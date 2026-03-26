Эти машины медленнее всего теряют в цене

iSeeCars перечислил самые выгодные для перепродажи автомобили

Аналитическое агентство iSeeCars изучило более 950 тысяч пятилетних автомобилей, проданных в период с марта 2025 года по февраль 2026-го, и составило рейтинг моделей, которые быстрее и медленнее всего теряют в цене. Средний показатель пятилетней амортизации в 2026 году составил 41,8%, что на 3,8 процентного пункта выше прошлогоднего значения.

Меньше всего теряют в цене

Лидером по сохранению стоимости стал спорткар Porsche 718 Cayman. За пять лет он дешевеет всего на 9,6% (около 564 тыс. руб.).

На втором месте находится Porsche 911 с амортизацией 11,1% (1,3 млн руб.). Тройку замыкает Chevrolet Corvette (18,7%, или 1,1 млн руб.). В пятерку также вошли пикапы Toyota Tacoma (19,9%) и Toyota Tundra (21,2%).

