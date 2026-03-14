«Простите, это не наш Range Rover?» Глава Great Wall извинился за вопиющий плагиат
Интерьер Jetour G700 Dinghuo Ming Dysprosium Edition
Эта версия внедорожника от популярного бренда способна дать фору Ленд Крузеру
Jetour открыл предзаказы на внедорожник G700...
Интерьер Zeekr 8X
Новый кроссовер с просторным салоном и богатым оснащением поступает в продажу
Официальная премьера Zeekr 8X и старт приема...

Новый Porsche 911 Turbo S разнес миф о скучных гибридах

Porsche 911 Turbo S с гибридной установкой разгоняется до 100 км/ч за 2 секунды

Представление о том, что гибриды – это медлительные и экономичные автомобили, придется забыть.

Porsche обманул ожидания: гибриды премиум-класса оказались «безнадежными» в плане экологичности

Porsche только что переписал правила игры, представив гибридную версию культового 911 Turbo S. Этот технологический монстр разгоняется с места до 100 км/ч всего за 2 секунды. Такой результат ставит его в один ряд с лучшими суперкарами планеты, такими как экзотический Ferrari SF90 Stradale.

Секрет столь феноменальной динамики скрывается под капотом. Инженеры оснастили новый 3,6-литровый оппозитный двигатель электрическими турбокомпрессорами и 80-сильным электромотором, встроенным прямо в коробку передач.

Суммарная мощность системы в 701 л.с. вкупе с мгновенной реакцией электродвигателя не только разрывает покрышки в клочья, но и напрочь убивает турбояму.

Однако, как только скорость переваливает за сотню, на сцену выходят главные конкуренты. Гибридный Chevrolet Corvette ZR1X уступает Porsche на старте (разгон до 100 км/ч занимает на десятую долю секунды больше), но затем жестоко отыгрывается: до 160 км/ч он добирается на 0,8 секунды быстрее, а до 240 км/ч (150 миль/ч) – почти на 2,6 секунды раньше.

Ferrari SF90 Stradale также превосходит новый 911 Turbo S на высоких скоростях, достигая 160 км/ч на четыре десятых секунды раньше. Даже культовый гибридный гиперкар Porsche 918 Spyder, который в свое время стоил более 900 000 долларов, лишь на высоких скоростях обходит новинку: на отметке в 240 км/ч разрыв в пользу 918-го составляет около 0,8 секунды.

Но для городских условий и обычной трассы это не так важно: новый 911 Turbo S весом более полутора тонн доказывает, что даже тяжелая гибридная техника может быть невероятно быстрой.

Новый Porsche 911 Turbo S

Источник:  Carscoops
Алексеева Елена
Фото:Porsche
14.03.2026 
