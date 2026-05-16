Супернадежный «кореец» — на что обратить внимание при покупке?

«За рулем» показал сильные и слабые стороны Kia Rio четвертого поколения

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов составил рейтинг самых крепких массовых седанов класса В+, которые когда-то выпускали в России.

Сегодня они в изобилии присутствуют на вторичном рынке, являя собой альтернативу новой Гранте за миллион рублей. Кто же из них лучше держится на длинной дистанции?

На высокое второе место рейтинга надежности «За рулем» забрался Kia Rio четвертого поколения, оставив позади сразу три безоговорочных бестселлера, и в том числе – своего «родного брата» в лице Hyundai Solaris.

Этот Kia Rio выпускался и как классический для сегмента седан, и как кросс-хэтчбек – с припиской X-Line к названию. Как вы знаете, такие машины в России все еще производятся – уже под другим названием. А если сегодня брать еще тот, «четвертый» Рио из прежних времен на вторичке – стоит он того?

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Рио этого поколения технически – близнец Соляриса. Отличия только во внешности и салоне. Почти все машины – с мотором Gamma 1.6, поэтому проблемы те же: задиры цилиндров и невысокий ресурс цепи ГРМ. Шестиступенчатая гидромеханика A6GF1, в целом, надежна. Она не любит ударных нагрузок и пробуксовок, но на легковом Рио это не слишком страшно. Главное — менять масло каждые 50 тысяч. Как ни странно, механика здесь менее надежна: в первую очередь изнашивается муфта включения третьей и четвертой передачи.

Толщина краски небольшая, но родной металл коррозии сопротивляется хорошо. Интерьер выглядит интереснее, чем у Соляриса, – в первую очередь благодаря необычному блоку климат-контроля. В гамме есть не только седан, но и кросс- хэтчбек.

