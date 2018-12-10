Renault Logan и Sandero получили вариатор

Начались продажи особенных Logan Stepway и Sandero Stepway, оснащенных вариатором и 113-сильным двигателем.

Седан и хэтчбек серии Stepway City отличаются не только вариатором CVT X-Tronic, но и отделкой экстерьера и интерьера. Стоимость автомобилей в комплектации Life составляет от 787 990 рублей за Renault Logan Stepway City и от 814 990 рублей за Sandero Stepway City.

Для вариатора, устанавливаемого на российские версии Logan и Sandero, был создан особый алгоритм работы. Коробка отличается быстрым откликом на нажатие на педаль газа. При двойном кик-дауне вариатор откликается вовсе молниеносно. Чтобы разгон не казался скучным, как это обычно бывает на автомобилях с вариатором, при нажатии педали газа более чем на треть хода трансмиссия начинает имитировать переключение передач. Расход топлива оснащенных бесступенчатой трансмиссией Logan Stepway City и Sandero Stepway City составляет в смешанном режиме езды 6,7 литра на 100 км пути.

Внешне автомобили отличаются черными защитными накладками на передних и задних бамперах и черными глянцевыми накладками на зеркала заднего вида. Sandero Stepway City имеет также черные рейлинги на крыше. Противотуманки машин обрамлены нарядной хромовой окантовкой, как и накладки на ручках дверей. На средней стойке имеется логотип City. Кроме того, в версии City Logan и Sandero могут окрашиваться в новый цвет — красный, и оснащаться особыми 16-дюймовыми колесными дисками Expression.

Не обошлось без особых опций и в салонах автомобилей. Обе модели оснащаются новым рулевым колесом, в центре которого красуется логотип Stepway, а пороги передних дверных проемов защищены алюминиевыми накладками с логотипом City.

Для серии Stepway City предусмотрено два варианта комплектации. В версии Life автомобили оснащаются двумя подушками безопасности, системой стабилизации с функциями антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, кондиционером, обогревом передних сидений и боковых зеркал, регулировкой сиденья водителя по высоте, передними электростеклоподъемниками, защитой картера и окрашиваются в цвета металлик. Для Sandero Stepway City также предусмотрен круиз-контроль.

В комплектации Drive машины дополнительно оснащены двумя боковыми подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, климат-контролем, задними электростеклоподъемниками, а также системой дистанционного пуска двигателя и мультимедийной системой с 7-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto.

В более богатой комплектации Drive автомобили Renault Logan Stepway City и Sandero Stepway City стоят 857 990 и 896 990 рублей соответственно.

Renault Logan Stepway и Sandero Stepway поступили в продажу неделю назад и стоят примерно на 100 000 рублей дешевле, чем в версии City.

О том, каков Logan с вариатором, можно прочитать здесь.

Фото: Renault