое можно закрыть глаза. Или нельзя? Ответ даст сравнение Иксрея Cross с переднеприводной Кретой и рестайлинговым Фордом EcoSport — победителем нашего недавнего теста.

Вне асфальта на Экоспорте надо быть предельно внимательным: защиты двигателя нет, подвеску пробивает.

Энергоемкая подвеска Лады позволяет безбоязненно валить по буера­кам. Если бы ездовая электроника при этом не своенра­вничала, было бы вообще замечательно.

На замерзшей грунтовке Creta понравилась больше других. Ее подвеска не пасует перед ямами, а ездовая электроника настроена наиболее корректно.

Ford EcoSport В России представлен с 2014 года. В прошлом году претерпел рестайлинг: обновили моторы, робот PowerShift заменили классическим автоматом. Сборка — на заводе Ford Sollers в Набережных Челнах. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.5 (123 л.с.) — от 1 049 000 ₽

2.0 (148 л.с.) — от 1 327 000 ₽ Лада XRAY Cross Дебют состоялся под занавес 2018 года. Из моторной гаммы исключен 1,6-литровый агрегат, коробка — только механическая. Ожидается версия с вариатором. ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

1.8 (122 л.с.) — от 754 900 ₽ Hyundai Creta Самый популярный на нашем рынке кроссовер представлен в России c 2016 года. Делают на заводе ­в Санкт-Петербурге. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.6 (123 л.с.) — от 947 000 ₽

2.0 (150 л.с.) — от 1 190 000 ₽

Модернизируй это

Материалы по теме Lada XRAY Cross — все доработки от вазовцев

Прежде Лады попрекали не только за конструктив, но и за бедное оснащение. Сажусь в XRAY Cross и обалдеваю — здесь есть всё, к чему мы привыкли в иномарках. Климат-контроль, мультимедийка с навигатором и сенсорным экраном, камера заднего вида, обогрев ветрового стекла и даже обода руля!

Салон модификации Cross уютнее и удобнее, чем у простого Иксрея. Вместо несуразного тонюсенького подлокотника — стационарный «сундучок» с откидной крышкой.

Рулевая колонка регулируется даже по вылету (это первая машина на платформе В0 с такой роскошью), а перепрофилированные передние сиденья куда лучше распределяют нагрузки.

Отдельное спасибо за мягкие подушечки на дверных подлокотниках и стильные оранжевые вставки.

Интерьер Иксрея постепенно улучшается. Появился широкий стационарный подлокотник, а руль теперь обогревается и регулируется в двух плоскостях. Но салону пока недостает ощущения качества. С 1,8‑литровым мотором сочетается пятиступенчатая механика от Renault. Графика простенькая, но вазовский навигатор отлично знает даже второстепенные дороги.

Приборы выглядят слишком просто — не помогают даже оранжевые ободки вокруг шкал.

В отличие от Форда, изображение с камеры — со статичной разметкой, однако особых ­проблем это не доставляет.

В отличие от обычного Иксрея, у Кросса кнопки обогрева сидений расположены не в основании сиденья, а на консоли — и всегда в зоне обзора.



Материалы по теме Lada XRAY Cross и 5 альтернатив с пробегом

Конечно, всегда есть что улучшить. Материалы, как ни крути, дешевенькие. Надо довести до ума подстаканники — сделать их поглубже, чтобы стаканы и бутылки на ходу не вываливались. Хорошо бы перебазировать ручки регулировок сидений: протиснуться в узкий паз между центральной стойкой и спинкой кресла не легче, чем запихнуть одеяло в пододеяльник. Наконец, пора предусмотреть место для телефона. Или вазовские испытатели носят мобильники исключительно в нагрудных карманах?

Некуда пристроить телефон и в Экоспорте. Но это семечки по сравнению с чувством тесноты и отвратительной обзорностью. За дополнительными передними стойками спрячется пол-КАМАЗа, да и в миниатюрное заднее стеклышко мало что видно. Диапазон регулировок боковых зеркал невелик: хочется наклонить ниже, а некуда.

