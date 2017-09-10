5 причин купить Renault Logan Stepway City с вариатором

Кросс-седан Renault Logan Stepway совсем скоро поступит в продажу. Это привычный нам Logan, но с увеличенным дорожным просветом. Правда, пока модель доступна с механикой или автоматом. Но производитель анонсировал и вариатор — впервые для этого семейства. ЗР выяснил, что это будет за машина.

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Этой новой версией станет Logan Stepway City — машина с бесступенчатой автоматической коробкой передач CVT X—Tronic. В чем же ее особенность?

Большой дорожный просвет

Основное достоинство «приподнятого» Renault Logan — дорожный просвет в 195 мм.

У обычного Renault Logan дорожный просвет составляет 172 мм. Неплохо, но на наших дорогах, чем клиренс выше, тем лучше. У версии Stepway (в том числе и в исполнении City) просвет составит уже 195 мм. Так что на плохой дороге за сохранность картера двигателя можно не бояться. Тем более что его прикрывает стальная защита, которую ставят уже на заводе.

Не такой, как все

Renault Logan Stepway City получит эксклюзивный красный цвет кузова, глянцевые черные накладки на зеркала и двухцветные 16-дюймовые колесные диски Expression.

В интерьере у новой версии City тоже есть ряд новшеств: обрамление центральной консоли вокруг мультимедийного блока, а также ручки дверей выполнены из серого пластика с фактурным рисунком. А еще новое рулевое колесо с улучшенными материалами отделки.

На средних стойках кузова размещены логотипы, указывающие на принадлежность к новой версии City.

Отличить Logan Stepway серии City можно и по черным накладкам на бамперы...

У стандартных версий Степвэя нижняя часть бамперов серебристого цвета.



Ездовой комфорт

По части энергоемкости и плавности хода, этот седан один из лучших бюджетных автомобилей на рынке. А бесступенчатая автоматическая коробка передач наделила Logan еще и равномерным разгоном, без характерных пауз при переключениях, которые свойственны традиционным автоматам.

Вообще, вариатор CVT X-Tronic появился на Логане впервые. В теории это сулит автомобилю неплохую динамику и умеренный расход топлива. К тому же вариатор неплохо имитирует 6-ступенчатый автомат: он переключает виртуальные передачи, избавляя двигатель от зависаний на одних оборотах. Чтобы трансмиссия перешла в псевдоавтоматический режим, педаль газа должна быть нажата как минимум на 30%.

На Логане Stepway City применен вариатор JF015E — это уже второе поколение вариатора японской фирмы Jatco. Агрегат предназначен для двигателей рабочим объемом менее 1,8 л. Его можно встретить на таких автомобилях, как Nissan Juke и Qashkai, Renault Kaptur, Mitsubishi Lancer и других популярных моделях.

Надежность

CVT X-Tronic — это проверенный временем вариатор фирмы Jatco (JF015E), который присутствует на рынке уже не первый год. Сервисмены хорошо знают, как его обслуживать и чинить. С наличием запчастей проблем нет. А это плюс. Главное — правильно его эксплуатировать. Конечно, производители автомобилей утверждают, что рабочая жидкость в вариаторе залита на весь срок его службы, но ЗР рекомендует менять ее раз в 70 000 км пробега.

Доступная цена

Бесступенчатый вариатор CVT X-Tronic предложат только в паре с мотором рабочим объемом 1,6 л мощностью 113 л.с. Сейчас Renault Logan Stepway с этим двигателем можно купить только с механической коробкой передач (от 722 990 рублей). Четырехступенчатый автомат доступен только в версии с 1,6-литровым двигателем мощностью 102 л.с. (от 752 990 рублей).

Кросс-седан в исполнении City получит топовую навигационную систему MediaNav с 7-дюймовым сенсорным экраном. С ее помощью можно управлять климат-контролем и запрограммировать дистанционный запуск двигателя Renault Start. А еще она поддерживает функции беспроводной связи со смартфоном Apple CarPlay и Android Auto.

Есть ли альтернатива?

Схожий по концепции седан Lada Vesta Cross с мотором 1.8 (122 л.с.) и роботом АМТ стоит от 783 900 рублей. Не исключено, что Renault Logan Stepway City с менее мощным двигателем и вариатором окажется чуть доступнее основного соперника на рынке. А вот в том, что французский седан с вариатором заметно комфортнее в движении, чем Лада с роботизированной коробкой передач, можно не сомневаться. Причем разницу сможет оценить не только водитель, но и пассажиры.

Сзади отличить версию Stepway от обычного Логана можно по развитой нижней части бампера. И, конечно, по увеличенному дорожному просвету.

Фото: Renault