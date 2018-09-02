7 причин, почему большой просвет нужнее, чем полный привод

Символ 4х4 на корме автомобиля вызывает уважение. Но полный привод лучше, чем большой клиренс, далеко не всегда.

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Какой дорожный просвет нужен в городе?

Все автомобили можно условно поделить на машины с полным и моноприводом, а еще с обычным (легковым) дорожным просветом и увеличенным. Эти четыре варианта можно комбинировать как угодно. Например, полный привод в сочетании с небольшим клиренсом. Чаще всего встречается на седанах Mercedes-Benz, BMW и Audi. Очевидно, что полноприводная трансмиссия этим машинам дана не для покорения бездорожья, а для пущей безопасности при движении в сложных дорожных условиях. А вот для чего моноприводникам большой дорожный просвет и в каких условиях такая машина окажется предпочтительнее? Давайте разбираться.

Ответы на все вопросы — в фотогалерее ниже.

7 причин, почему большой просвет нужнее, чем полный привод

  • Кроссоверы с самым большим дорожным просветом попали в рейтинг ЗР (по ссылке).
  • Насколько сильно заявленный автопроизводителем дорожный просвет может расходиться с реальным и почему такое бывает, читайте здесь.

7 причин, почему большой просвет нужнее, чем полный привод
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