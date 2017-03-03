Французская марка Renault прочно ассоциируется у россиян с бюджетными моделями. Разрушить шаблон призвали кроссовер Koleos.

Renault Koleos

Renault Koleos 2.5 CVT Длина/ширина/высота/база 4673/1843/1678/2705 мм Дорожный просвет 210 мм Объем багажника (VDA) 600–1690 л Снаряженная/полная масса 1607/2157 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2488 см³; 126 кВт/170 л.с. при 6000 об/мин; 233 Н·м при 4000 об/мин Топливо/запас топлива АИ-95/60 л Трансмиссия полный привод; CVT

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Автомобильным миром правят глобализация и унификация. Ни один из производителей уже не может позволить себе разработать платформу и использовать ее только на одной модели. Насколько непохожими друг на друга окажутся машины, построенные на одной базе, но с разными эмблемами? Этого заранее предсказать нельзя. Кто-то ограничивается в буквальном смысле заменой одних только эмблем. А есть и приятные исключения, когда родство определяется лишь после изучения технической характеристики.

Renault Koleos — из последней категории. Как и в первом поколении, он остался близким родственником Nissan X-Trail. Но и тогда, и теперь ни капли на него не похож. Вместо японской невзыскательности — яркий, чисто французский облик. Европейцев такой не удивляет. Не первый год в Старом Свете продаются Renault, оформленные в новом фирменном стиле. Это, в частности, Kadjar, Espace и Talisman. А вот для нас такой образ внове. Что поделать, если в России большие автомобили марки и прежде не пользовались особой любовью покупателей, а в кризис линейка и вовсе ужалась исключительно до бюджетников.

Задача-максимум

Мой коллега Михаил Кулешов уже свел знакомство с машиной в окрестностях Парижа (ЗР, 2016, №9), а мне выпала возможность поездить на двух первых экземплярах, попавших в Россию и доверенных журналистам. Да еще и в типичных для нашей страны условиях! Компания Renault пригласила пишущую братию на Ладожское озеро в Школу зимнего вождения. На снежных и ледяных дорожках под присмотром инструкторов демонстрировали свои умения Дастеры и Каптюры, компанию которым и составила пара Колеосов.

Информация о режиме работы трансмиссии сосредоточена справа от тахометра. Центральная зона комбинации приборов хотя и нарисованная, но ее внешний вид и компоновка неизменны. Можно лишь выводить разные данные в нижней части и менять цвет вместе с фоновой подсветкой интерьера и оформлением центрального дисплея мультимедийной системы. Вертикальным дисплеем в автомобильном мире щеголяют пока только Tesla и Volvo. У Renault все оформлено, конечно, попроще, но зато монитор диагональю 8,7 дюйма уникален для этого класса. Общение с системой не раздражает, но менять экраны она могла бы и побыстрее. В «базе» — классический горизонтальный дисплей на семь дюймов. Я согласен со своим коллегой Михаилом Кулешовым: в оформлении центральной консоли явно просвечивают мотивы Porsche Cayenne. Но в остальном никаких заимствований я не заметил. Базовые настройки климат-контроля вынесены на отдельные кнопки и крутилки. За изменением направлений потока — добро пожаловать в недра мультимедийной системы. В козырьках предусмотрены зеркала с крышками, но подсветка тусклыми лампочками на фоне остального светодиодного великолепия выглядит нелепо.

Находясь на лесном проселке и заснеженном поле бок о бок с Дастерами, сложно удержаться от сопоставления их умений со способностями Колеоса. Но надо. Первый позиционируется маркой как достаточно серьезный «проходимец» и, как показывают наши тесты, звание это оправдывает. Второй же — обычный кроссовер. Его умений должно хватать, чтобы преодолеть умеренное бездорожье по пути к даче или полянке для летнего пикника. А еще лучше, если дело ограничится просто разбитой сухой грунтовкой. С заявленным просветом в 210 мм (оценил лично: похоже на правду) Renault Koleos справится с этим без проблем.

Но мы оказались в лесах Карелии в дни оттепели, когда снег стал мокрым и тяжелым. Пока под колесами есть колеи, пусть и не укатанные, а рыхлые, Koleos уверенно продвигается вперед. Клиренса хватает для большинства ситуаций. Полнопривод­ную трансмиссию All Mode 4×4 i можно держать в автоматическом режиме и, если верить пиктограмме на комбинации приборов, назад в таких условиях электроника перебрасывает всего 5–10% тяги.

Блок вспомогательных клавиш притаился у левого колена водителя. И правильно: кнопки от Логана в машине за два миллиона рублей лучше прятать. У Колеоса есть обогрев руля и электропривод багажника. Бумаги формата А4 помещаются в бардачок без складывания пополам.

