Лада Веста SW Cross или Hyundai Creta: все «за» и «против»

Отечественный автопром шагнул далеко вперед. Его продукцию все чаще сравнивают с иномарками. В том числе и с модными ныне кроссоверами. Например, Hyundai Creta.

Лучше Креты на российском рынке из кроссоверов не продается никто. Лада Веста в абсолютном зачете стоит выше Креты, но Cross-версия — лишь одна из палитры модификаций Весты, и не самая востребованная. При этом обе машины близки по цене. Так что выбор между ними вполне возможен.

Техническое превосходство

Для начала — две важные оговорки по агрегатной части, если вы склоняетесь к выбору российской машины. Во-первых, вам должно быть достаточно моноприводного автомобиля. Полный привод есть у корейской модели, но им в принципе не оснащается отечественная. Во-вторых, вы не боитесь машины с однодисковым роботом, ведь именно таким оснащается Лада. Его версия 2.0 работает на порядок лучше первой — шустрее и адекватнее. Но все равно это не классический автомат, который есть у Креты. К тому же обновленный робот положен пока только Вестам с двигателем рабочим объемом 1,8 литра.

Hyundai Creta Лада Веста SW Cross

Однако Весте есть чем отыграться. Ее багажник больше, чем у Креты: 480 заявленных производителями литров против 402 (372 и 324 л по замерам ЗР соответственно). По степени проработки пространства отечественный универсал даст огромную фору импортному кроссоверу. С помощью многочисленных сеток, карманов и продуманного подполья можно пристроить любую вещь и не беспокоиться о ее сохранности.

По продуманности и удобству багажного отсека Весте нет равных в ее сегменте и даже классом выше.

Вазовская пятидверка, возможно, достойна приставки «псевдо-» перед своим кроссоверным статусом, но исключительно по причине отсутствия полного привода. Однако ее геометрия такова, что Веста SW Cross способна на бездорожье заткнуть за пояс и некоторых полноприводных соперников. И если для Креты заявлен 190-миллиметровый клиренс, который, по нашим замерам, на деле составляет 170 мм, то для Весты значится 203 мм и 200 мм в реальности! Так что в первом приближении между машинами паритет по ключевым параметрам.

У Весты SW Cross отличная геометрическая проходимость, что заставляет забыть о ее минусе в виде моноприводности.

Комплектации и цены

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В «базе» оба автомобиля оснащены двигателем 1.6. Только если на Весте он развивает 106 л.с, то на Крете — уже 123. Динамические качества схожи (12,6 и 12,3 с до сотни соответственно), так что в городе и на трассе обе машины окажутся близки по своим возможностям.

Веста SW Cross предлагается только в топовой люксовой комплектации. За минимальные 795 900 рублей получите четыре подушки безопасности, ESP, комбинированную отделку салона, фоновую LED-подсветку салона, обогрев ветрового стекла, датчики света и дождя, задний парктроник, климат- и круиз-контроль, а также стильные 17-дюймовые колеса.

Климат-контроль у Весты однозонный, зато есть электрообогрев передних сидений и лобового стекла. Для большего комфорта не хватает только подогрева руля.

Hyundai Creta почти на сотню тысяч дороже (от 879 900 рублей). Причем в этой машине не будет даже кондиционера! С ним машина стоит как минимум 932 900 рублей, а из приятных излишеств в ней будет разве что обогрев передних сидений. За эту же сумму Лада Веста SW Cross будет с двигателем 1.8 (122 л.с.), роботом, навигацией, камерой заднего вида, обогревом задних сидений, подлокотником и USB-разъемом для пассажиров второго ряда. Даже если доплатить за цвет металлик (12–18 тысяч рублей), все равно это куда более выгодное приобретение, чем Hyundai Creta.

Hyundai Creta предлагает до шести подушек безопасности, тогда как у Лады их максимум четыре. Но и стоит машина с ними от 1 067 900 рублей. У корейского автомобиля есть две крайне приятные в наших условиях опции, которыми не располагает Веста. Это обогрев руля и фары с функцией подсветки поворотов.

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Иными словами, если вам важен набор опций, отечественная машина предпочтительнее. Выложив за нее столько же, сколько за Hyundai Creta, вы получите несопоставимо больше наворотов. Выбор в пользу Лады стоит сделать и когда первую скрипку играет проходимость и практичность. «Кореец» отыгрывается техникой, предлагая классический автомат и полный привод. Но с ними Creta стоит от 982 900 и от 1 012 900 рублей соответственно, что делает ее уже намного дороже Весты.