9 отличных инженерных решений в Renault Duster

1. Одно из главных достоинств Дастера, принесшего ему популярность, — феноменальная подвеска, обеспечивающая в равной степени и комфорт, и выносливость, и неплохую для кроссовера управляемость. Причем у Дастера одинаково классная подвеска и в переднеприводной, и в полноприводной версиях — несмотря на существенные конструктивные различия, обусловленные разными типами трансмиссии. У полноприводника задняя подвеска независимая, у переднеприводника — полузависимая H-образная балка. Впрочем, отличные подвески характерны для всех автомобилей, созданных на платформе B0 — для стран с неидеальными дорогами. А инженеры компании Renault умеют очень хорошо подбирать жесткость пружин и амортизаторов, да еще и наделять подвески приличным запасом прочности.
2. Разницей конструкции задних подвесок обусловлены и варианты размещения запасного колеса. У полноприводной версии оно лежит в нише под полом багажника, у моноприводной — закреплено под днищем на кронштейне. Оба решения имеют достоинства и недостатки. Запаска под днищем освобождает место в багажнике, и чтобы использовать ее, багажник не нужно разгружать. С другой стороны, вынимать ее, а тем более ставить не место, не очень удобно. И она все время грязная. Запаска под полом багажника всегда чистая, и вокруг нее создатели Дастера разместили органайзер (пеналы для инструментов и мелочи). В наших условиях такое решение предпочтительнее.
Многие автопроизводители предпочитают устанавливать в багажнике рулонную шторку. Затронула эта тенденция и Дастер. Но рестайлинг привнес в машину жесткую полку багажника. Плюс в том, что на нее можно положить что-нибудь относительно легкое. А чтобы это что-то не улетело в салон при резком торможении, в полке предусмотрены довольно глубокие выштамповки.
4. Отличным решением считаю и селектор для переключения режимов работы полноприводной трансмиссии. На шайбе всего три режима, ничего лишнего. Передний привод, автоматический режим (электроника сама решает, когда подключать заднюю ось) и режим полного привода с распределением крутящего момента по осям в пропорции 50:50. В таком режиме можно ехать со скоростью до 80 км/ч. Для переключения режимов достаточно легкого движения рукой. Очень удобно. И все-таки его стихия — дороги с твердым покрытием. Либо легкое бездорожье, с которым Дастер в большинстве случаев справляется играючи. А для тяжелого бездорожья есть другая техника.
5. Кстати, на бездорожье весьма полезной окажется функция отключения противобуксовочной системы — такой опцией Дастер тоже может похвастать. Как и отличными параметрами геометрической проходимости. Смотрите сами. Угол рампы 23° — такой же, как у знатных внедорожников Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok. Дорожный просвет — 205–210 мм (в зависимости от привода, без защиты двигателя). Такой же, как у Lada 4x4 (экс-Нива), UAZ Hunter (экс-3151) и UAZ Patriot! Угол въезда у Renault Duster равен 30° — как у Land Rover Discovery. И особенно впечатляющим выглядит угол съезда — 36°. Кстати, в Duster второго поколения его уменьшили на 3°. И все равно по этому параметру автомобиль превосходит, например, Jeep Wrangler Unlimited Rubicon (угол съезда — 31,3°).
Обратите внимание на серебристую накладку заднего бампера (аналогичная есть и спереди). Если вы умудритесь все-таки чиркнуть бампером, купить и заменить накладку будет быстрее, проще и дешевле, чем ремонтировать бампер целиком. А под одним из сегментов прячется петля для буксировки машины, в дорестайлинговой версии торчавшая наружу. Просто и удобно.
7. Тут же вспоминается система дистанционного пуска двигателя Renault Start. Кто еще, кроме Renault, предлагает дистанционный пуск для бюджетного кроссовера? Автомобиль вообще неплохо подготовлен к российскому климату. Кроме обычных обогревов сидений и зеркал у Дастера имеется обогрев ветрового стекла по всей площади. Отличная опция!
По-своему удобен и полезен и подрулевой пульт, управляющий аудиосистемой. Им можно пользоваться вслепую, не снимая руки с руля. Маленький, но важный вклад в безопасность автомобиля. Конечно, те же самые кнопки можно было бы разместить на самом руле, но такое решение сделало бы автомобиль чуть дороже, что противоречило концепции максимальной доступности.
Люблю цитировать нашего киношного Шерлока Холмса: «Это мелочь, мелочь. Но нет ничего важнее мелочей». На приборной панели Дастера есть ниши. Во многих машинах приходится искать, куда пристроить смартфон. Здесь таким вопросом не задаешься — просто кладешь смартфон в нишу. Или ставишь его враспор, под наклоном, если он нужен в качестве навигатора.
9. К приятным и очень полезным мелочам можно отнести и 12-вольтовую розетку на центральной консоли перед задним диваном. Могли бы не ставить? Конечно. Но поставили. Как говорил тот же Холмс: «Ватсон, вы делаете поразительные успехи!».
Признаюсь откровенно, меня полностью устраивает дастеровский дизайн. В первом Дастере мастерски использованы стилистические черты легендарного Renault 4L. При этом команда дизайнеров, в которую входил и наш соотечественник Евгений Ткачев, провела удачный рестайлинг. Хорош и новый Renault Duster, второго поколения.
А еще на базе Дастера создано огромное количество модификаций и спецверсий. Спортивные, военные, экстренных служб... Недавно подоспела очередная — Duster Dakar (теперь оранжевого цвета). Такая многоликость — также свидетельство неординарности машины. И это заслуга всех, кто причастен к ее созданию. Инженеров — в первую очередь.
Фото: Renault
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