На целине у машины сразу же возникают проблемы. И это несмотря на то, что снежный покров доходит ровно до нижней кромки переднего бампера, а автомобиль обут в топовые шипованные шины Continental ContiIceContact 2. Конечно, львиную долю трудностей создала оттепель: по сухому снегу ехалось бы легче. Но уверенности в машине куда меньше.

Любопытно, что до сообщения о перегреве вариатора или муфты мы Koleos так и не довели. Однако в салоне отчетливо чувствовался нештатный запах, а пару раз машина ограничивала двигатель на 2000–2500 об/мин. Стоило постоять пару минут на холостом ходу, и все приходило в норму, можно пробивать колею дальше. Одним словом, Koleos — типичный представитель племени кроссоверов или, как говорили раньше, паркетных внедорожников. На подвиги его лучше не подталкивать.

Между передними креслами есть два подстаканника и ниша для мелочей. Под крышкой подлокотника — вместительный бокс, разъемы для USB- и SD-карт. По традиции марки, клавиши круиз-контроля и ограничителя скорости притаились на центральном тоннеле.

В своей стихии

После возвращения с лесной прогулки я рассчитывал погонять Koleos по змейкам, овалам и прочим фигурам, размеченным прямо на льду Ладожского озера, хотя и подозревал, что организаторы не позволят. Во-первых, в Москве их ждут уже выстроившиеся в очередь журналисты, так что отрывать бамперы о брустверы крайне нежелательно. Во-вторых, вариатор объективно не приспособлен для отжигов на виражах спортивных трасс. Так зачем насиловать трансмиссию? Ну а в-третьих, возможно, Koleos тяжеловат для льда. Его снаряженная масса на 200 с лишним килограммов больше, чем у Дастера и Каптюра.

Передние кресла не назвать изысканными, но сидеть в них удобно. В топовых версиях предусмотрен не только обогрев, но и вентиляция. Сзади очень просторно вдвоем и вполне комфортно троим. От дальней поездки тут я бы не отказался.

В обмен выпросил Koleos в недолгую поездку по окрестным дорогам, дабы составить впечатление о машине в нормальных условиях езды. На заснеженных проселках подвеску кроссовера пару раз неожиданно и неприятно пробило, и выбоины она отработала с громким стуком. На асфальте не лучшего качества этого уже не происходило: ходовая часть вела себя тихо.

В целом Renault оказался таким, как я ожидал, — среднестатистическим. Рулевое управление, тормоза и подвеска начисто лишены спортивных ноток, но наделяют машину надежным характером при размеренном вождении. Без привыкания к автомобилю у меня получалось останавливаться в ледяной колее ровно там, где я себе наметил, и проходить повороты на узко прочищенной однополосной трассе по заданной с первого раза траектории, не опасаясь «вывалиться» с нее.

У подголовника можно выдвинуть только нижнюю часть, что не очень удобно. Уплотнители есть и на двери, и в проеме. Сама створка уходит вниз под порог, оставляя его чистым в любую погоду. Набор электрорегулировок — только базовый: длина, высота, наклон спинки и поясничный упор. Помогает регулировка руля в двух плоскостях.

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Поездить довелось только на одной версии — с двигателем 2.5 мощностью 170 л.с. Вариатору неплохо удается имитировать переключения классической коробки передач, но динамика кровь не будоражит. Точных цифр для «француза» пока не озвучивали, но можно ориентироваться на соплатформенный Nissan X-Trail с аналогичной силовой установкой, который и весит примерно столько же. Для японской модели заявлено 10,5 с от нуля до 100 км/ч.

Чувствуется, что создатели поработали над шумоизоляцией. По этой части французские модели всегда были сильнее японских. Вот и Koleos мне показался тише, чем X-Trail. Двигатель слышно в салоне после 3000 об/мин, и звук этот остается не слишком навязчивым и на более высоких оборотах. Гул шипованных шин можно выделить из общего фона, но для этого нужно постараться. Обильно посыпанный песком асфальт позволил оценить шумоизоляцию арок: с ней все отлично. А вот шум от контакта дорожной грязи с порогами показался чрезмерным и чуть подпортил в целом благоприятную картину. Но я все равно уверен, что Koleos может оказаться самым тихим автомобилем в своем сегменте.

Процент и момент

Пиктограмму с распределением тяги можно вывести на переднюю панель и наблюдать за работой полного привода. При разгоне «газ в пол» на мокром асфальте в автоматическом режиме назад передается до 15% момента, причем этот показатель я видел только в пике, обычно — 5–10%. Если проделать аналогичное упражнение на льду, то максимум на миг достигает 25%, а львиную долю времени гуляет между 15–20%. При этом, по ощущениям из-за руля, серьезной пробуксовки передних колес не происходит, набор скорости идет равномерно.

Ключ-карта простенькая, пластиковая, но выглядит интересно. Нижняя левая клавиша дистанционно запускает двигатель.

