Эти машины медленнее всего теряют в цене
26 марта
Эти машины медленнее всего теряют в цене
iSeeCars перечислил самые выгодные для...
Эти машины чаще всего продают после такси и аварий
26 марта
Эти машины чаще всего продают после такси и аварий
«Автокод»: Solaris, Rio и Rapid чаще всего...
Интерьер Jetour X90 Plus
26 марта
Раскрыта стоимость семиместного кроссовера Jetour с АКП и полным приводом
Jetour назвал стоимость кроссовера X90 Plus с...

Эти машины чаще всего продают после такси и аварий

«Автокод»: Solaris, Rio и Rapid чаще всего продают в РФ после такси и ДТП

Аналитики сервиса «Автокод» изучили более 15 тысяч проверок подержанных автомобилей, проведенных в феврале 2026 года, и выяснили, какие модели чаще всего оказываются на вторичном рынке с «темным прошлым». Лидерами среди машин, которые продают после работы в такси, каршеринге или участия в ДТП , стали Hyundai Solaris, Kia Rio и Skoda Rapid.

Рекомендуем
По цене айфона: рейтинг самых надежных авто за 250 тысяч рублей

Специалисты отмечают, что при проверке истории автомобиля чаще всего всплывают неоплаченные штрафы, работа в такси, ограничения на регистрационные действия и следы аварий. При этом ограничения на регистрацию в ГИБДД чаще всего встречаются у Lada Granta, Hyundai Solaris и Toyota Camry. По количеству накопленных штрафов лидируют владельцы Hyundai Solaris, Toyota Camry и Kia Rio.

Как пояснил директор департамента массовых продаж SpectrumData Артём Асонов, некоторые продавцы после эксплуатации в такси меняют номера, чтобы скрыть реальную историю. В «Автокоде» сопоставляют данные с лицензиями более 90 таксопарков по России, чтобы точно идентифицировать такие автомобили.

Эксперты предупреждают: внешний осмотр не позволяет выявить проблемную историю, поэтому перед покупкой подержанного автомобиля рекомендуется проверять его по базам на предмет залогов, ограничений, участия в ДТП, реального пробега, работы в такси и наличия штрафов.

Hyundai Solaris
Kia Rio
Skoda Rapid
Lada Granta
Toyota Camry

Ранее «За рулем» сообщал , что глава GWM высказался об антикоррозийной стойкости китайских машин.

Источник:  Автокод
Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
26.03.2026 
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
