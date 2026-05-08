Что не так с кузовом? — Краска отходит кусками!

Эксперт «За рулем» рассказал о недостатках процесса окраски современных авто

 Вопрос от читателя «За рулем»:

– Почему с оцинкованного кузова современных автомобилей краска может отходить кусками?

Ответ эксперта

Илья Хлебушкин , «За рулем»:

– Современные экологичные грунты на водной основе имеют менее цепкий к цинку химический состав, чем не столь дружелюбные к природе старые свинцовые или хроматные составы.

При нарушении целостности лакокрасочного покрытия возникает гальваническая пара цинк–сталь. Влага, попадающая под покрытие, запускает окисление цинка, а продукты коррозии приводят к вспучиванию и отслоению краски.

Проблемные места могут закладываться еще во время производственного процесса – при недостаточном обезжиривании неокрашенного кузова или в окалине – микроскопических частицах металла, попадающих на кузов при сварке. Они покрыты коксом, внутри них всегда есть воздух – это потенциальные очаги коррозии.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Насколько быстро ржавеет оцинкованный кузов популярного китайского кроссовера, узнайте тут.

Хлебушкин Илья
08.05.2026 
