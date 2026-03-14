Porsche лишит мировой рынок двух своих знаковых моделей

Porsche свернет выпуск Panamera и Taycan ради сокращения расходов на разработку

Компания Porsche готовится к масштабным изменениям в своём модельном ряду. По данным издания CarScoops, компания намерена в ближайшие годы полностью прекратить производство двух своих знаковых моделей – Panamera и полностью электрического Taycan.

Основная причина такого шага – желание серьёзно оптимизировать затраты на разработку новых автомобилей, что особенно актуально на фоне общего охлаждения рынка электромобилей и экономических сложностей.

Вместо того чтобы продолжать развивать эти модели как отдельные проекты, немецкий производитель делает ставку на более универсальную и гибкую стратегию. План заключается в создании целого семейства автомобилей, которое займёт ту же рыночную нишу, что и нынешние Panamera и Taycan. По сути, это уже проверенный подход: именно так построена линейка кроссоверов Macan и Cayenne, которые, несмотря на внешние различия, имеют много общих решений.

Что это даст покупателям? В будущем клиенты смогут выбирать машину в привычном сегменте, но с гораздо более широким спектром силовых установок. В общем-то, в одном семействе будут доступны версии с классическими бензиновыми двигателями, гибридные модификации и полностью электрические варианты. Причём для каждой технологии предусмотрена своя платформа: модели с ДВС построят на архитектуре PPC, а для электрокаров разрабатывают более продвинутую платформу SSP Sport.