Не понравились и сиденья. Короткая подушка, невнятная боковая поддержка, навязчивые в своей выпуклости подголовники — через час захотелось пересесть в другую машину. А ведь у дорестайлинговых Экоспортов «седло» было гораздо удобнее.

Благодаря недавнему рестайлингу интерьер заметно посвежел. Но чувство зажатости за рулем никуда не делось. «Климатические» кнопки накиданы слишком кучно, на ходу приходится долго целиться. Автомат настроен хорошо — желания пользоваться ручным режимом не возникает.

В адрес приборов нареканий нет, а вот мелкий монохромный дисплей трип-компьютера ­выглядит архаично.

Только фордовская мультимедийка способна поддерживать протокол Apple CarPlay — по нынешним временам это серьезное преимущество.

Изображение с камеры заднего вида дополнено динамическими линиями-подсказками.

Хотя кое в чем Ford легко затыкает оппонентов за пояс. Мультимедиасистема SYNC 3 по функционалу ушла далеко вперед и поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Есть аж три USB-порта, причем один из них пришвартовался вблизи салонного зеркала — удобно для подпитки закрепленных на стекле гаджетов.

На этом фоне салон тестовой Креты по оснащенности прост, как пробка. В отличие от соперников, у машины в базовой комплектации нет ни обогрева ветрового стекла, ни сенсорного экрана, ни камеры заднего вида. Но именно ее нутро производит самое приятное впе­чатление!

Усевшись в идеально спрофилированное кресло, кнопки-переключатели обнаруживаю за долю секунды, руль и сиденья регулируются в широченных диапазонах, а панель приборов Supervision по наглядности и информативности близка к эталону. И обзорность — без проблем.

По простору Hyundai кладет на лопатки обоих конкурентов.. Особенно велико преимущество во втором ряду — наш 190‑сантиметровый испытатель Денис Панов расположился с комфортом только в Крете. .А еще она превзошла соперников по объему багажника, но только если измерять его при стандартном положении сидений — под шторкой.

Выверенная эргономика, удивительный простор, классная обзорность — тестовая Creta уступила конкурентам только в возможностях мультимедиа. Более продвинутое головное устройство потребует выложить аж 50 000 рублей, но за эти деньги вы получите бонусом немало другого полезного оборудования. Автомат Креты хорош лишь при неспешной езде: стоит взвинтить темп — и он «спотыкается».

Эталонные, кристально ясные и наглядные приборы!

В передней части салона — один USB-разъем и две 12‑вольтовые розетки. Лучше бы наоборот.

Кнопку обогрева руля корейцы расположили под консолью, а не на баранке.



По предельным возможностям «грузоперевозок» на первое место вышел XRAY Cross. Только у него можно откинуть вперед спинку правого пассажирского сиденья — и перевозить длинные вещи. Еще один козырь — двухуровневый пол багажника. Так что XRAY Cross, несмотря на самые компактные в тройке габариты и скромную цену, мы сочли ­наиболее функциональным. Наша машина в лидерах? Мир никогда больше не будет прежним!

Всё налаживается

Пару лет назад мне довелось поездить на Иксрее, и не скажу, что мне сильно понравилось. Тряская, хоть и энергоемкая, подвеска, прилетающие на руль удары от дорожных неровностей и не слишком уверенное поведение в поворотах. ­За что любить?

Похоже, на АВТОВАЗе со мной были согласны. Поэтому для модификации Cross коренным образом перекроили шасси. Расширили колею, позаимствовали у Весты нижние L‑образные рычаги (они не совсем такие же, но почти) и поворотные кулаки, модернизировали и чуть опустили подрамник, изменили форму стабилизатора поперечной устойчивости и внедрили электроусилитель руля. И машина взбодрилась!

Кресла версии Cross гораздо удобнее, чем у обычного Иксрея, - но подушка всё равно коротковата.

Ради большего простора вазовцы чуть сдвинули второй ряд назад. Помогло несильно — в Иксрее мéста хватает едва-едва. Втроем сидеть некомфортно. Высота потолка наимень­шая, тесно в плечах. К чему тут третий подголовник?



