Лада Веста SW Cross или Hyundai Creta: все «за» и «против»

Лучше Креты на российском рынке из кроссоверов не продается никто. Лада Веста в абсолютном зачете стоит выше Креты, но Cross-версия — лишь одна из палитры модификаций Весты, и не самая востребованная. При этом обе машины близки по цене. Так что выбор между ними вполне возможен.
Техническое превосходство
Для начала — две важные оговорки по агрегатной части, если вы склоняетесь к выбору российской машины. Во-первых, вам должно быть достаточно моноприводного автомобиля. Полный привод есть у корейской модели, но им в принципе не оснащается отечественная. Во-вторых, вы не боитесь машины с однодисковым роботом, ведь именно таким оснащается Лада. Его версия 2.0 работает на порядок лучше первой — шустрее и адекватнее. Но все равно это не классический автомат, который есть у Креты. К тому же обновленный робот положен пока только Вестам с двигателем рабочим объемом 1,8 литра.
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Hyundai Creta
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Лада Веста SW Cross
Однако Весте есть чем отыграться. Ее багажник больше, чем у Креты: 480 заявленных производителями литров против 402 (372 и 324 л по замерам ЗР соответственно). По степени проработки пространства отечественный универсал даст огромную фору импортному кроссоверу. С помощью многочисленных сеток, карманов и продуманного подполья можно пристроить любую вещь и не беспокоиться о ее сохранности.
Вазовская пятидверка, возможно, достойна приставки «псевдо-» перед своим кроссоверным статусом, но исключительно по причине отсутствия полного привода. Однако ее геометрия такова, что Веста SW Cross способна на бездорожье заткнуть за пояс и некоторых полноприводных соперников. И если для Креты заявлен 190-миллиметровый клиренс, который, по нашим замерам, на деле составляет 170 мм, то для Весты значится 203 мм и 200 мм в реальности! Так что в первом приближении между машинами паритет по ключевым параметрам.
Комплектации и цены
В «базе» оба автомобиля оснащены двигателем 1.6. Только если на Весте он развивает 106 л.с, то на Крете — уже 123. Динамические качества схожи (12,6 и 12,3 с до сотни соответственно), так что в городе и на трассе обе машины окажутся близки по своим возможностям.
Веста SW Cross предлагается только в топовой люксовой комплектации. За минимальные 795 900 рублей получите четыре подушки безопасности, ESP, комбинированную отделку салона, фоновую LED-подсветку салона, обогрев ветрового стекла, датчики света и дождя, задний парктроник, климат- и круиз-контроль, а также стильные 17-дюймовые колеса.
Hyundai Creta почти на сотню тысяч дороже (от 879 900 рублей). Причем в этой машине не будет даже кондиционера! С ним машина стоит как минимум 932 900 рублей, а из приятных излишеств в ней будет разве что обогрев передних сидений. За эту же сумму Лада Веста SW Cross будет с двигателем 1.8 (122 л.с.), роботом, навигацией, камерой заднего вида, обогревом задних сидений, подлокотником и USB-разъемом для пассажиров второго ряда. Даже если доплатить за цвет металлик (12–18 тысяч рублей), все равно это куда более выгодное приобретение, чем Hyundai Creta.
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Hyundai Creta предлагает до шести подушек безопасности, тогда как у Лады их максимум четыре. Но и стоит машина с ними от 1 067 900 рублей.
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У корейского автомобиля есть две крайне приятные в наших условиях опции, которыми не располагает Веста. Это обогрев руля и фары с функцией подсветки поворотов.
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Иными словами, если вам важен набор опций, отечественная машина предпочтительнее. Выложив за нее столько же, сколько за Hyundai Creta, вы получите несопоставимо больше наворотов. Выбор в пользу Лады стоит сделать и когда первую скрипку играет проходимость и практичность. «Кореец» отыгрывается техникой, предлагая классический автомат и полный привод. Но с ними Creta стоит от 982 900 и от 1 012 900 рублей соответственно, что делает ее уже намного дороже Весты.
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