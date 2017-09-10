Renault Logan второго поколения — наследник одного из самых успешных автомобилей прошлых лет. «За рулем» выяснил, насколько он надежен по сравнению с прародителем, какие комплектации Логанов и Сандеро доставят вам меньше хлопот и во что обойдется обслуживание в сервисе.

Из истории модели НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2014 года

КУЗОВА: седан, пятидверный хэтчбек

РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые — Р4, 1,2 л (75 л.с.); 1,6 л (82, 102 и 114 л.с.)

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: M5, А4, Р5

ПРИВОД: передний

РЕСТАЙЛИНГ: 2018 год — освежен ­экстерьер: появились новые фары и светодиодные дневные ходовые огни, переделаны передний бампер и решетка радиатора, а также накладки противотуманных фар, стали доступны новые цвет кузова и дизайн легкосплавных колесных дисков; ­изменен руль и добавлены новые функции органов управления

КРАШ-ТЕСТЫ: 2013 год, EuroNCAP, общая оценка — четыре звезды: защита взрослых пассажиров — 80%; защита детей — 79%; защита пешеходов — 57%; системы содействия безопасности — 55%

Renault Logan второго поколения добрался до нашего рынка на пару лет позже, чем на европейский. Много времени ушло на локализацию производства на АВТОВАЗе. В отличие от машин первой генерации, хэтчбек Sandero появился одновременно с седаном, чуть позже на конвейер встала и его кросс-версия.

За время присутствия модели в России производитель несколько раз пересматривал ее модификации, перетасовывая моторы и коробки передач. В этом году провели рестайлинг седана и хэтчбека, а также появился Logan Stepway, для которого стал доступен даже вариатор. Видимо, таким образом в Renault хотят вернуть часть клиентов, которых переманили конкуренты (Volkswagen и Hyundai/Kia) благодаря более продуманной политике.

Качество лакокрасочного покрытия посредственное. Толщина слоя достаточна, но стойкость — слабая. Сколы образуются быстро, при абразивной полировке кузова очень легко пробить слой. Довольно часто перегорают лампы ближнего света и дневных ходовых огней. Сервисмены пока не разобрались в причинах.

В первые годы тольяттинской сборки сильно плавала точность подгонки кузовных элементов. Кроме передней части кузова от «пескоструя» страдают выпуклые задние арки. Желательно вовремя защитить слабые места бронирующей пленкой.



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Дружелюбные интерьер и экстерьер нового Логана, безусловно, привлекли новых клиентов и очень заинтересовали владельцев машин предыдущего поколения, которые готовы пересесть в более свежий автомобиль, сохранивший гены предшественника. Мнения разделились: одни положительно оценивали изменения, другие отметили падение качества по сравнению с «первым» Логаном, в том числе из-за переезда производства из Москвы (завод «Рено Россия») в Тольятти, на АВТОВАЗ.

В первые годы тольяттинской сборки сильно плавала точность подгонки кузовных элементов. У многих автомобилей, к примеру, были плохо отрегулированы водительская дверь и крышка багажника (она иногда даже затиралась о бампер). Но и при отсутствии явных признаков плохой подгонки лучше оклеить защитной пленкой у крышки багажника углы кромки. Ведь бампер в любом случае значительно играет при езде на высоких скоростях. Это, кстати, касается и авто­мобилей других марок.

Иногда на машинах 2014 года выпуска встречались нелепые огрехи сборки. В одних автомобилях была неправильно проложена дренажная трубка кондиционера и вода скапливалась на полу в ногах переднего пассажира, в других — некорректно установлены обшивки дверей. Известен случай, когда сборщики перепутали местами тормозные магистрали, подходившие к блоку АБС.

Двигатель 1.2 (75 л.с.)

Машины с двигателем 1.2 (75 л.с.) — большая редкость в России. В первые годы продаж этот мотор предназначался исключительно для Sandero в базовой комплектации, а потом его вовсе убрали с нашего рынка из-за отсутствия спроса на такие машины. Соответственно маловато и статистических данных о том, как этот мотор вел себя под капотом Логана. Но на поставлявшихся до него в Россию моделях Renault (это, например, Clio и Symbol) он хорошо себя зарекомендовал.

Восьмиклапанный мотор 1.6 (82 л.с.) серии K7M

Проверенный временем восьмиклапанный мотор 1.6 (82 л.с.) серии K7M перекочевал на «второй» Logan с предшественника с небольшими изменениями. У свежего агрегата установлены иные распредвал и нейтрализатор, его программно заточили под нормы Евро‑5. В остальном это тот же надежный, неубиваемый двигатель. Таким он остался и после локализации производства в Тольятти.

Переход на экоуровень Евро‑5 заметно придушил мотор, а у некоторых владельцев стали возникать сложности с холодным пуском в зимний период. Производитель довольно оперативно выпустил свежую прошивку, которая в большинстве случаев избавила и от проблемы плавающих оборотов холостого хода на непрогретом моторе.

