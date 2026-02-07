#
Toyota Camry последнего поколения уже продается в России: сколько просят дилеры?

Купить Toyota Camry последнего поколения в России можно с ценами от 5 млн рублей

Новую Toyota Camry 2026 модельного года уже можно заказать у некоторых российских дилеров, хотя официальных поставок в страну пока нет.

Toyota Camry XV80
Правда, сами автомобили пока ещё в пути, и их наличие – большая редкость.

Все найденные машины едут к нам из Китая и оснащены гибридным двигателем мощностью 197 лошадиных сил. Самый интригующий момент – это цены. Один из продавцов заявил стоимость в 3,5 миллиона рублей за базовую версию, правда, без учёта всех пошлин и сборов. Эта цифра вызывает вопросы, потому что даже на родине модели, в КНР, такая Camry обойдётся минимум в 4 миллиона.

Интерьер Toyota Camry XV80
В общем-то, более реалистичными выглядят другие объявления – с ценниками от 5 до 5,3 млн рублей. Именно столько просят за автомобили, которые уже находятся в процессе доставки. По сути, рынок только начинает формироваться, и конечная стоимость для покупателя станет ясна позже, когда машины физически появятся у дилеров.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 745
07.02.2026 
Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-11