9 отличных инженерных решений в Renault Duster

Что сделало Duster бестселлером российского рынка и в чем он стал лучше после глубокого рестайлинга 2015 года? Пройдемся по деталям.

Материалы по теме Renault Logan против Sandero Stepway: выбираем оптимальную комплектацию

Несмотря на то, что Renault Duster нам давно и хорошо известен, он все равно заставляет говорить о себе. Спорить. Например, на тему, насколько хорошо сделан этот автомобиль.

1. Одно из главных достоинств Дастера, принесшего ему популярность, — феноменальная подвеска, обеспечивающая в равной степени и комфорт, и выносливость, и неплохую для кроссовера управляемость. Причем у Дастера одинаково классная подвеска и в переднеприводной, и в полноприводной версиях — несмотря на существенные конструктивные различия, обусловленные разными типами трансмиссии. У полноприводника задняя подвеска независимая, у переднеприводника — полузависимая H-образная балка. Впрочем, отличные подвески характерны для всех автомобилей, созданных на платформе B0 — для стран с неидеальными дорогами. А инженеры компании Renault умеют очень хорошо подбирать жесткость пружин и амортизаторов, да еще и наделять подвески приличным запасом прочности.

Подвеска Renault Duster в версии с полным приводом. Дорестайлинговый вариант автомобиля. Рестайлинг подвески не коснулся.

2. Разницей конструкции задних подвесок обусловлены и варианты размещения запасного колеса. У полноприводной версии оно лежит в нише под полом багажника, у моноприводной — закреплено под днищем на кронштейне. Оба решения имеют достоинства и недостатки. Запаска под днищем освобождает место в багажнике, и чтобы использовать ее, багажник не нужно разгружать. С другой стороны, вынимать ее, а тем более ставить не место, не очень удобно. И она все время грязная. Запаска под полом багажника всегда чистая, и вокруг нее создатели Дастера разместили органайзер (пеналы для инструментов и мелочи). В наших условиях такое решение предпочтительнее.

Размещение запасного колеса в полноприводной версии. Запаску окружают пенопластовые пеналы для инструментов и мелочей.

Материалы по теме Самые выдающиеся автомобили на платформе B0

Для автомобилей на платформе B0 характерна довольно. В Дастере она равняется 2673 мм. Так что, у автомобиля достаточно просторный салон — больше, чем ждешь, глядя на Дастер снаружи. Но и багажник немал! У полноприводной версии объем багажника — 408 литров, у переднеприводной — 475. Со сложенными задними сиденьями объем увеличивается до 1570 или 1636 литров соответственно. В полноприводнике при сложенном заднем диване образуется почти ровный пол. При этом спинку переднего пассажирского кресла можно отклонить вперед, что увеличивает пространство. Я смог перевезти в Дастере без разборки велосипед с колесами 26 дюймов, а со снятыми колесами возил пару взрослых велосипедов. Другие пользователи Дастеров возят в них толстые матрацы для двухспальных кроватей, двухкамерные холодильники и доски длиной 2,40.

Многие автопроизводители предпочитают устанавливать в багажнике рулонную шторку. Затронула эта тенденция и Дастер. Но рестайлинг привнес в машину жесткую полку багажника. Плюс в том, что на нее можно положить что-нибудь относительно легкое. А чтобы это что-то не улетело в салон при резком торможении, в полке предусмотрены довольно глубокие выштамповки.

Жесткая полка багажника в пострестайлинговом Дастере. Удобная штука!

4. Отличным решением считаю и селектор для переключения режимов работы полноприводной трансмиссии. На шайбе всего три режима, ничего лишнего. Передний привод, автоматический режим (электроника сама решает, когда подключать заднюю ось) и режим полного привода с распределением крутящего момента по осям в пропорции 50:50. В таком режиме можно ехать со скоростью до 80 км/ч. Для переключения режимов достаточно легкого движения рукой. Очень удобно. И все-таки его стихия — дороги с твердым покрытием. Либо легкое бездорожье, с которым Дастер в большинстве случаев справляется играючи. А для тяжелого бездорожья есть другая техника.

Режим работы полноприводной трансмиссии определяется шайбой. Легко и просто!

5. Кстати, на бездорожье весьма полезной окажется функция отключения противобуксовочной системы — такой опцией Дастер тоже может похвастать. Как и отличными параметрами геометрической проходимости. Смотрите сами. Угол рампы 23° — такой же, как у знатных внедорожников Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok. Дорожный просвет — 205–210 мм (в зависимости от привода, без защиты двигателя). Такой же, как у Lada 4x4 (экс-Нива), UAZ Hunter (экс-3151) и UAZ Patriot! Угол въезда у Renault Duster равен 30° — как у Land Rover Discovery. И особенно впечатляющим выглядит угол съезда — 36°. Кстати, в Duster второго поколения его уменьшили на 3°. И все равно по этому параметру автомобиль превосходит, например, Jeep Wrangler Unlimited Rubicon (угол съезда — 31,3°).

