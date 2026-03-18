Изучили жалобы на флагман Geely: кузов ржавеет? Агрегаты надежные?
Официальные продажи Geely Monjaro начались с 2023 года, но еще за год до этого машины начали активно ввозить по схеме параллельного импорта.
К нам поставлялись версии с 238‑сильным бензиновым турбомотором JLH‑4G20TD, восьмиступенчатым гидроавтоматом Aisin TG‑81SC и полноприводной трансмиссией с муфтой BorgWarner.
Машины с китайского рынка с труднопроизносимым именем Geely Xingyue, кроме того, могут быть переднеприводными, с «мокрым» семиступенчатым роботом 7DCT380, а также с гибридной силовой установкой с турбомотором 1.5 DHE15‑ESZ и хитроумной трехступенчатой трансмиссией DHT (Dedicated Hybrid Transmission).
Автомобиль построен на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture), выпускаемой компанией Geely Auto с 2017 года (у Volvo оная именуется «P6 platform»). Сзади – многорычажная подвеска, спереди – типа McPherson и электрифицированное рулевое управление.
Кузов
Салон
По части электроники Geely Monjaro не лучше большинства китайских соотечественников.
Медиасистема непредсказуема. По непонятным причинам то тормозит, то глючит всеми возможными способами – интерфейс CarbitLink теряет телефон, радио – волну. А после перезапуска в себя приходит не всегда – операция требуется еще и еще.
В неадекватной работе климат-контроля бывает виновата не только небрежно написанная программа управления – случаются зависания температурного датчика. Радиатор печки нередко меняли по гарантии.
Не отличается сообразительностью и датчик дождя. Даже исправная муфта кондиционера может срабатывать с настолько громкими щелчками, словно вот-вот развалится.
Отказов можно ждать от датчиков уровня топлива и давления в шинах. Тепла можно не дождаться от обогрева сидений. Сбоят цифровая приборка, стеклоподъемники и камера заднего вида.
Двигатель
Мотор 2.0 JLH‑4G20TDB – местами компонентно переосмысленный клон вольвовского агрегата B4204T23. Обходится без гидрокомпенсаторов, имеет «цельноалюминиевую» конструкцию с чугунными гильзами, регулируемый турбокомпрессор BorgWarner, ременный привод ГРМ, фазорегуляторы на обоих распределительных валах и ресурс около 250 тысяч км.
На впускных клапанах перманентно нарастает нагар, что характерно для всех моторов с непосредственным впрыском. Бензин должен быть качественным – в противном случае раньше из строя срока выйдут свечи и катушки зажигания. А несгоревшая смесь попадет в каталитический нейтрализатор и разрушит его сотовую структуру.
За маслом глаз да глаз – мотор обходится без масляного щупа, при этом грешит течами через сальники и прокладки еще до 100 тысяч км.
Электрическая помпа не особо надежна, а при ее отказе циркуляция жидкости в системе останавливается, и перегрев становится почти неизбежным. При этом к отклонениям в температурном режиме мотор относится критически – перегрев сказывается на состоянии не только головки блока, но и цилиндров.
Коробка передач
Восьмиступенчатая гидромеханическая коробка Aisin TG‑81SC выпускается больше десяти лет, ее применяют в том числе Toyota, Volvo и BMW. Агрегат давно забыл про детские болезни и при правильной эксплуатации может прослужить и 300 тысяч км, пережив мотор.
Главное – чистота и температурный режим. Из-за ранней (в угоду экономичности) блокировки фрикционы гидротрансформатора довольно быстро изнашиваются, загрязняя каналы и соленоиды гидроблока. Поэтому масло надо обновлять не реже 60 тысяч км.
Трансмиссия
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Geely представила кроссовер Galaxy M7
|
5 способов сократить расходы на авто
|
Удлинённый Tank 300 получил новые версии
Итог
По мнению сервисменов, чудес надежности Geely Monjaro не демонстрирует – среднестатистический китайский автомобиль. Разве что коробка передач – одна из самых удачных.
Благодарим компанию Рольф за предоставленный автомобиль.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм