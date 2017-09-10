Renault Logan Stepway: 5 плюсов и 2 особенности, к которым нужно привыкнуть

На российский рынок выходит еще один кросс-седан. В редком форм-факторе теперь выступает Renault Logan Stepway. Он обладает всеми плюсами привычного Логана, но приобрел и новые.

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Оригинальность

У покупателей массовых бюджетных автомобилей практически нет возможности выделиться в потоке: стандартные цвета кузова, стандартные наборы опций. Кроссоверы — и те давно уже никого не удивляют. А вот сочетание вседорожной сущности и кузова седан в мировой практике встречается крайне редко.

Renault Logan Stepway является уникальным гибридом. Его оригинальность отметит любой, кто интересуется автомобилями. Более того: приподнятый седан — это привилегия российского рынка. Ни в одной другой стране такой версии Логана не представлено. Так что при поездке за пределы России свою долю внимания вы получите.

Дизайн кузова Логана отлично подошел к тому, чтобы превратить его в псевдокроссовер. Увеличение высоты не нарушило пропорций автомобиля.

Практичность

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Даже обычный Renault Logan обладает отличным по легковым меркам клиренсом в 172 мм. Но дорожный просвет — это та величина, которая на российских направлениях никогда не бывает чрезмерно большой. Раньше те потенциальные покупатели, кому хотелось иметь под днищем машины побольше миллиметров, вынуждены были смотреть на хэтчбек Sandero Stepway, но теперь выбор стал шире.

У седана с приставкой Stepway клиренс составляет 195 мм. В сочетании с небольшими свесами он позволяет уверенно ехать даже по разбитой грунтовке. Ведь не секрет, что зачастую проходимость ограничивает именно дорожный просвет, а не количество ведущих колес. У высокого Логана шансы сесть на днище и обездвижиться минимальны. Так что эта машина «направлений» не боится.

Renault Logan Stepway выходит на российский рынок уже в рестайлинговом варианте со светодиодными С-образными ходовыми огнями. Задний бампер у Renault Logan Stepway свой, не унифицированный с одноименным Sandero.

Разумная цена

Семейство Renault Logan/Sandero всегда отличалось выгодной ценой в сравнении с конкурентами. Оно и сейчас, после рестайлинга, сохраняет это преимущество. Stepway в трехобъемном кузове выйдет на рынок этой осенью.

Цена пока не объявлена, но вероятно, что в базовой комплектации новинка окажется дешевле 700 000 рублей. По нынешним меркам, это привлекательное предложение. И очень разумная сумма за возможность обладать редким в потоке автомобилем.

Адаптация к российским условиям

С момента своего появления в России Logan прослыл иномаркой, едва ли не лучше всех подготовленной к нашим дорожным условиям. И поныне модель отличается энергоемкой и долговечной подвеской, неприхотливым к качеству топлива двигателем, хорошей стойкостью к коррозии. Все эти плюсы с полным правом наследует и Logan Stepway.

В списке опций можно найти не только обязательные для этого класса навороты, но и ряд приятных излишеств. Среди них — круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя Renault Start, мультимедийная система с семидюймовым дисплеем и навигацией.

Для кросс-седана доступна мультимедиа MediaNav 4.0 с протоколами Android Auto и Apple CarPlay. Приложениями на своем смартфоне владелец может управлять через штатный автомобильный сенсорный дисплей. Среди ключевых преимуществ — доступ к онлайн-картам с функцией показа пробок.

Новая силовая установка

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Большая часть Логанов и Сандеро продается с механической коробкой передач. Однако это не стало для производителя поводом ограничивать выбор тех, кто предпочитает обходиться без педали сцепления. Машину можно купить с 4-ступенчатым автоматом, а с выходом версии Logan Stepway в линейке появится и новая комплектация City.

Ее главная особенность — невиданный доселе на Логанах вариатор CVT X-Tronic. Бесступенчатая трансмиссия сочетается с самым мощным в гамме двигателем, 113-сильным агрегатом объемом 1,6 литра. Вариатор настроен на минимальный отклик на нажатие педали газа и имитацию ступенчатых переключений, как в классической автоматической коробке передач.

Помимо хорошей динамики и удобства управления тягой, Logan Stepway City с CVT отличается экономичностью. В смешанном цикле заявленный расход бензина составляет 6,7 л/100 км против 6,8 л/100 км у аналогичной машины с механической коробкой.

Однако не все так радужно. Есть у Логана, как и у любого другого автомобиля, недостатки. Или, если хотите, особенности, к которым некоторые владельцы легко привыкнут.

Эргономика

В стремлении сделать автомобиль доступным (что удалось) конструкторы были вынуждены пойти на ряд компромиссных решений. В частности, это проявляется в отсутствии центральных подлокотников, как переднего, так и заднего, а также в нестандартном расположении некоторых клавиш. Впрочем, неудобства они доставляют только в период привыкания к машине. Если владелец ездит регулярно, то уже через несколько недель начинает искать кнопки там, где они расположены. К примеру, клавиши включения круиз-контроля и задних стеклоподъемников — на центральной консоли, под блоком климатической системы.

C водительского места определить, что сидишь в версии Stepway, можно по более высокой посадке и — по оригинальному селектору вариатора.

Слабый базовый двигатель

В начальном варианте Renault Logan Stepway оснащается восьмиклапанным мотором отдачей 82 л.с. Отчасти такой выбор тоже объясняется стремлением удержать цену на автомобиль в привлекательных рамках. Но делая выбор в пользу базового исполнения, стоит тщательно взвесить, хватит ли вам возможностей этого силового агрегата. Езда по трассе или с полной нагрузкой заставит забыть о привычной динамике разгона.

Впрочем, и эту особенность нетрудно обратить в плюс. Транспортный налог на слабосильный Logan Stepway скромнее, чем у конкурентов, многие из которых меньше 100 л.с. вовсе не предлагают. Для лишенного спортивных амбиций водителя этот аргумент окажется весьма сильным.

Фото: Renault