Параметры геометрической проходимости у Renault Duster поистине внедорожные.

Обратите внимание на серебристую накладку заднего бампера (аналогичная есть и спереди). Если вы умудритесь все-таки чиркнуть бампером, купить и заменить накладку будет быстрее, проще и дешевле, чем ремонтировать бампер целиком. А под одним из сегментов прячется петля для буксировки машины, в дорестайлинговой версии торчавшая наружу. Просто и удобно.

Бамперы защищены от повреждений пластиковыми накладками, которые нетрудно поменять.

Материалы по теме Бензиновый Renault Duster против дизельного: считаем расходы

котора

Просты и надежны двигатели Дастера. А в этом материале достоин упоминаниябазового двигателя 1.6 H4M-HR16DE. В отличие от зубчатого ремня, цепь не требует замены до 200 тысяч километров. Кроме того, у этого двигателя есть система изменения фаз газораспределения,я создана для динамичной корректировки рабочих параметров механизма газораспределения. Это позволяет улучшить моментную характеристику в определенных режимах работы, а также обеспечивает экономию топлива и снижает токсичность выхлопных газов.Тут же вспоминается. Кто еще, кроме Renault, предлагает дистанционный пуск для бюджетного кроссовера? Автомобиль вообще неплохо подготовлен к российскому климату. Кроме обычных обогревов сидений и зеркал у Дастера имеется обогрев ветрового стекла по всей площади. Отличная опция!

Для Renault Duster предлагаются такие «теплые» опции, как обогрев лобового стекла и система дистанционного пуска двигателя Renault Start (не считая обогревов сидений и зеркал).

Материалы по теме Renault Duster на военном полигоне и дорогах Прибалтики

Есть мнение, что у бюджетных автомобилей не все ладно с эргономикой. Мол, на ней производитель наверняка сэкономил. Как вам, например, нравится джойстик регулировки зеркал заднего вида, размещенный под стояночным тормозом? Кто-то говорит, что это издевательство над владельцами, другие считают — вполне оправданное решение. Ведь если у машины один водитель (в большинстве случаев), настраивать зеркала приходится крайне редко, и делать это безопаснее, когда машина стоит, с поднятым ручником.

По-своему удобен и полезен и подрулевой пульт, управляющий аудиосистемой. Им можно пользоваться вслепую, не снимая руки с руля. Маленький, но важный вклад в безопасность автомобиля. Конечно, те же самые кнопки можно было бы разместить на самом руле, но такое решение сделало бы автомобиль чуть дороже, что противоречило концепции максимальной доступности.

Подрулевой пульт управления аудиосистемой полезен и даже удобен, хоть и требует некоторого привыкания, но только для тех водителей, которые ранее ни разу не ездили на автомобилях Renault. Зато приверженцам марки этот джойстик наверняка хорошо знаком.

Люблю цитировать нашего киношного Шерлока Холмса: «Это мелочь, мелочь. Но нет ничего важнее мелочей». На приборной панели Дастера есть ниши. Во многих машинах приходится искать, куда пристроить смартфон. Здесь таким вопросом не задаешься — просто кладешь смартфон в нишу. Или ставишь его враспор, под наклоном, если он нужен в качестве навигатора.

В верхней части приборной панели Дастера есть удобные ниши — как раз для содержимого карманов.

9. К приятным и очень полезным мелочам можно отнести и 12-вольтовую розетку на центральной консоли перед задним диваном. Могли бы не ставить? Конечно. Но поставили. Как говорил тот же Холмс: «Ватсон, вы делаете поразительные успехи!».

Признаюсь откровенно, меня полностью устраивает дастеровский дизайн. В первом Дастере мастерски использованы стилистические черты легендарного Renault 4L. При этом команда дизайнеров, в которую входил и наш соотечественник Евгений Ткачев, провела удачный рестайлинг. Хорош и новый Renault Duster, второго поколения.

А еще на базе Дастера создано огромное количество модификаций и спецверсий. Спортивные, военные, экстренных служб... Недавно подоспела очередная — Duster Dakar (теперь оранжевого цвета). Такая многоликость — также свидетельство неординарности машины. И это заслуга всех, кто причастен к ее созданию. Инженеров — в первую очередь.

Фото: Renault