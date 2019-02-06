Седан обрел «внедорожную» версию, а хэтчбек пережил рестайлинг. Главная новость, помимо появления бесступенчатой трансмиссии, — автомобили остались неубиваемыми королями разбитых дорог.

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Sandero Stepway первого поколения появился аж десять лет назад — в Бразилии. Но к нам он приехал лишь в 2011‑м. Надо было везти раньше! «Степ» обрел бешеную популярность и задвинул на задний план обычный Sandero. Сейчас вовсю производится машина второго поколения, доля версии Stepway перевалила за 80%.

Конкуренты быстро смекнули, что к чему. Свой кросс-хэтчбек появился у Kia. А Лада разразилась целым парадом Х‑версий. На их фоне нынешний Sandero Stepway померк. Французы ответили выстрелом из двух стволов — подготовили рестайлинг Stepway-версии Sandero и выкатили абсолютно новый кросс-седан Logan Stepway.

Горбатого новое поколение исправит. Интерьер по-прежнему источает бюджетные флюиды. Новый руль хорош и красив, но регулируется только по углу наклона. Селектор вари­атора визуально не отличается от рычага автомата. Но какая разница в езде!

Обилие мелких «мазков» на приборах, к сожалению, не облегчает восприятие информации. А традиционная для «французов» нечетная ­оцифровка требует некоторого привыканияю.

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Оптический обман

Внедорожный седан слеплен по тому же рецепту, что и хэтчбек. Увеличенный с 170 до 195 мм клиренс, внедорожный обвес из некрашеного пластика и колёса покрупнее.

С лица хэтчбек и седан — как под копирку. Свежие штрихи можно по пальцам пересчитать: обновленный бампер, оптика, решетка радиатора. Внутри с закрытыми глазами узнаю — Logan! Те же материалы, то же бесформенное сиденье. А вот новый руль — стильный и удобный. С надеждой дергаю за рычажок регулировки и пытаюсь потянуть баранку на себя. Не шевелится. Нет, не в этой жизни у Логана появится регулировка по вылету.

Самый мощный двигатель в линейке — ниссановский HR16, развивающий 113 л.с. Даже вариатор не мешает ему разгонять Stepway очень бодро.

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Главные новости — под капотом, причем речь не о моторах. Это по-прежнему три атмосферника объемом 1,6 литра: 82‑сильный (восемь клапанов), 102‑сильный (16 клапанов) и ниссановский 113‑сильный. Первый стыкуется исключительно с пятиступенчатой механикой. Второй — со старым четырехступенчатым автоматом. А у самого мощного отныне есть альтернатива механике — вариатор! Семейству Logan/Sandero давно пора было «всыпать ремня», коли нормального автомата в запасе нет.

Версии с вариатором именуются City, причем у них есть и другие отличия. Например, клиренс на 20 мм меньше, нежели у аналогичных Степвеев с механикой или автоматом. Сомнительное решение, хотя для города клиренс более чем достаточный. Внешне отличить City несложно по черным наружным зеркалам, надписям на стойках и оригинальным колесным дискам.

— Это не диски, а колпаки.

Не может быть! Присел, потрогал: прав инженер — действительно колпаки! Отлично сделано, не отличишь.

Порог багажника Sandero, как и внутренняя сторона двери, по-прежнему скуп на отделку. В проеме ее нет — от слова «совсем».

Дабстеп

Ровно год назад у нас был сравнительный тест с участием еще дорестайлингового кросс-хэтча Sandero Stepway. И я отлично помню, как он с 113‑сильным двигателем и пятиступенчатой механикой задорно уезжал от 122‑сильной Весты и 123‑сильного Rio X-Line. Сохранился ли задор с переходом от «ручки» к вариатору?

Связка двигателя и вариатора очень приятна. Вариатор X‑tronic оперативно меняет передаточное отношение, не вынуждая мотор реветь на высоких оборотах. Тех, кто привык к гидромеханическим автоматам, порадует функция D‑step: при максимальном ускорении вариатор имитирует переключения виртуальных передач. Практической пользы ноль, но ушам эта магия приятна. Можно и вовсе вручную переключить шесть фиксированных квазиступеней.

