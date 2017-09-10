5 причин купить Renault Logan Stepway City с вариатором

Этой новой версией станет Logan Stepway City — машина с бесступенчатой автоматической коробкой передач CVT X—Tronic. В чем же ее особенность?
Большой дорожный просвет
У обычного Renault Logan дорожный просвет составляет 172 мм. Неплохо, но на наших дорогах, чем клиренс выше, тем лучше. У версии Stepway (в том числе и в исполнении City) просвет составит уже 195 мм. Так что на плохой дороге за сохранность картера двигателя можно не бояться. Тем более что его прикрывает стальная защита, которую ставят уже на заводе.
Не такой, как все
Renault Logan Stepway City получит эксклюзивный красный цвет кузова, глянцевые черные накладки на зеркала и двухцветные 16-дюймовые колесные диски Expression.
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На средних стойках кузова размещены логотипы, указывающие на принадлежность к новой версии City.
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Отличить Logan Stepway серии City можно и по черным накладкам на бамперы...
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У стандартных версий Степвэя нижняя часть бамперов серебристого цвета.
Ездовой комфорт
По части энергоемкости и плавности хода, этот седан один из лучших бюджетных автомобилей на рынке. А бесступенчатая автоматическая коробка передач наделила Logan еще и равномерным разгоном, без характерных пауз при переключениях, которые свойственны традиционным автоматам.
Вообще, вариатор CVT X-Tronic появился на Логане впервые. В теории это сулит автомобилю неплохую динамику и умеренный расход топлива. К тому же вариатор неплохо имитирует 6-ступенчатый автомат: он переключает виртуальные передачи, избавляя двигатель от зависаний на одних оборотах. Чтобы трансмиссия перешла в псевдоавтоматический режим, педаль газа должна быть нажата как минимум на 30%.
Надежность
CVT X-Tronic — это проверенный временем вариатор фирмы Jatco (JF015E), который присутствует на рынке уже не первый год. Сервисмены хорошо знают, как его обслуживать и чинить. С наличием запчастей проблем нет. А это плюс. Главное — правильно его эксплуатировать. Конечно, производители автомобилей утверждают, что рабочая жидкость в вариаторе залита на весь срок его службы, но ЗР рекомендует менять ее раз в 70 000 км пробега.
Доступная цена
Бесступенчатый вариатор CVT X-Tronic предложат только в паре с мотором рабочим объемом 1,6 л мощностью 113 л.с. Сейчас Renault Logan Stepway с этим двигателем можно купить только с механической коробкой передач (от 722 990 рублей). Четырехступенчатый автомат доступен только в версии с 1,6-литровым двигателем мощностью 102 л.с. (от 752 990 рублей).
Есть ли альтернатива?
Схожий по концепции седан Lada Vesta Cross с мотором 1.8 (122 л.с.) и роботом АМТ стоит от 783 900 рублей. Не исключено, что Renault Logan Stepway City с менее мощным двигателем и вариатором окажется чуть доступнее основного соперника на рынке. А вот в том, что французский седан с вариатором заметно комфортнее в движении, чем Лада с роботизированной коробкой передач, можно не сомневаться. Причем разницу сможет оценить не только водитель, но и пассажиры.
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