XRAY Cross увереннее обычного Иксрея стоит на прямой и стабильнее держится в поворотах.

Не driver’s car, но уже кое-что!

При этом XRAY Cross комфортнее. Взбрыкивания на ямах поутихли, водителя не допекает вырывающийся из рук руль. Только на совсем уж больших неровностях рулевая колонка все-таки подрагивает. А как показал наш большой пробег в Каракумы, рулевая колонка имеет слабое место — крестовину, которая разбалтывается и дребезжит.

Тормоза — откровение. Отказ от задних барабанных механизмов в пользу дисковых безоговорочно пошел на пользу. XRAY Cross надежно и прогнозируемо замедляется, а усилие на педали оптимальное.

Чуть жестковатое сиденье Креты подкупает выверенным профилем и хорошими диапазонами регулировок.

Второй ряд Hyundai самый просторный. Наш испытатель с удобством смог расположиться только здесь. Трем пассажирам сзади Creta всё же «жмет». Впрочем, пара подголовников недвусмысленно намекает на четырехместность машины.



Creta тоже умеет быстро гасить скорость, но привод не столь «прозрачен». EcoSport вновь разочаровал: у педали слишком большой свободный ход, а прихват невнятный — контролировать замедление сложно. И это не разовая проблема — у редакционной 2-литровой полноприводной модификации такая же особенность.

Материалы по теме Переднеприводная Creta или навороченный Rio X-Line: что выбрать?

Зато Ford можно смело похвалить за моментальные и точные отклики на повороты руля и чувство автомобиля. Хочется ехать, причем быстро! Нужно лишь помнить про излишне игривую в поворотах заднюю ось. Чуть переборщил — и EcoSport норовит вильнуть хвостом. И если летом такая гиперак­тивность мне по душе, то на скользкой зимней дороге подобные игры быстро утомляют — хочется большей надежности и стабильности. Такой, как у Креты.

Hyundai катит в поворотах с уверенностью бобслеиста в желобе — невозмутимо и без вихляний, которыми утомляет EcoSport. Руль не эталон по реактивному усилию, но и проблем нет. Идеально настроена система стабилизации: на снегу можно активно разгоняться с педалью в пол без «стреноживаний». В поворотах она вступает в дело крайне деликатно и почти незаметно. Наконец, плавность хода — лучшая в тестовой тройке.

Фордовские кресла огорчили короткой подушкой и излишней мягкостью набивки. Зато регулировка поясного упора — только здесь.

Второй ряд Экоспорта оказался тесен не только для 190‑сантиметрового Дениса Панова, но и для коллег пониже. А еще напрягает отсутствие потолочных ручек.



А вот к связке мотор-коробка есть вопросы. Пока катишь вполпедали, всё чудесно — никаких разрывов в тяге. Но если взвинтить темп, скорострельности 6-ступенчатому автомату не хватает, появляются клевки и подергивания.

Материалы по теме Универсалы Веста против Креты и Фокуса: итоги 60-часовой гонки на выносливость

В силовом агрегате Форда те же 123 «лошади», но на один цилиндр меньше. Задорно стрекочущий «трехгоршковый» мотор кажется побойчее во всем диапазоне оборотов, да и 6-ступенчатый автомат работает более споро. Устроили параллельные старты: на деле в разгоне Ford отрывается от Креты не более чем на полкорпуса.

У Лады пока нет автомата, поэтому комбинация 1,8‑литрового 122‑сильного двигателя и 5-ступенчатой механики — безальтернативная. На старте XRAY Cross способен уйти в небольшой отрыв от соперников, эластичность у двигателя хороша. В режиме «спорт» системы Lada Ride Select педаль газа становится более отзывчивой, а мотор дольше поддерживает обороты под сброс газа. На трассовых скоростях XRAY Cross выматывает моторным воем — коробке явно не хватает шестой передачи.

Расход? Лада и Hyundai сжигают около 9,5 литра на 100 км, а Форду требуется на пол-литра меньше.

ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ Во время нашего теста в Московском регионе было около пяти градусов ниже нуля и выпал ледяной дождь. Машины моментально покрылись ровным слоем глазури. Отличный повод устроить блиц-тест системам отопления! Одновременно заводим двигатели, выставляем климат-контроль на 25 градусов и третью скорость вентилятора, направляем поток на стекло и включаем «электрогрелки» — они есть у тестовых Форда и Лады. XRAY Cross [1] смог избавиться от ледяной скорлупы на стекле всего за четыре минуты — его обогревы оказались наиболее эффективными. При поддержке электронитей стекло Форда [2] оттаивало чуть дольше — пять минут. Creta [3] победила наледь не так быстро: изморозь начала отходить примерно через четыре минуты после пуска двигателя, а полностью ледяной панцирь исчез через восемь минут.



Полевой роман

Хотя наши герои сплошь переднеприводные, мы прохватили по припорошенному замерзшему полю. Тут слабое звено — Ford EcoSport: из-за склонности подвески к пробоям на нем приходится ехать ­медленнее.

Подвеска Лады буераков не боится, но особо тоже не разгонишься: при разгрузке передних колес система стабилизации одергивает машину — и после «приземления» резко теряется ход. Систему стабилизации можно отключить, но по достижении 54 км/ч электронный смотрящий вновь вступает в дело.

Ход подвески Иксрея — примерно как у Креты и Экоспорта. Новая система Ride Select — не панацея вне дорог, но в снегу и грязи все-таки помогает.

Наименее проблемный вне асфальта на скорости — Hyundai. Ямы ему нипочем — едет себе и едет. Ни пробоев, ни особой тряски. Самый комфортный в тройке!

Сунулись в грязь и быстро поняли, что все машины близки по предельным возможностям. Самый скромный клиренс — у Креты, но 170 мм достаточно для проселка «средней тяжести». Днищем мы ни разу не зацепились. Угол въезда у Экоспорта самый солидный в тройке: 25°. И дорожный просвет вполне — 180 мм.

Двигатель Форда прикрывает всего-навсего фетровый пыльник. Порвать его проще простого. Клиренс — 180 мм.

Под днищем Иксрея мы намерили 185 мм вместо заявленных 215 мм. Для компактного городского кроссовера и это неплохо.

У Креты — наименьший в трио клиренс (170 мм), но днище ровное, цепляться за грунт тут нечему.



Геометрическая проходимость Лады недурна, ход подвески приличный, а клиренс самый большой — 185 мм

Есть ли польза от иксреевской системы Ride Select? Предустановка «снег/грязь» сильнее душит мотор и облегчает старт в грязи и снежной каше, а в режиме «песок» допускается более активная, «силовая» пробуксовка ведущих колес. Но чтобы взять препятствие ходом, лучше сразу выбрать режим ESC Off. ­. ­Черепашьим шагом прорваться на природу можно.

Юрий Тимкин: «XRAY Cross не победил, но показал хорошую игру. Дело за малым: предложить надежную и удобную автоматическую коробку».

***

Материалы по теме Как бы кроссоверы: тест Renault Logan Stepway и Sandero Stepway

Сюрприз! Ford EcoSport занял последнее место. В его активе отличная шумоизоляция, а против сыграли тесноватые салон и багажник, скверная обзорность и неинформативные тормоза. Но главная рыночная проблема — цена! EcoSport в полтора раза дороже Иксрея — потому и встречается на дорогах редко.

XRAY Cross, напротив, выступил сильнее ожиданий. Небесталанный на асфальте, с удобным и функциональным салоном — одна только складная спинка переднего сиденья чего стоит! Но стать полноценной альтернативой Крете ему не удастся даже несмотря на вкусную цену — отстает по ездовому лоску, простору салона, качеству отделки. Иксрею позарез нужен автомат или вари­атор! Появление двухпедальной версии не за горами, так что можно рассчитывать на полноценное рыночное признание, которое Creta уже заслужила. Но радоваться Иксрею рано: на подходе обновленные кросс-версии Kia Rio X-Line и Renault Sandero Stepway — и в этом противостоянии ценовой аргумент уже не прокатит.