С лица хэтчбек и седан — как под копирку. Главные новости — под капотом.

Еще одна приятная особенность бесступенчатых Логанов и Sandero — гидроусилитель руля с электроприводом насоса вместо ременного. Так экономичнее. Но на управляемости это не сказалось — машины по-прежнему не балуют ни мгновенными реакциями на повороты руля, ни любовью к быстрым поворотам (это касается всех автомобилей на платформе B0). Logan и Sandero не азартны, но надежны и понятны — во всяком случае, если не доводить дело до предельных ситуаций, когда вылезают демоны. Как только шины начинают «плыть», возникает ранний и откровенный снос передней оси, сдобренный большими кренами. Как говорится, лучше не доводить.

У машин с вариатором клиренс на 20 мм меньше, нежели у аналогичных Степвеев с механикой или автоматом. Именно по этой причине вариатор не появится на обычных Логанах — иначе просвет у них будет совсем маленький.

Вдоволь поездив на City-Степвеях, я пересел на машину со 102‑сильным двигателем К4М и древним, как борода мамонта, четырехступенчатым автоматом DP2, когда-то носившим индекс DP0. После 113 сил и вариатора — это разочарование. Разгон бесконечно вялый. Автомат своими долгими и запоздалыми переключениями тянет машину во времена Французской революции.

И еще. Всем машинам теперь положена улучшенная шумоизоляция, что положительно сказалось на акустическом фоне. Но главная добродетель — оптимальная для плохих дорог подвеска. И хорошо, что толчки и вибрации, ставшие визитной карточкой всего семейства В0, с появлением электроусилителя руля почти исчезли. Sandero и Logan остались теми же неубиваемыми королями разбитых дорог.

Бесступенчатый успех

Семейству Logan/Sandero давно пора было «всыпать ремня», коли нормального автомата у концерна нет.

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Ни Logan, ни Sandero никогда не вызывали у меня глубоких чувств. Добротное утилитарное транспортное средство за свои деньги — не более того. Покупатели тоже не жалуют откровенный бюджетник. Неудивительно, что обычный хэтч Sandero давно капитулировал перед внедорожной и более престижной версией Stepway.

Уверен, что и новый Logan Stepway ждет успех, тем паче с появлением вари­атора. Конечно, 800 тысяч, которые в самом лучшем случае придется отвалить за Stepway City, - это сумма. Но реальность такова, что альтернативы Степвею с автоматической трансмиссией у нас просто нет. Разве что Веста с роботом АМТ. К слову, после Степвеев мы ждем еще один назревший шаг — вариатор на Ладах. И это будет не просто огонь — это будет бомба.

+ Вариатор с 113‑сильным мотором — отменный дуэт за свои деньги

— Запах экономии чувствуется даже с заложенным носом





Renault Sandero Stepway / Logan Stepway 1.6 (82 л.с.) 1.6 (102 л.с.) 1.6 (113 л.с.) Длина / ширина / высота / база 4083 (4368)* / 1757 (1761) / 1624 (1571) / 2589 (2634) мм Объем багажника (VDA) 320 (510) л Снаряженная / полная масса 1074 (1077) / 1540 (1545) кг 1149 (1148) / 1640 (1600) кг 1228 (1154) / 1582 (1611) кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 60,5 кВт/82 л.с. при 5000 об/мин; 134 Н·м при 2800 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 75 кВт/102 л.с. при 5750 об/мин; 145 Н·м при 3750 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 83 кВт/113 л.с. при 5500 об/мин; 152 Н·м при 4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 13,8 (13,9) с 12,0 с 11,9 (12,1) с Максимальная скорость 160 км/ч 165 км/ч 170 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92 / 50 л АИ-92 / 50 л АИ-95 / 50 л Расход топлива: смешанный цикл 7,4 л / 100 км 8,3 (8,4) л / 100 км 6,7 л / 100 км Трансмиссия передний привод; М5 передний привод, А4 передний привод; CVT

* В скобках указаны данные для Renault Logan Stepway.

Оптимальные размеры автобокса для Logan Stepway и Sandero Stepway — от 160 до 180 см, а цвет и функционал правильнее выбирать индивидуально, исходя из бюджета и предпочтений.

Фото: Александр Виноградов и Renault