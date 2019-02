ЛАДА XRAY CROSS HYUNDAI CRETA FORD ECOSPORT

ДЕНЬ ВЫБОРОВ Максим Гомянин Мы подобрали оптимальный, на наш взгляд, набор оснащения — сэко­номив на тех опциях, без которых можно обойтись. Лада XRAY Cross Лада XRAY Cross Машину предлагают только с мотором 1.8 (122 л.с.) и механической коробкой передач. Базовая версия имеет системы стабилизации и помощи при старте в гору. Но нет кондиционера и обогрева сидений. «Кондей», а также мультируль и аудиосистема с четырьмя динамиками полагаются вместе с пакетом Optima. Такой XRAY Cross стоит 791 900 рублей. Трехуровневый обогрев сидений появляется только в средней комплектации Comfort за 834 900 рублей. В оснащении Luxe за 884 900 руб­лей покупатель получает столь необходимые зимой обогрев руля, заднего сиденья, ветрового стекла, а также климат-контроль. Luxe можно дополнить пакетом Prestige (итоговая цена 913 900 рублей): появляются тонировка задних стекол, семидюймовый монитор, камера заднего вида и навигатор. Без этого можно прожить, тем более что навигатор не показывает пробки. Так что разумно уйти на ступень вниз. Наш выбор: комплектация Luxe Ford EcoSport Ford EcoSport Моноприводные модификации предлагают с мотором 1.5 (123 л.с.). Механика или автомат. Базовая версия откровенно скудна. Да и следующая — Trend (от 1 117 000 рублей) добавляет не так много: электрорегулировку и обогрев зеркал, кондиционер, аудиосистему. Доплата за «зимний» пакет, включающий обогрев ветрового стекла и передних сидений, - 20 000 рублей. Лучше обратить внимание на оснащение Trend Plus, где «зимний» пакет уже есть — а еще противотуманки и климат-контроль. В общем, если хотите машину с механикой (1 187 000 рублей), то стоит остановиться на варианте Trend Plus. Потому как старшие версии Titanium (1 307 000 рублей) и Titanium Plus (1 357 000 рублей) идут исключительно с автоматом. Titanium добавляет пять подушек безопасности (включая коленную) и круиз-контроль. А вот за передний и задний парктроники, а также камеру заднего вида придется доплатить 28 000 рублей. В итоге машина обойдется в 1 335 000 рублей. В Titanium Plus парктроники и камера уже есть, так же как комбинированная отделка салона (кожа/ткань), кнопка пуска мотора и система бесключевого доступа. Разница между исполнениями Titanium с опциями и Titanium Plus всего 22 000 рублей. Так что нет смысла экономить. Наш выбор: версия с механикой — Trend Plus; вариант с автоматом — Titanium Plus Hyundai Creta Hyundai Creta Для переднеприводной Креты предлагают два мотора — 1.6 (123 л.с.) и 2.0 (150 л.с.). Первый предпочтительнее: динамики в городе хватает, а расход топлива поменьше. Creta в начальных комплектациях Start и Active популярна в каршеринге и такси. Покупателя Актива порадует лишь цена 1 000 000 рублей да обогрев передних сидений. Есть пакеты Winter (25 000 рублей) и Light (20 000 рублей), добавляющие противотуманки, светодиодные ходовые огни, обогрев руля и задних сидений. Такая машина обойдется в 1 045 000 рублей. Но лучше доплатить и выбрать вариант с автоматом. Версия Comfort (1 130 000 рублей) — это не только автоматическая коробка передач, но и обогрев руля, климат-контроль, противотуманки. Топовое исполнение Travel за 1 185 000 рублей добавляет боковые подушки и шторки безопасности, панель приборов Supervision, парктроник, рейлинги на крыше. Доплатив 50 000 рублей за пакет Advanced, разживемся такими полезными опциями, как обогрев ветрового стекла и камера заднего вида. В итоге моноприводная машина с автоматом будет стоить 1 235 000 рублей. Недешево. Потому самым разумным шагом будет покупка версии Limited Edition за 1 181 000 рублей. Тут есть все блага, исключая излишества вроде отделки ручек дверей хромом, бесключевого доступа в салон и пуска мотора кнопкой. Наш выбор: версия с механикой — Active c пакетами Winter и Light; вариант с автоматом — Limited Edition Kia Rio X-Line Kia Rio X-Line Моторы — 1.4 (100 л.с.) и 1.6 (123 л.с.). В базовой версии уже есть необходимый минимум: система стабилизации, электростеклоподъемники передних дверей, кондиционер, обогрев передних сидений и руля. Чтобы получить пакет «теплых» опций, включающий, помимо прочего, обогрев задних сидений, лобового стекла и форсунок омывателя, выбирайте комплектацию Prestige за 1 044 900 рублей. Она идет только со старшим мотором 1.6 и автоматом. Есть еще Premium (1 104 900 руб­лей), который предлагает отделку кресел кожзамом, бесключевой ­доступ и навигатор. «Плюшки» ­вкусные, но не обязательные. Версия с механикой оптимальна в исполнении Luxe Red Line за 939 900 рублей: нет обогрева ветрового стекла, задних сидений, зато в наличии климат-контроль, камера заднего вида и семидюймовый экран мультимедиасистемы. Наш выбор: Luxe Red Line для машины с механикой и Prestige для версии с автоматом Renault Kaptur Renault Kaptur Под капотом моноприводного Каптюра — 1,6‑литровый мотор (114 л.с.). Механика или вариатор. Для «механического» Каптюра ­разумным выбором будет исполнение Drive за 1 009 990 рублей (обогрев передних сидений и ветрового стекла, кондиционер, круиз-контроль). Доплатив 4990 рублей, получите парктроник. Если рассматривать версию с вариатором, остановимся на уровне Style (1 139 990 рублей): добавляется климат-контроль, 7-дюймовый монитор и парктроник с камерой заднего вида. Топовый Extreme (1 204 990 руб­лей) дополнен полностью светодиодными фарами, отделкой сидений кожей и красивостями вроде окрашенных в цвет кузова корпусов зеркал. Наш выбор: версия с механикой — Drive; вариант с вариатором — Style НАШ ВЫБОР Комплектация* Цена, ₽ ЛАДА XRAY CROSS Lux (1,8 л, МТ, 4×2) 884 900 FORD ECOSPORT Trend Plus (1,5 л, МT, 4×2) 1 187 000 Titanium Plus (1,5 л, AT, 4×2) 1 357 000 HYUNDAI CRETA Active с пакетами Winter и Life (1,6 л, МT, 4×2) 1 045 000 Limited Edition (1,6 л, AT, 4×2) 1 181 000 KIA RIO X-LINE Luxe Red Line (1,4 л, МT, 4×2) 939 900 Prestige (1,6 л, AТ, 4×2) 1 044 900 RENAULT KAPTUR Drive (1,6 л, МT, 4×2) 1 009 990 Style (1,6 л, CVT, 4×2) 1 139 990 * МТ — механика, АТ — автомат.