Только в Иксрее мы смогли разместить 2,5‑метровый груз. Очень практичный для перевозки длинномеров автомобиль.

Несмотря на самый просторный салон и багажник, 2,5‑метровая поклажа в Hyundai не поместилась. Но, справедливости ради, не хватило лишь чуточку.

О том, чтобы в Форде возить длинномеры, не может быть и речи. Сами всё видите.



Кар-индекс учитывает эксплу­атационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и тех­осмотр, транспортный налог, ­затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, ­а также ­потери при перепродаже машины.

ЛАДА XRAY CROSS HYUNDAI CRETA FORD ECOSPORT 9,07 10,87 12,93

ДЕНЬ ВЫБОРОВ Максим Гомянин Мы подобрали оптимальный, на наш взгляд, набор оснащения — сэко­номив на тех опциях, без которых можно обойтись. Лада XRAY Cross Лада XRAY Cross Машину предлагают только с мотором 1.8 (122 л.с.) и механической коробкой передач. Базовая версия имеет системы стабилизации и помощи при старте в гору. Но нет кондиционера и обогрева сидений. «Кондей», а также мультируль и аудиосистема с четырьмя динамиками полагаются вместе с пакетом Optima. Такой XRAY Cross стоит 791 900 рублей. Трехуровневый обогрев сидений появляется только в средней комплектации Comfort за 834 900 рублей. В оснащении Luxe за 884 900 руб­лей покупатель получает столь необходимые зимой обогрев руля, заднего сиденья, ветрового стекла, а также климат-контроль. Luxe можно дополнить пакетом Prestige (итоговая цена 913 900 рублей): появляются тонировка задних стекол, семидюймовый монитор, камера заднего вида и навигатор. Без этого можно прожить, тем более что навигатор не показывает пробки. Так что разумно уйти на ступень вниз. Наш выбор: комплектация Luxe Ford EcoSport Ford EcoSport Моноприводные модификации предлагают с мотором 1.5 (123 л.с.). Механика или автомат. Базовая версия откровенно скудна. Да и следующая — Trend (от 1 117 000 рублей) добавляет не так много: электрорегулировку и обогрев зеркал, кондиционер, аудиосистему. Доплата за «зимний» пакет, включающий обогрев ветрового стекла и передних сидений, - 20 000 рублей. Лучше обратить внимание на оснащение Trend Plus, где «зимний» пакет уже есть — а еще противотуманки и климат-контроль. В общем, если хотите машину с механикой (1 187 000 рублей), то стоит остановиться на варианте Trend Plus. Потому как старшие версии Titanium (1 307 000 рублей) и Titanium Plus (1 357 000 рублей) идут исключительно с автоматом. Titanium добавляет пять подушек безопасности (включая коленную) и круиз-контроль. А вот за передний и задний парктроники, а также камеру заднего вида придется доплатить 28 000 рублей. В итоге машина обойдется в 1 335 000 рублей. В Titanium Plus парктроники и камера уже есть, так же как комбинированная отделка салона (кожа/ткань), кнопка пуска мотора и система бесключевого доступа. Разница между исполнениями Titanium с опциями и Titanium Plus всего 22 000 рублей. Так что нет смысла экономить. Наш выбор: версия с механикой — Trend Plus; вариант с автоматом — Titanium Plus Hyundai Creta Hyundai Creta Для переднеприводной Креты предлагают два мотора — 1.6 (123 л.с.) и 2.0 (150 л.