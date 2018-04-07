Обнаружены скрытые сюрпризы в автомобилях. Об этом не пишут в инструкциях!

Вы уже нашли «пасхальные яйца» в своем автомобиле? Дикие животные, стилизованные пауки и хищные акулы — это и многое другое можно найти в современных автомобилях.

Для начала напомним, что кроме традиционного смысла «пасхальное яйцо» (англ. Easter Egg, сленговое пасхалка) имеет и другое значение — это некий секрет, оставляемый в игре, фильме или программном обеспечении. О нем либо проговаривается сам разработчик, либо можно попытаться обнаружить его самостоятельно, и тогда это станет своеобразной наградой для терпеливых и внимательных игроков или зрителей.

Оказывается, автопроизводители, а именно остроумные дизайнеры, оставляют такие «секретики» и в своих автомобилях. Эти маленькие значки можно найти случайно или тщательно облазив весь автомобиль, вооружившись лупой. При этом стоит понимать, что времени это займет массу, а «пасхалки» могут как быть, так и не быть, и порой они настолько незаметные, что найти их крайне сложно. Тем не менее некоторые из них, как пишет немецкий сайт automobil-industrie.vogel.de, уже обнаружены!

Так, главный дизайнер Volvo Томас Ингенлат в качестве подарка своей дочери спрятал улыбающегося паучка в крышке отсека для хранения вещей в роскошном внедорожнике XC90.

В Jaguar E-Pace стилизованный хищник со своим детенышем крадется вдоль черной границы ветрового стекла. Кроме того, на дне отделения для хранения вещей, расположенного на центральной консоли, вы при желании найдете отделку, рисунок которой напоминает шкуру настоящего Ягуара.

В некоторых моделях Opel также спрятаны «пасхалки». Например, в автомобиле Corsa на торце бардачка вытеснена морда акулы. Это же изображение можно обнаружить в таких автомобилях, как Zafira Tourer (на полу, под резиновым ковриком) или Opel Adam (на дне выемки для подстаканника).

Разработчики компактного кроссовера Jeep Renegade тоже пошутили: например, в черном обрамлении ветрового стекла едет стилизованный военный мини-Виллис.

Поищите внимательно «пасхальное яйцо» в электрокаре Renault ZOE и найдете на ручках задних дверей — там вылеплен пластиковый отпечаток пальца. Кстати, и сами ручки найти непросто — они выполнены в виде маленьких треугольничков в окошках.

А отпечаток не какой-нибудь символический, а вполне реальный — таким образом дизайнер автомобиля Жан Семерива решил увековечить свою персону в модели.

Возможно, и на вашем автомобиле найдется нечто подобное, пишите, будет любопытно!



Другие любопытные сюжеты ищите в рубрике «Курьезы».

Фото: automobil-industrie.vogel.de