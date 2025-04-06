Новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию
В Россию продолжают завозить по параллельному импорту седаны Honda Crider, которые собирают для китайского рынка на совместном заводе GAC-Honda.
Седан в комплектации Luxury за 1,516 млн рублей готова привезти под заказ компания из Владивостока. У автомобиля есть светодиодная оптика, мультимедиа с большим экраном, бесключевой доступ, салон, отделанный экокожей и четыре подушки безопасности.
Частники из Заринска предлагают Honda Crider из наличия с оплаченным утильсбором за 1,76 млн рублей, а в российской столице цены на модель начинаются от 2,04 млн рублей.
Под капотом седана 1,0-литровый турбомотор от Civic мощностью 122 л. с., вариатор. Привод передний. Длина автомобиля равна 4756 мм при колесной базе 2730 мм.
Ранее «За рулем» сообщал, что в апреле подешевели два кроссовера и пикап популярного бренда на 50-600 тыс. рублей.
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Источник: Автоновости дня