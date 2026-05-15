Надежный и понятный седан Volkswagen теперь можно купить в России по цене Весты

Новые седаны Volkswagen Bora из КНР предлагаются в РФ с ценами от 1,6 млн рублей

Параллельный импорт привез в Россию седан Volkswagen Bora из Китая. Машину уже можно купить как из наличия, так и под заказ. Цены на классифайдах стартуют от 1,6 млн рублей.

Для тех, кто скучает по Jetta или просто ищет «понятный» седан С-класса привычного бренда, новинка выглядит весьма привлекательно. И главный сюрприз – она оказалась дешевле LADA Vesta и Москвича 6.

Сравним: Vesta 2026 года в самой доступной версии с вариатором стоит 1 631 000 рублей, а за Москвич 6 просят минимум 2 237 000 рублей.

За 1 610 000 рублей Bora продают «под ключ» во Владивостоке. Речь о версии Premium Edition с полуторалитровым турбомотором на 150 сил и семиступенчатым роботом DSG. В оснащении – отделка салона эко-кожей, мультируль, сенсорная медиасистема, кнопка запуска двигателя и цифровая приборная панель.

Подороже, за 1 720 000 рублей, там же предлагают модификацию с 1,5-литровым «атмосферником» на 113 л.с. и шестиступенчатым автоматом Aisin. Набор опций похожий: тоже есть цифровая приборка, крупный тачскрин и кнопка запуска.

Ещё одна турбоверсия, только с мотором 1,2 TSI на 116 сил и роботом DSG, обойдётся на 100 тысяч рублей дороже. В Адыгее такую машину продают из наличия за 1 850 000 рублей.

Цены в других городах тоже разнятся. В Новосибирске 112-сильный Bora доступен под заказ за 1 890 000 рублей, в Краснодаре и Серове – 1 899 000 и 2 099 000 соответственно (из наличия). Дороже всего седан стоит в Санкт-Петербурге (2 300 000) и Казани (2 390 000).

В Самаре собрали несколько авто под заказ – с одинаковым 150-сильным мотором, но разными цветами кузова. Цена – 2 027 000 рублей.

Что вообще такое Volkswagen Bora? Его выпускает в Китае совместное предприятие FAW-Volkswagen. По сути – это «китайская ветка эволюции Jetta», которая существует только для рынка КНР и нескольких экспортных стран. Машина стоит на знакомой платформе MQB, той же, что и у европейских Golf, Jetta и Skoda Octavia.

Кстати, несмотря на поставки по альтернативным схемам, продажи Volkswagen в России резко выросли. С января по апрель 2026 года на учёт встали 4428 новых машин бренда – почти в четыре раза больше, чем год назад.