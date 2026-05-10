Рейтинг седанов с пробегом: какой не подведет, а какой лучше обходить стороной?

Вышел обзор доступных седанов Lada Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и VW Polo

За миллион рублей сегодня из новых машин можно купить разве что Ладу Гранту. Еще недавно этих денег хватало на самые массовые седаны В-класса. И пусть автомобиль уже будет с пробегом, на них вполне можно рассчитывать.

Мы собрали пять популярных седанов В+, которые когда-то выпускали в России. Некоторые производят до сих пор, пусть и под другим названием.

5 место. Renault Logan второго поколения

Куда же без Логана? В продаже есть и обычные седаны, и кросс-версии Stepway. Лучший выбор — мотор Н4М (113 л.с.). Он встречается как с механикой, так и с вариатором Jatco 015. Из слабых мест — только необходимость регулировать зазоры в клапанах, в остальном проблем нет. Механика надежна, а вариатор на Логане, в отличие от кроссоверов, чувствует себя вполне нормально. Главное — не забывать вовремя менять рабочую жидкость в них.

На фоне автомобиля первого поколения второй Logan куда интереснее.
Интерьер сделан из откровенно дешевых материалов, которые плохо переносят пробег. Есть вопросы и к эргономике рабочего места.
Кузов достойно сопротивляется коррозии, а вот декор быстро теряет лоск.

4 место. Volkswagen Polo калужской сборки

Еще один недавний бестселлер. За миллион реально найти машину 2019–2020 года. Большинство на рынке — с атмосферным двигателем 1.6 (110 л.с.). Опыт, в том числе таксистский, показал: агрегат очень надежный. У некоторых машин встречался масложор, но массовым это не назвать. Главное — не забывать про замену ремня ГРМ. Производитель заявляет 120 тысяч км, но лучше сократить интервал до 80–90 тысяч.

По меркам класса у седана Поло очень неплохое качество ЛКП. Слабое место – кромка крыши над лобовым стеклом.
Материалы недорогие, но посадка в Фольксвагене практически эталонная.

Коробка — шестиступенчатый автомат, близнец Aisin TF-60SN. Жидкость нужно менять каждые 60 тысяч, иначе продукты износа быстро добьют гидроблок. Иногда попадаются версии с турбомотором 1.4 (125 л.с.) и роботом.

Качество краски и металла у Polo высокое, но переднюю кромку крыши лучше затянуть в пленку. А вот эргономика водительского места, несмотря на 15-летний возраст платформы, до сих пор одна из лучших в классе.

3 место. Hyundai Solaris второго поколения

За миллион можно взять один из последних дорестайлинговых Солярисов 2019–2020 года или обновленный автомобиль первых лет выпуска. За свежестью гнаться не советуем — рискуете нарваться на бывшее такси или машину каршеринга.

Толщина краски – не самая сильная сторона этой модели. Но защита от коррозия хорошая.
Эргономика достойная. Качество материалов невысокое, большой пробег интерьер переносит плохо, быстро теряя товарный вид.
У второго поколения Соляриса только один кузов — седан.

Почти все машины — с атмосферником 1.6 (123 л.с.). Мотор серии Gamma в целом надежен, но есть нюанс: возможны задиры на стенках цилиндров. Поэтому осмотр эндоскопом обязателен. Механика встречается редко, чаще — шестиступенчатый автомат. Толщина краски у Соляриса не самая сильная сторона, зато защита от коррозии хорошая. Эргономика достойная, качество материалов среднее — пробег салон переносит плохо. Кузов только один — седан.

2 место. Kia Rio четвертого поколения

Рио этого поколения технически — близнец Соляриса. Отличия только во внешности и салоне. Почти все машины — с мотором Gamma 1.6, поэтому проблемы те же: задиры цилиндров и невысокий ресурс цепи ГРМ. Шестиступенчатая гидромеханика A6GF1 в целом надежна. Она не любит ударных нагрузок и пробуксовок, но на легком Рио это не слишком страшно. Главное — менять масло каждые 50 тысяч. Как ни странно, механика здесь менее надежна: в первую очередь изнашивается муфта включения третьей и четвертой передачи.

Толщина краски, как и у Соляриса, небольшая. Родной металл хорошо сопротивляется коррозии.
Помимо седана (на фото) в гамме есть и кросс-хэтчбек.
Интерьер Kia нельзя назвать тоскливым, но и бурю эмоций он не вызывает. Главное, что собран качественно. И с организацией пространства проблем тоже нет.

Толщина краски небольшая, но родной металл коррозии сопротивляется хорошо. Интерьер выглядит интереснее, чем у Соляриса, — в первую очередь благодаря необычному блоку климат-контроля. В гамме есть не только седан, но и кросс- хэтчбек.

1 место. Lada Vesta (2021–2022 года)

Лучший вариант за миллион — наша Лада Веста. И дело не в патриотизме. Дорестайлинговые машины последних лет еще не успели потерять в надежности. В гамме есть и седан, и универсал, в том числе кросс-версия. Лучше всего брать автомобиль с двигателем H4M (1.6, 113 л.с.) и вариатором. Слабых мест у мотора, кроме регулировки зазоров клапанов, нет. Вариатор Jatco 015 плохо переносит пробуксовки и высокие нагрузки — на кроссоверах он живет недолго. А вот на Весте чувствует себя прекрасно, если менять жидкость каждые 40 тысяч.

На рынке полно не только седанов, но и универсалов.
На рынке полно не только седанов, но и универсалов.

Можно рассматривать и версию с механикой. В этом случае лучше выбрать машину с тольяттинским мотором 21129 (106 л.с.). Агрегат в целом надежный. Механика 2180 с тросовым приводом тоже отличается неплохим ресурсом.

У Весты отличная коррозионная стойкость: даже спустя десять лет на кузовных панелях нет ржавчины. Эргономика отличная (до рестайлинга пластик был исключительно жестким). Багажник очень большой — отличный баланс шасси не помешал практичности.

Все эти автомобили решают разные задачи. Но объединяет их одна проблема — возможная служба в такси в прошлой жизни. Так что изучайте не только техническое состояние, но и историю владения.

Виноградов Александр
Фото:
«За рулем»
10.05.2026 