В 2015 году в Renault пересмотрели регламент обслуживания двигателя, увеличив интервалы замены ремня ГРМ с 60 000 до 90 000 км. Однако элементы механизма остались прежними. Поэтому рекомендуем придерживаться старого регламента, чтобы гарантированно избежать проблем. Практика показала, что перепробег часто приводит к обрыву ремня и встрече поршней с клапанами. Это касается и шестнадцатиклапанного мотора 1.6 мощностью 102 л.с. (обозначение К4М).

Мотор Renault 1.6 (102 л.с.) серии K4M

Мотор Renault 1.6 (102 л.с.) серии K4M также не претерпел значительных изменений по сравнению с агрегатом времен «первого» Логана. Это по-прежнему добротный мотор, пусть и с российской пропиской.

Однако на нем более капризно, чем на младшем K7M, проявила себя первоначальная прошивка под Евро‑5. Затруднения с холодным пуском и плавание оборотов холостого хода возникают гораздо чаще. Выпущенный производителем обновленный софт решил первую проблему, но у многих владельцев осталась беда с оборотами, хотя уже и в меньшей степени. В этом случае иногда помогает замена рассохшихся прокладок впускного коллектора и дроссельной заслонки. Из-за подсоса воздуха обороты холостого хода либо плавают, либо подвисают, либо самопроизвольно подскакивают в различных режимах движения.

На автомобилях с пробегом за 100 000 км начинает подтекать уплотнительное кольцо соленоида фазовращателя, расположенного на клапанной крышке. Обычно при этом обнаруживается явное масляное запотевание рядом с заливной горловиной.

Мотор 1.6 (114 л.с.) серии H4M (он же HR16DE)

Мотор 1.6 (114 л.с.) серии H4M (он же HR16DE) стал доступен для Логанов в 2015 году. Этот проверенный временем двигатель с цепным приводом ГРМ имеет хорошую репутацию. Он известен по таким моделям концерна Renault-Nissan, как Note и Qashqai, а также Fluence.

Мотор надежен — трудится без ремонтов не менее 200 000 км. Однако стóит сократить рекомендованный производителем интервал замены масла с 15 000 до 10 000 км. В российских условиях перепробег может спровоцировать залегание маслосъемных поршневых колец после 100 000 км пробега, а также сократить срок службы цепи, которая при заботливой эксплуатации требует замены только при капитальном ремонте двигателя.

На Logan и рестайлинговый Duster изначально устанавливали двигатель HR16DE российской сборки. Производство локализовали на заводе в Тольятти. На сегодняшний день не зафиксировано недостатков отечественных моторов по сравнению с зарубежными.

Четырехступенчатый автомат DP2

Четырехступенчатый автомат DP2 — последователь агрегата AL4/DP0 (совместная разработка концернов Peugeot-Citroen и Renault), имеющего посредственную репутацию. Производители не смогли полностью излечить врожденные болячки, но всё же заметно повысили надежность коробки.

Автомат DP требует бережного отношения. Он не любит высоких нагрузок, очень чувствителен даже к небольшим перегревам и предназначен исключительно для городской эксплуатации. Поэтому надо помнить (особенно владельцам кроссоверов Sandero Stepway), что увлечение ездой по плохим дорогам с частой пробуксовкой существенно сокращает ресурс этого агрегата. Однако при условии щадящей эксплуатации и регулярной (через каждые 60 000–80 000 км) замены масла в агрегате он способен прослужить до 200 000 км.

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Одна из непобежденных болячек DP — небольшой срок службы соленоидов, ­управляющих давлением в гидросистеме автомата. Их неисправность сразу же вызывает появление толчков и рывков при переключениях передач. Частенько такое случается до 100 000 км пробега. При подобных недомоганиях автомата очень важно не откладывать визит в сервис — не потеряйте шанс отделаться малой кровью.

Обычно меняют оба соленоида, чтобы в скором времени снова не лезть в агрегат.

При высоких нагрузках и перегревах у автомата DP в первую очередь выгорают фрикционы: производительность системы охлаждения невысокая. Причем у семейства Logan коробка обделена дополнительным теплообменником, который есть у Дастера. И это еще одна причина с осторожностью относится к кроссоверному ярлыку Sandero Stepway. Качественный капитальный ремонт DP обойдется в 80 000–100 000 рублей.

Пятиступенчатая механическая коробка передач серии JH3 очень надежна и не доставляет хлопот. Обычно неисправности связаны с неадекватной эксплуатацией. Для продления срока службы агрегата сервисмены рекомендуют менять в нем масло хотя бы через каждые 100 000 км.

Пятиступенчатая механическая коробка передач серии JH3

Робот с однодисковым сцеплением Easy’R



Робот с однодисковым сцеплением Easy’R построен на основе механической коробки JH3. Это совместное детище Renault и ZF. Робот шел в паре исключительно с мотором 1.6 мощностью 82 л.с. Такая комплектация появилась в середине 2015 года и просуществовала недолго по причине незначительного спроса.

