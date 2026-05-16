Легендарная Creta снова в России: за какую цену можно обзавестись этой машиной?

Новую Hyundai Creta из ОАЭ можно привезти в Россию с ценами от 2,39 рублей

Россиянам снова доступна Hyundai Creta, но уже в совершенно ином обличье. После масштабного обновления паркетник получил агрессивную внешность – и сейчас его начали привозить из Объединенных Арабских Эмиратов.

Hyundai Creta

Минимальная стоимость такой машины – 2 390 000 рублей. Именно столько просят за кроссовер, который готовы доставить в Кемерово. Речь идет о версии Premium с двухцветным черно-оранжевым салоном, кожаными сиденьями, мультирулем с кожаной оплеткой, панорамной крышей, климат-контролем, двумя экранами (одним для приборной панели, вторым – для мультимедиа), бесключевым доступом и кнопкой запуска мотора плюс беспроводной зарядкой для телефона.

Хотя автомобиль на сто процентов такой же, цены сильно разнятся от города к городу. Например, в Омске тот же самый экземпляр предлагают за 2 599 000 рублей, а в Благовещенске – за 2 780 000. Жителям Калуги доставка из ОАЭ обойдется в 2 800 000, в Казань машину пригонят за 2 850 000, во Владивосток – за 2 900 000 рублей.

Самый дорогой вариант нашелся в Тюмени. Правда, за 3 150 000 рублей вам привезут не премиум, а более скромную версию Smart Pro. Здесь уже тканевая обивка сидений, обычный пластиковый руль и никакой панорамной крыши, а заодно – без климат-контроля и многих других приятных опций.

Интерьер Hyundai Creta

Под капотом у всех машин, судя по объявлениям, стоит один и тот же мотор: 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 115 лошадиных сил из линейки Smartstream. Коробка у всех без исключения вариаторная, а вот привод исключительно передний – полноприводных версий нет.