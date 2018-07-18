Секретные функции Renault Koleos, Duster, Logan и других моделей

«За рулем» собрал для вас самые полезные функции, о которых могут не подозревать даже владельцы автомобилей марки Renault.

koleos

Вдумчиво и досконально толстый талмуд инструкции по эксплуатации не изучает никто, и в курсе всех фишек своего автомобиля оказываются лишь самые опытные или внимательные владельцы. Все ли знают, что, например, на крышке блока предохранителей в левом торце приборной панели есть место для запасных предохранителей, а сами они полагаются машине с завода? Внутренние ручки задних дверей можно заблокировать от открывания детьми, переместив незаметный рычажок в торце створки, а для пробки бензобака на время заправки предусмотрен удобный крючок на лючке. Подобные сюрпризы есть не только в дорогих и технически сложных моделях, но и у бюджетных и, казалось бы, простых в техническом плане машинах вроде Логана или Дастера. Какие? Сейчас расскажем...

Renault Koleos в модельном ряду французской марки один из самых сложных в техническом плане автомобилей.

Сервисное меню

Флагманом марки Renault на российском рынке является кроссовер Koleos второго поколения, близкий родственник Nissan X-Trail. Его электронные недра куда навороченнее, чем у Дастера и Каптюра. В меню комбинации приборов Колеоса можно найти информацию об оставшемся времени и пробеге до очередного ТО или замены масла, изменить громкость различных сервисных команд (например, звука работающих указателей поворота) и цветовое решение мультимедийной системы. Это общедоступная часть меню, но, как показывает практика, добираются до нее далеко не все.

Новый Renault Koleos позволяет выбирать один из пяти цветов для оформления меню мультимедиа, комбинации приборов и фоновой подсветки салона.

Сигнализатор неисправностей

Если владелец пропустил момент очередного ТО, на комбинации приборов загорится предупредительный символ — лампа с изображением гаечного ключа. Она же сигнализирует о разного рода неисправностях и в этом случае может загораться одновременно с другими индикаторами на приборной панели. Движение автомобиля при этом не рекомендуется. Если же загорается лампа с надписью «STOP», это свидетельствует о более серьезных поломках, и ехать на машине дальше нельзя. Не просто удобная, а скорее жизненно необходимая функция, с которой, к счастью, сталкиваются немногие автовладельцы.

Есть свои секреты и у вроде бы хорошо изученного Renault Logan.

Секретное меню комбинации приборов

Но о ряде функций бортового компьютера автопроизводитель никогда в открытую не расскажет. Это либо «пасхалки», доступ к которым можно получить, зная необходимый набор действий, либо разделы, открывающиеся с помощью диагностического оборудования и специальных программ. В век развития интернета узнать о них совсем просто. Только однозначно рекомендовать их к применению нельзя. Одинаковые на первый взгляд действия и оборудования могут привести не к желаемому результату, а к выходу из строя какого-нибудь недешевого электронного блока. Так что, владелец должен понимать степень риска.

Даже в такой простенькой на вид комбинации приборов есть скрытые функции.

В машинах на платформе В0 можно попасть в скрытое меню комбинации приборов, нажав на несколько секунд кнопку-штырёк, расположенную непосредственно на комбинации приборов, и попутно включив зажигание. Для его отображения вполне хватает штатного небольшого дисплея между спидометром и тахометром. Из него вы узнаете версию прошивки бортового компьютера, точный остаток топлива в литрах, проведете диагностику всех символов экрана и сможете проверить на ошибки некоторые датчики.

По умолчанию дистанционный запуск двигателя с помощью системы Renault Start производится кнопкой на ключе. При заказе мультимедиа с навигацией в ней уже будет отдельный раздел по программированию автозапуска.

Скрытое меню мультимедийной системы

Зажав клавишу «Menu» на штатной двухдиновой магнитоле Дастера (аналогичная встречается и в других моделях Renault), можно попасть в секретный сервисный раздел. Он высветится на экране самой мультимедийки. Из полезных данных — напряжение бортовой сети, коды ошибок и ряд других сведений, которые могут оказаться полезными тем, кто обслуживает автомобиль своими силами.

Функции ключ-карты

Ключи двух Колеосов выглядят, будто смартфоны разных поколений. А вот функционал не поменялся.

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В дорогих комплектациях Renault Kaptur и Koleos предусмотрена многофункциональная карта, заменяющая собой традиционный ключ зажигания. С помощью кнопок на ней можно включить свет в салоне, что облегчает поиск машины на стоянке, или дистанционно запустить двигатель. А открывать и блокировать замки можно не нажимая кнопки и не доставая карту из кармана. Достаточно просто подойти к машине и потянуть за дверную ручку. Распознав «метку» дистанционно, электроника снимет защиту. Аналогично действует закрытие замков: как только автовладелец с картой в кармане отошел от машины на несколько шагов, она встает на охрану автоматически.

Блокировка дверей

Ну и напоследок лайфхак для всех поклонников французской марки. В любом современном автомобиле Renault (даже самом недорогом) есть удобная функция автоматической блокировки дверных замков при начале движения. По умолчанию она выключена, но активировать ее просто. Нужно в течение нескольких секунд удерживать клавишу с символом замка на центральной консоли до звукового сигнала. Отключается аналогичным образом.

Фото: «За рулем» и Renault