Эти машины чаще всего продают после такси и аварий

«Автокод»: Solaris, Rio и Rapid чаще всего продают в РФ после такси и ДТП

Аналитики сервиса «Автокод» изучили более 15 тысяч проверок подержанных автомобилей, проведенных в феврале 2026 года, и выяснили, какие модели чаще всего оказываются на вторичном рынке с «темным прошлым». Лидерами среди машин, которые продают после работы в такси, каршеринге или участия в ДТП , стали Hyundai Solaris, Kia Rio и Skoda Rapid.

Специалисты отмечают, что при проверке истории автомобиля чаще всего всплывают неоплаченные штрафы, работа в такси, ограничения на регистрационные действия и следы аварий. При этом ограничения на регистрацию в ГИБДД чаще всего встречаются у Lada Granta, Hyundai Solaris и Toyota Camry. По количеству накопленных штрафов лидируют владельцы Hyundai Solaris, Toyota Camry и Kia Rio.

Как пояснил директор департамента массовых продаж SpectrumData Артём Асонов, некоторые продавцы после эксплуатации в такси меняют номера, чтобы скрыть реальную историю. В «Автокоде» сопоставляют данные с лицензиями более 90 таксопарков по России, чтобы точно идентифицировать такие автомобили.

Эксперты предупреждают: внешний осмотр не позволяет выявить проблемную историю, поэтому перед покупкой подержанного автомобиля рекомендуется проверять его по базам на предмет залогов, ограничений, участия в ДТП, реального пробега, работы в такси и наличия штрафов.

