Названы серьезные недостатки Renault Logan первого поколения

Эксперт Житнухин перечислил шесть минусов Renault Logan первого поколения

Седан Renault Logan первого поколения довольно популярен в России. О минусах этого автомобиля рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Среди недостатков он отметил низкую шумоизоляцию. Также экстерьер и интерьер седана могут показаться устаревшими по сравнению с современными моделями автомобилей, считает эксперт.

Renault Logan

В базе у Logan отсутствуют многие элементы комфорта (кондиционер, электропривод стекол и зеркал).

Подвеска седана рассчитана на жесткие условия эксплуатации, что говорит о его надежности, но может вызывать дискомфорт на неровных дорогах. У автомобиля нет современных систем безопасности, например, ESP и боковых подушек безопасности, что снижает уровень защиты пассажиров при ДТП.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

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Источник: «Газета.Ru»