с.). Первый предпочтительнее: динамики в городе хватает, а расход топлива поменьше. Creta в начальных комплектациях Start и Active популярна в каршеринге и такси. Покупателя Актива порадует лишь цена 1 000 000 рублей да обогрев передних сидений. Есть пакеты Winter (25 000 рублей) и Light (20 000 рублей), добавляющие противотуманки, светодиодные ходовые огни, обогрев руля и задних сидений. Такая машина обойдется в 1 045 000 рублей. Но лучше доплатить и выбрать вариант с автоматом. Версия Comfort (1 130 000 рублей) — это не только автоматическая коробка передач, но и обогрев руля, климат-контроль, противотуманки. Топовое исполнение Travel за 1 185 000 рублей добавляет боковые подушки и шторки безопасности, панель приборов Supervision, парктроник, рейлинги на крыше. Доплатив 50 000 рублей за пакет Advanced, разживемся такими полезными опциями, как обогрев ветрового стекла и камера заднего вида. В итоге моноприводная машина с автоматом будет стоить 1 235 000 рублей. Недешево. Потому самым разумным шагом будет покупка версии Limited Edition за 1 181 000 рублей. Тут есть все блага, исключая излишества вроде отделки ручек дверей хромом, бесключевого доступа в салон и пуска мотора кнопкой. Наш выбор: версия с механикой — Active c пакетами Winter и Light; вариант с автоматом — Limited Edition Kia Rio X-Line Kia Rio X-Line Моторы — 1.4 (100 л.с.) и 1.6 (123 л.с.). В базовой версии уже есть необходимый минимум: система стабилизации, электростеклоподъемники передних дверей, кондиционер, обогрев передних сидений и руля. Чтобы получить пакет «теплых» опций, включающий, помимо прочего, обогрев задних сидений, лобового стекла и форсунок омывателя, выбирайте комплектацию Prestige за 1 044 900 рублей. Она идет только со старшим мотором 1.6 и автоматом. Есть еще Premium (1 104 900 руб­лей), который предлагает отделку кресел кожзамом, бесключевой ­доступ и навигатор. «Плюшки» ­вкусные, но не обязательные. Версия с механикой оптимальна в исполнении Luxe Red Line за 939 900 рублей: нет обогрева ветрового стекла, задних сидений, зато в наличии климат-контроль, камера заднего вида и семидюймовый экран мультимедиасистемы. Наш выбор: Luxe Red Line для машины с механикой и Prestige для версии с автоматом Renault Kaptur Renault Kaptur Под капотом моноприводного Каптюра — 1,6‑литровый мотор (114 л.с.). Механика или вариатор. Для «механического» Каптюра ­разумным выбором будет исполнение Drive за 1 009 990 рублей (обогрев передних сидений и ветрового стекла, кондиционер, круиз-контроль). Доплатив 4990 рублей, получите парктроник. Если рассматривать версию с вариатором, остановимся на уровне Style (1 139 990 рублей): добавляется климат-контроль, 7-дюймовый монитор и парктроник с камерой заднего вида. Топовый Extreme (1 204 990 руб­лей) дополнен полностью светодиодными фарами, отделкой сидений кожей и красивостями вроде окрашенных в цвет кузова корпусов зеркал. Наш выбор: версия с механикой — Drive; вариант с вариатором — Style НАШ ВЫБОР Комплектация* Цена, ₽ ЛАДА XRAY CROSS Lux (1,8 л, МТ, 4×2) 884 900 FORD ECOSPORT Trend Plus (1,5 л, МT, 4×2) 1 187 000 Titanium Plus (1,5 л, AT, 4×2) 1 357 000 HYUNDAI CRETA Active с пакетами Winter и Life (1,6 л, МT, 4×2) 1 045 000 Limited Edition (1,6 л, AT, 4×2) 1 181 000 KIA RIO X-LINE Luxe Red Line (1,4 л, МT, 4×2) 939 900 Prestige (1,6 л, AТ, 4×2) 1 044 900 RENAULT KAPTUR Drive (1,6 л, МT, 4×2) 1 009 990 Style (1,6 л, CVT, 4×2) 1 139 990 * МТ — механика, АТ — автомат.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

