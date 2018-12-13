Renault Sandero и Logan в исполнениях Stepway — теперь с вариатором

Компания Renault обновила линейку Stepway, которая помимо хэтчбека Sandero включает и седан Logan. Главная новость — модификация City с вариатором X-tronic.

Renault Sandero
Renault Sandero

Renault > Sandero

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

Повод: премьера Renault Sandero Stepway и Logan Stepway.

Место действия: Будва, Черногория.

Renault Logan Stepway
Renault Logan Stepway

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Впечатления. Семь лет назад Renault со своим Sandero Stepway, по сути, основала новый класс автомобилей, который условно можно назвать так: доступные кросс-хэтчбеки класса В. И со временем доля таких версий в общих продажах всех Sandero достигла 80%. Вот только конкуренты не дремлют. Сначала Lada разразилась целой линейкой Cross-версий. Потом кросс-хэтч появился и у Kia. На фоне Rio и Весты Sandero стал выглядеть бледно. Потому нынешнее обновление было нужно этой модели как воздух.

Впрочем, изменений в дизайне кузова и оформлении салона минимум: освежили бамперы, переднюю оптику, решетку радиатора. В салоне появился новый руль, который по-прежнему перемещается лишь по углу наклона. Остались и прежние невнятные сиденья, и хаотично разбросанные по всему салону кнопки.

Гамма моторов не поменялась: покупателям по-прежнему доступны три двигателя рабочим объемом 1,6 литра разной степени форсировки. Хорошо знакомые нам восьми- и шестнадцатиклапанные моторы Renault мощностью 82 и 102 л.с. соответственно, а также ниссановский 113-сильный агрегат, который появился в этом семействе еще до рестайлинга. 102-сильный мотор по-прежнему работает в паре со старым четырехступенчатым автоматом. Такой машине свойственна недостаточная разгонная динамика. То ли дело 113-сильный вариант! С механикой такой автомобиль обладает воистину потрясающей для своего класса динамикой разгона — в этом я убедился еще во время прошлогоднего сравнительного теста.

C обновлением модели ее интерьер почти не изменился. Если не считать нового руля. Жаль, что он по-прежнему перемещается лишь по углу наклона, но не по вылету.
C обновлением модели ее интерьер почти не изменился. Если не считать нового руля. Жаль, что он по-прежнему перемещается лишь по углу наклона, но не по вылету.

Селектор вариатора ничем не отличается от рычага классического автомата.
Селектор вариатора ничем не отличается от рычага классического автомата.

У штатной мультимедийной системы появилась возможность подключения смартфона через Apple Carplay или Android Auto.
У штатной мультимедийной системы появилась возможность подключения смартфона через Apple Carplay или Android Auto.

Отныне владельцам Sandero и Logan не нужен ключ, чтобы открыть лючок бензобака на АЗС. Если в машине остаются пассажиры, то двигатель можно не глушить, а бензобак открыть с помощью напольного рычажка.
Отныне владельцам Sandero и Logan не нужен ключ, чтобы открыть лючок бензобака на АЗС. Если в машине остаются пассажиры, то двигатель можно не глушить, а бензобак открыть с помощью напольного рычажка.

Самая важная новость — появление в линейке Stepway модификации City. Она будет доступна как для хэтча, так и для седана. Ее легко опознать по некоторым деталям: корпус боковых зеркал окрашен в черный цвет, колпаки колес умело замаскированы под стильные литые диски, плюс соответствующие шильдики на кузове.

Но главное, в паре со 113-сильным двигателем работает вариатор X-tronic, который давно напрашивался в легковую линейку Renault. Конечно, машина с вариатором уступает в динамике разгона версии с механической коробкой передач, но отставание не критично. И уж точно машина с вариатором предпочтительнее модификации со 102-сильным мотором и классическим автоматом. Вариаторный Stepway (не важно, будь то хэтч или седан) радует живым откликом на касание акселератора и не досаждает водителю переключениями невпопад.

Версию City легко узнать по очень симпатичным колпакам, которые умело маскируются под легкосплавные колеса.
Версию City легко узнать по очень симпатичным колпакам, которые умело маскируются под легкосплавные колеса.

Перспективы. Обычные Sandero и Logan уже давно растеряли свою популярность. А вот их псевдовнедорожные версии, напротив, уверенно наращивают долю в общих продажах. Хэтчбек это уже доказал. Так что и седан наверняка повторит успех своего собрата. Тем более у обоих появился вариатор — серьезный аргумент для всех тех, кто устал от старого четырехступенчатого автомата DP2. Версии с вариатором Х-tronic наверняка сделают основную кассу в продажах обновленной линейки.

Цены. Самый доступный Logan Stepway обойдется в 662 тысяч рублей. А самая дешевая машина с вариатором — в 787 тысяч. Хэтчбек Sandero Stepway традиционно чуть дороже — за него нужно отдать минимум 709 тысяч рублей. А машина с вариатором обойдется минимум в 814 тысяч.

Renault Sandero Stepway
Renault Sandero Stepway

Оценка. Новая версия City, которую отличает вариатор, —  то, что давно должно было появиться у бюджетных Renault. И именно она призвана придать новый импульс популярности Сандеро и Логана на нашем рынке.

Подробности: ЗР, 2019, №02.

Renault Sandero и Logan в исполнениях Stepway — теперь с вариатором

Фото: Александр Виноградов и Renault

Renault Sandero и Logan в исполнениях Stepway — теперь с вариатором
Фото: «За рулем»
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