Компания Renault обновила линейку Stepway, которая помимо хэтчбека Sandero включает и седан Logan. Главная новость — модификация City с вариатором X-tronic.

Повод: премьера Renault Sandero Stepway и Logan Stepway.

Место действия: Будва, Черногория.

Renault Logan Stepway

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Семь лет назад Renault со своим Sandero Stepway, по сути, основала новый класс автомобилей, который условно можно назвать так: доступные кросс-хэтчбеки класса В. И со временем доля таких версий в общих продажах всех Sandero достигла 80%. Вот только конкуренты не дремлют. Сначала Lada разразилась целой линейкой Cross-версий. Потом кросс-хэтч появился и у Kia. На фоне Rio и Весты Sandero стал выглядеть бледно. Потому нынешнее обновление было нужно этой модели как воздух.

Впрочем, изменений в дизайне кузова и оформлении салона минимум: освежили бамперы, переднюю оптику, решетку радиатора. В салоне появился новый руль, который по-прежнему перемещается лишь по углу наклона. Остались и прежние невнятные сиденья, и хаотично разбросанные по всему салону кнопки.

Гамма моторов не поменялась: покупателям по-прежнему доступны три двигателя рабочим объемом 1,6 литра разной степени форсировки. Хорошо знакомые нам восьми- и шестнадцатиклапанные моторы Renault мощностью 82 и 102 л.с. соответственно, а также ниссановский 113-сильный агрегат, который появился в этом семействе еще до рестайлинга. 102-сильный мотор по-прежнему работает в паре со старым четырехступенчатым автоматом. Такой машине свойственна недостаточная разгонная динамика. То ли дело 113-сильный вариант! С механикой такой автомобиль обладает воистину потрясающей для своего класса динамикой разгона — в этом я убедился еще во время прошлогоднего сравнительного теста.

C обновлением модели ее интерьер почти не изменился. Если не считать нового руля. Жаль, что он по-прежнему перемещается лишь по углу наклона, но не по вылету.

Селектор вариатора ничем не отличается от рычага классического автомата. У штатной мультимедийной системы появилась возможность подключения смартфона через Apple Carplay или Android Auto. Отныне владельцам Sandero и Logan не нужен ключ, чтобы открыть лючок бензобака на АЗС. Если в машине остаются пассажиры, то двигатель можно не глушить, а бензобак открыть с помощью напольного рычажка.

Самая важная новость — появление в линейке Stepway модификации City. Она будет доступна как для хэтча, так и для седана. Ее легко опознать по некоторым деталям: корпус боковых зеркал окрашен в черный цвет, колпаки колес умело замаскированы под стильные литые диски, плюс соответствующие шильдики на кузове.

Но главное, в паре со 113-сильным двигателем работает вариатор X-tronic, который давно напрашивался в легковую линейку Renault. Конечно, машина с вариатором уступает в динамике разгона версии с механической коробкой передач, но отставание не критично. И уж точно машина с вариатором предпочтительнее модификации со 102-сильным мотором и классическим автоматом. Вариаторный Stepway (не важно, будь то хэтч или седан) радует живым откликом на касание акселератора и не досаждает водителю переключениями невпопад.

Версию City легко узнать по очень симпатичным колпакам, которые умело маскируются под легкосплавные колеса.

Перспективы. Обычные Sandero и Logan уже давно растеряли свою популярность. А вот их псевдовнедорожные версии, напротив, уверенно наращивают долю в общих продажах. Хэтчбек это уже доказал. Так что и седан наверняка повторит успех своего собрата. Тем более у обоих появился вариатор — серьезный аргумент для всех тех, кто устал от старого четырехступенчатого автомата DP2. Версии с вариатором Х-tronic наверняка сделают основную кассу в продажах обновленной линейки.

Цены. Самый доступный Logan Stepway обойдется в 662 тысяч рублей. А самая дешевая машина с вариатором — в 787 тысяч. Хэтчбек Sandero Stepway традиционно чуть дороже — за него нужно отдать минимум 709 тысяч рублей. А машина с вариатором обойдется минимум в 814 тысяч.

Renault Sandero Stepway

Оценка. Новая версия City, которую отличает вариатор, — то, что давно должно было появиться у бюджетных Renault. И именно она призвана придать новый импульс популярности Сандеро и Логана на нашем рынке.

Подробности: ЗР, 2019, №02.

Фото: Александр Виноградов и Renault