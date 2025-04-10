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Renault Logan
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Названы серьезные недостатки Renault Logan первого поколения
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Названы серьезные недостатки Renault Logan первого поколения

Эксперт Житнухин перечислил шесть минусов Renault Logan первого поколения

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Седан Renault Logan первого поколения довольно популярен в России. О минусах этого автомобиля рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Среди недостатков он отметил низкую шумоизоляцию. Также экстерьер и интерьер седана могут показаться устаревшими по сравнению с современными моделями автомобилей, считает эксперт.

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Renault Logan
Renault Logan

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В базе у Logan отсутствуют многие элементы комфорта (кондиционер, электропривод стекол и зеркал).

Подвеска седана рассчитана на жесткие условия эксплуатации, что говорит о его надежности, но может вызывать дискомфорт на неровных дорогах. У автомобиля нет современных систем безопасности, например, ESP и боковых подушек безопасности, что снижает уровень защиты пассажиров при ДТП.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Renault
10.04.2025 
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Logan (16)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Logan  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...
+5