Предусмотрен и режим Lock с принудительным равным распределением момента между осями. Вот только если у Дастера он работает до 80 км/ч, то у Колеоса отключается после 40. В результате на более-менее твердых поверхностях нужды в нем нет и помочь он сможет только на бездорожье. Причем граница перехода в автоматические настройки явно намекает на то, что экспериментировать с покорением совсем сложных участков не стоит.

По выразительности эти ходовые огни я бы поставил на первое место в автопроме. Указатель поворота располагается в нижней половине С-образного росчерка. Передняя буксировочная проушина вкручивается в бампер над левой противотуманкой, задняя упрятана глубоко снизу. В снегу проблема небольшая, а вот в грязи будет неприятно.

Сложности перевода

Старт Renault Koleos на российском рынке намечен на лето. У дилеров появятся три версии. Бензиновые атмосферники объемом 2,0 и 2,5 л отлично знакомы россиянам по Икстрейлу, и на французской модели изменений не претерпят. А вот дизель другой. Nissan поставляет к нам скромный 130-сильный агрегат 1.6, а Renault делает ставку на двухлитровый, отдачей 175 «лошадей». Все Колеосы для России будут полноприводными и с вариаторами (Nissan X-Trail доступен также с механикой и в моноприводном исполнении).

Цены и точные комплектации на момент подготовки статьи были неизвестны, но строить предположения можно на прочном фундаменте: нам поможет все тот же родственный Nissan. С двухлитровым мотором, приводом на все колеса и CVT он стоит от 1 624 000 рублей. Примерно в такую же сумму, очевидно, оценят и Renault. Упакованный по-максимуму X-Trail обойдется в 2 047 000 рублей. Но это бензиновая машина, а Koleos с мощным дизелем будет дороже. Я бы поставил на 2,2 млн. Делать Renault заметно дороже, чем Nissan, рискованно. Но в то же время не будем забывать, что X-Trail локализован в Санкт-Петербурге, а Koleos станет поставляться из Южной Кореи.

Renault Koleos лишился двустворчатой пятой двери, сменив ее на стандартную. Под верхним слоем пола скрыта пенопластовая прокладка с инструментом и нишами для мелочей, еще ниже — полноразмерная запаска. По обеим сторонам багажника есть ниши, куда удобно ставить баллон с незамерзайкой. В левой предусмотрена розетка, третья на весь салон Колеоса.

«Взорвать» сегмент со своей новинкой компания и не рассчитывает, трезво оценивая ее шансы. Директор по развитию бренда Renault Анатолий Калицев указал на ключевой фактор, который позволит автомобилю второго поколения стать популярнее предшественника. Это сочетание двухлитрового бензинового мотора, полного привода и автоматизированной трансмиссии. Такого у Колеоса на нашем рынке не было, а оно, согласно статистике продаж конкурентов, обеспечивает основной спрос. Со 175-сильным дизелем Renault может отобрать часть покупателей, к примеру, у Kia Sorento Prime, который окажется чуть дороже.

Кнопка системы ЭРА-ГЛОНАСС — обязательное требование российского законодательства.

Анатолий Калицев пояснил, что Koleos изначально создавался с прицелом на продажи в России. Поэтому такие опции, как ЭРА-ГЛОНАСС, обогрев ветрового стекла и фирменная система автозапуска Renault Start, закладывались в конструкцию изначально. Затраты на их внедрение «размазаны» на все мировые рынки. Если бы они легли на плечи исключительно российского подразделения, то цены на импортируемый кроссовер оказались бы выше, что затруднило бы конкуренцию.

Зато благодаря зарубежной сборке компании не надо переживать за объемы продаж. Корейский завод загружен, и тысяча-другая машин для России ему погоды не сделает. А наш нестабильный рынок сейчас никак не мотивирует организовывать здесь производство мелкосерийных моделей.

Днище у Колеоса достаточно плоское, но какая-либо серьезная защита агрегатов не предусмотрена. Вот так хитро изогнута труба глушителя. До бампера она не доходит. Резонатор расположен выше уровня рычагов подвески.

Расти Колеосу есть куда. В 2013–2014 годах он продавался на порядок хуже, чем родственный Nissan X-Trail, а потом и вовсе покинул нас. Теперь же у французской марки есть автомобиль на проверенной агрегатной базе, при этом куда более интересно выглядящий. Поклонники у новинки найдутся. В том числе среди тех, кто хочет оставаться верным марке, но перерос все предлагавшиеся доселе машины — Megane, Koleos I, Latitude. Дополнительным фактором успеха должен стать долгожданный переход российского рынка в фазу роста, который почти все эксперты прочат на текущий год. Вот только трудно придется недешевому внедорожнику в компании сплошь бюджетных «однофамильцев»: имидж солидной машины для Renault в России, увы, утрачен.

Стоит взглянуть на автомобиль сзади, и вниманием завладевают огромные задние фонари. Расположенные по их периметру светодиоды габаритов и стоп-сигналов вытягиваются к центру кузова.