FORD ECOSPORT HYUNDAI CRETA ЛАДА XRAY CROSS Снаряженная / полная масса 1252 / 1750 кг 1374 / 1825 кг 1295 / 1650 кг Время разгона 0–100 км/ч 13,0 с 12,1 с 10,9 с Максимальная скорость 175 км/ч 169 км/ч 180 км/ч Радиус разворота 5,3 м 5,3 м н.д. Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 52 л АИ-92, АИ-95 / 55 л АИ-92, АИ-95 / 50 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,5 / 5,2 / 6,4 л / 100 км 9,2 / 5,9 / 7,1 л / 100 км 9,7 / 6,3 / 7,5 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р3 / 12 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1497 см³ 1591 см³ 1774 см³ Степень сжатия 11,0 10,5 10,3 Мощность 90 кВт / 123 л.с. при 6000 об/мин 90 кВт / 123 л.с. при 6300 об/мин 90 кВт / 122 л.с. при 6050 об/мин Крутящий момент 151 Н·м при 4500 об/мин 151 Н·м при 4850 об/мин 170 Н·м при 3700 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач A6 A6 М5 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 4,58 / 2,96 / 1,91 / 1,45 / 1,00 / 0,74 / 2,94 4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44 3,27 / 2,05 / 1,32 / 0,97 / 0,76 / — / 3,55 Главная передача 3,94 3,96 4,20 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное,с ЭУР реечное,с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые / барабанные дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые Шины 205/50 R17 205/65 R16 225/50 R17

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

FORD ECOSPORT HYUNDAI CRETA ЛАДА XRAY CROSS Просвет a 180 мм 170 мм 185 мм b 210 мм 230 мм 245 мм c 195 мм 220 мм 230 мм Угол α 25,5° 22,5° 23,0° β 33,5° 30,5° 34,5° γ 19,0° 19,5° 21,5°

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) FORD ECOSPORT 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 112 HYUNDAI CRETA 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 186 ЛАДА XRAY CROSS 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 300

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель FORD ECOSPORT HYUNDAI CRETA ЛАДА XRAY CROSS Рабочее место водителя Приятнее всего сидеть за рулем Креты: отменная эргономика, самые удобные кресла и наилучшая обзорность. В Экоспорте возникает ощущение зажатости и обзорность неважнецкая. В Иксрее напрягают откровенно бюджетные отделочные материалы. Сиденье 8 9 8 Органы управления 8 9 8 Обзор 7 9 8 Салон Удобнее всего садиться в Крету. У нее же наибольший простор как на передних, так и на задних сиденьях. Во втором ряду Экоспорта и Иксрея заметно теснее. По объему багажника тоже первенствует Hyundai, а на последнем месте — Лада. Но она заслужила больше чем семь баллов — благодаря возможности откинуть спинку правого переднего сиденья, что позволяет без проблем перевозить длинномеры. Передняя часть 8 9 8 Задняя часть 8 9 8 Багажник 8 9 8 Ходовые качества Разгонная динамика у всех очень близка — разгоняются ноздря в ноздрю. Тормоза Иксрея оказались самыми понятными и эффективными, а EcoSport огорчил невнятным приводом, к которому так и не удалось привыкнуть. ­Наиболее надежную и стабильную управля­емость продемонстрировала Creta. Динамика 8 8 8 Тормоза 7 8 9 Управляемость 8 9 8 Комфорт Самый тихий в тестовой троице — EcoSport. По плавности хода лидирует Creta. Климат-контроль у всех однозонный; Ладе пришлось снизить оценку из-за нестабильности его работы и склонности боковых стекол к запотеванию. Шум 9 8 8 Плавность хода 8 9 8 Климат 8 8 7 Приспособленность к России По геометрической проходимости лидирует Лада. Кроме того, ей подняли оценку за наибольшее количество дилеров. Все машины способны переваривать бензин АИ‑92, за что получили дополнительный балл. Однако XRAY и EcoSport тут же были пенализированы — за «неформатную» запаску. Геометрическая проходимость 8 8 9 Сервис 8 8 9 Эксплуатация 8 9 8 Промежуточная оценка 7,93 8,60 8,13 Поведение вне дороги Система Lada Ride Select не сотворила чуда, тем более что по достижении 54 км/ч все допрежимы отключаются. Но в любом случае солидный клиренс придает уверенности. Вне асфальта серьезным ограничителем для Форда является нежная подвеска, которую пробивает на буераках. Creta на грунтовке комфорт­нее соперников. Энерговооруженность 8 8 8 Выносливость 8 8 8 Ходы подвесок 8 8 9 Общая оценка 7,94 8,50 8,17