Из-за малого количества проданных машин и бедной статистики сложно судить о надежности и болячках Easy’R. По сути, этот робот идентичен своим собратьям от других производителей и имеет аналогичные слабые места. Обычно механическая и управляющая (актуаторы) части не беспокоят владельцев, чего не скажешь о некоторых алгоритмах работы коробки, вызывающих дискомфорт, и о малом ресурсе сцепления. Это две главные неприятные особенности всех однодисковых роботов.



1. Единственная серьезная болячка в подвеске — низкий ресурс шаровых в передних рычагах. Частенько они не преодолевают даже 50 000 км. Шаровые нельзя поменять отдельно, поэтому приходится покупать рычаги в сборе. Благо, они стоят вполне приемлемых денег. 2. Болячка, перекочевавшая с «первого» Логана, - слабые рулевые наконечники. Нередко их приходится менять при пробеге до 50 000 км. Рулевые тяги обычно ходят вдвое дольше. В остальном рулевое управление не доставляет проблем; неисправности насоса ГУР и рулевого механизма (рейки) — большая редкость. 3. Передние и задние амортизаторы служат долго. Интересно, что на Logan второй генерации подходят амортизаторы и пружины от машин первого поколения. Эти элементы разные, но свободно встают на посадочные места. Некоторые владельцы прибегают к такой замене. 4. По словам сервисменов, у оригинальных передних тормозных колодок излишне суровый состав, и они быстро стачивают диски. Поэтому частенько приходится одновременно менять оба расходника. 5. Часто запотевают и подтекают пыльники ШРУСов. Даже если появившееся запотевание перестает прогрессировать, это не значит, что про него можно забыть. Если вовремя не устранить причину и не пополнить запасы смазки, придется менять соответствующий ШРУС, а иногда и привод в сборе. 6. Задняя подвеска практически вечная. Сайлент-блоки ходят долго, а больше там и нечему ломаться.

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Причем это касается всех вариантов исполнения, независимо от модификаций. Многие владельцы успевают обновить его в гарантийный период.часто протирают дверные панели до металла, плодя очаги коррозии. Особенно это характерно для машин первых годов производства. Довольномеханической коробки передач.

Если закрыть глаза на быстрое истирание руля и ручки коробки передач (распространенные болячки многих машин, и не только бюджетного сегмента), салон Логана держится молодцом. Качество отделочных материалов соответствует классу автомобиля, причем они долго сохраняют товарный вид.

Салон не отличается тишиной. Это вина плохой шумоизоляции и сильно плавающего качества сборки на АВТОВАЗе в первые годы производства («сверчки»). К Логанам первого поколения, собранным на московском Автофрамосе (ныне — «Рено Россия»), было гораздо меньше вопросов.

ИТОГ

Renault Logan второго поколения по надежности и затра­там на содержание сравним с предшественником. Это по-прежнему добротный, надежный автомобиль. Придется мириться с некоторыми болячками и имиджем бюджетной машины, зато ее содержание не будет бить по карману. Желательно воздержаться от покупки автомобиля с автоматом, накрутившего изрядное количество километров. И обходите стороной машины первого года выпуска: качество их сборки сильно плавает.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Александр Булатов, старший менеджер отдела оценки автомобилей с пробегом компании «У Сервис+»

Logan занимает особую нишу в сегменте автомобилей B‑класса. Не считая представителей отечественного автопрома, он является наиболее бюджетным игроком, который не имеет прямых конкурентов. Это прагматичный выбор для покупателей, которым нужен простой и дешевый, но одновременно надежный автомобиль. Поэтому ликвидность Логана на вторичном рынке очень высока. Широкая целевая аудитория готова мириться с его откровенной бюджетностью.

Хорошо продаются все модификации автомобиля. Однако менее востребован покупателями хэтчбек Sandero и машины с роботизированной коробкой. Россияне по-прежнему предпочитают седаны или кросс-версии хэтчбеков и с обоснованной опаской относятся к версиям с однодисковым роботом. Плохо продаются также машины в бедных комплектациях, без кондиционера и прочих опций, необходимых для создания минимального комфорта.

Наиболее ликвиден Logan c мотором 1.6 (82 л.с.) в паре с механической коробкой, в хорошей комплектации. Я рекомендую именно эту версию как самую рациональную покупку. Машина наиболее полно отражает концепцию Логана и очень мало теряет в цене. Не стоит рассматривать автомобили дороже 400 000 руб­лей. Уже за эти деньги на рынке можно найти немало более интересных вариантов, которые будут старше всего на пару лет.

Несмотря на высокую ликвидность, мошенники недолюбливают Логаны. Однако на рынке хватает машин из такси. Поэтому не ленитесь полноценно проверять присмотренные автомобили по базам данных.

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Благодарим за помощь в подготовке материала клубный сервис Renault — автотехцентр Logan Garage.