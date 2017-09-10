Renault Logan Stepway: 5 плюсов и 2 особенности, к которым нужно привыкнуть

Оригинальность
У покупателей массовых бюджетных автомобилей практически нет возможности выделиться в потоке: стандартные цвета кузова, стандартные наборы опций. Кроссоверы — и те давно уже никого не удивляют. А вот сочетание вседорожной сущности и кузова седан в мировой практике встречается крайне редко.
Renault Logan Stepway является уникальным гибридом. Его оригинальность отметит любой, кто интересуется автомобилями. Более того: приподнятый седан — это привилегия российского рынка. Ни в одной другой стране такой версии Логана не представлено. Так что при поездке за пределы России свою долю внимания вы получите.
Практичность
У седана с приставкой Stepway клиренс составляет 195 мм. В сочетании с небольшими свесами он позволяет уверенно ехать даже по разбитой грунтовке. Ведь не секрет, что зачастую проходимость ограничивает именно дорожный просвет, а не количество ведущих колес. У высокого Логана шансы сесть на днище и обездвижиться минимальны. Так что эта машина «направлений» не боится.
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Renault Logan Stepway выходит на российский рынок уже в рестайлинговом варианте со светодиодными С-образными ходовыми огнями.
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Задний бампер у Renault Logan Stepway свой, не унифицированный с одноименным Sandero.
Разумная цена
Семейство Renault Logan/Sandero всегда отличалось выгодной ценой в сравнении с конкурентами. Оно и сейчас, после рестайлинга, сохраняет это преимущество. Stepway в трехобъемном кузове выйдет на рынок этой осенью.
Цена пока не объявлена, но вероятно, что в базовой комплектации новинка окажется дешевле 700 000 рублей. По нынешним меркам, это привлекательное предложение. И очень разумная сумма за возможность обладать редким в потоке автомобилем.
Адаптация к российским условиям
С момента своего появления в России Logan прослыл иномаркой, едва ли не лучше всех подготовленной к нашим дорожным условиям. И поныне модель отличается энергоемкой и долговечной подвеской, неприхотливым к качеству топлива двигателем, хорошей стойкостью к коррозии. Все эти плюсы с полным правом наследует и Logan Stepway.
В списке опций можно найти не только обязательные для этого класса навороты, но и ряд приятных излишеств. Среди них — круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя Renault Start, мультимедийная система с семидюймовым дисплеем и навигацией.
Новая силовая установка
Ее главная особенность — невиданный доселе на Логанах вариатор CVT X-Tronic. Бесступенчатая трансмиссия сочетается с самым мощным в гамме двигателем, 113-сильным агрегатом объемом 1,6 литра. Вариатор настроен на минимальный отклик на нажатие педали газа и имитацию ступенчатых переключений, как в классической автоматической коробке передач.
Помимо хорошей динамики и удобства управления тягой, Logan Stepway City с CVT отличается экономичностью. В смешанном цикле заявленный расход бензина составляет 6,7 л/100 км против 6,8 л/100 км у аналогичной машины с механической коробкой.
Однако не все так радужно. Есть у Логана, как и у любого другого автомобиля, недостатки. Или, если хотите, особенности, к которым некоторые владельцы легко привыкнут.
Эргономика
В стремлении сделать автомобиль доступным (что удалось) конструкторы были вынуждены пойти на ряд компромиссных решений. В частности, это проявляется в отсутствии центральных подлокотников, как переднего, так и заднего, а также в нестандартном расположении некоторых клавиш. Впрочем, неудобства они доставляют только в период привыкания к машине. Если владелец ездит регулярно, то уже через несколько недель начинает искать кнопки там, где они расположены. К примеру, клавиши включения круиз-контроля и задних стеклоподъемников — на центральной консоли, под блоком климатической системы.
Слабый базовый двигатель
В начальном варианте Renault Logan Stepway оснащается восьмиклапанным мотором отдачей 82 л.с. Отчасти такой выбор тоже объясняется стремлением удержать цену на автомобиль в привлекательных рамках. Но делая выбор в пользу базового исполнения, стоит тщательно взвесить, хватит ли вам возможностей этого силового агрегата. Езда по трассе или с полной нагрузкой заставит забыть о привычной динамике разгона.
Впрочем, и эту особенность нетрудно обратить в плюс. Транспортный налог на слабосильный Logan Stepway скромнее, чем у конкурентов, многие из которых меньше 100 л.с. вовсе не предлагают. Для лишенного спортивных амбиций водителя этот аргумент окажется весьма сильным.
Фото: Renault
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