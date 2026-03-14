Новый Porsche 911 Turbo S разнес миф о скучных гибридах

Porsche 911 Turbo S с гибридной установкой разгоняется до 100 км/ч за 2 секунды

Представление о том, что гибриды – это медлительные и экономичные автомобили, придется забыть.

Porsche только что переписал правила игры, представив гибридную версию культового 911 Turbo S. Этот технологический монстр разгоняется с места до 100 км/ч всего за 2 секунды. Такой результат ставит его в один ряд с лучшими суперкарами планеты, такими как экзотический Ferrari SF90 Stradale.

Секрет столь феноменальной динамики скрывается под капотом. Инженеры оснастили новый 3,6-литровый оппозитный двигатель электрическими турбокомпрессорами и 80-сильным электромотором, встроенным прямо в коробку передач.

Суммарная мощность системы в 701 л.с. вкупе с мгновенной реакцией электродвигателя не только разрывает покрышки в клочья, но и напрочь убивает турбояму.

Однако, как только скорость переваливает за сотню, на сцену выходят главные конкуренты. Гибридный Chevrolet Corvette ZR1X уступает Porsche на старте (разгон до 100 км/ч занимает на десятую долю секунды больше), но затем жестоко отыгрывается: до 160 км/ч он добирается на 0,8 секунды быстрее, а до 240 км/ч (150 миль/ч) – почти на 2,6 секунды раньше.

Ferrari SF90 Stradale также превосходит новый 911 Turbo S на высоких скоростях, достигая 160 км/ч на четыре десятых секунды раньше. Даже культовый гибридный гиперкар Porsche 918 Spyder, который в свое время стоил более 900 000 долларов, лишь на высоких скоростях обходит новинку: на отметке в 240 км/ч разрыв в пользу 918-го составляет около 0,8 секунды.

Но для городских условий и обычной трассы это не так важно: новый 911 Turbo S весом более полутора тонн доказывает, что даже тяжелая гибридная техника может быть невероятно быстрой.