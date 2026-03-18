Изучили жалобы на флагман Geely: кузов ржавеет? Агрегаты надежные?

#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В линейке Evolute стало на одну модель меньше
Официальные продажи Geely Monjaro начались с 2023 года, но еще за год до этого машины начали активно ввозить по схеме параллельного импорта.

Рекомендуем
К нам поставлялись версии с 238‑сильным бензиновым турбомотором JLH‑4G20TD, восьмиступенчатым гидроавтоматом Aisin TG‑81SC и полноприводной трансмиссией с муфтой BorgWarner.

Машины с китайского рынка с труднопроизносимым именем Geely Xingyue, кроме того, могут быть переднеприводными, с «мокрым» семиступенчатым роботом 7DCT380, а также с гибридной силовой установкой с турбомотором 1.5 DHE15‑ESZ и хитроумной трехступенчатой трансмиссией DHT (Dedicated Hybrid Transmission).

ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Мы выбрали лучшие гаджеты и аксессуары, которые пригодятся каждому водителю.
СМОТРЕТЬ
ПОДБОРКУ

Автомобиль построен на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture), выпускаемой компанией Geely Auto с 2017 года (у Volvo оная именуется «P6 platform»). Сзади – многорычажная подвеска, спереди – типа McPherson и электрифицированное рулевое управление.

Кузов

Блестящее покрытие боковых молдингов быстро превращается в «антихром». Двери в мороз могут перестать закрываться из-за замерзающих тросиков приводов замков. Лечится сушкой-чисткой и заменой смазки на более качественную.
Отказов можно ждать от парковочных сонаров и системы бесключевого доступа.
Лакокрасочное покрытие тонкое, до 100 микрон. И нежное – сколы, потертости и царапины заполучить несложно. Кузов в целом неплохо защищен от коррозии – из внешних деталей цинковой защиты лишена только панель крыши.
После двух–трех зим следы коррозии могут обнаружиться также на лонжеронах и на панелях днища кузова – слоя цинка толщиномер не показывает, а мастика местами может промахиваться и мимо швов деталей.
Краска на двери багажника за три–четыре года может протереться до основания. Ветровое стекло мягкое и не слишком прочное – сколы и трещины способны появиться уже за первые несколько месяцев эксплуатации.
Передние подкрылки надежно прикрывают переход арок в днище, но пороги открыты и подвержены пескострую – нужны брызговики.
Салон

По части электроники Geely Monjaro не лучше большинства китайских соотечественников.

Рекомендуем
Медиасистема непредсказуема. По непонятным причинам то тормозит, то глючит всеми возможными способами – интерфейс CarbitLink теряет телефон, радио – волну. А после перезапуска в себя приходит не всегда – операция требуется еще и еще.

В неадекватной работе климат-контроля бывает виновата не только небрежно написанная программа управления – случаются зависания температурного датчика. Радиатор печки нередко меняли по гарантии.

Рекомендуем
Не отличается сообразительностью и датчик дождя. Даже исправная муфта кондиционера может срабатывать с настолько громкими щелчками, словно вот-вот развалится.

Отказов можно ждать от датчиков уровня топлива и давления в шинах. Тепла можно не дождаться  от обогрева сидений. Сбоят цифровая приборка, стеклоподъемники и камера заднего вида.

Интерьер собран аккуратно, и «сверчков» обычно немного. Но места их жительства могут быть самыми неожиданными, от передней панели и боковых стоек кузова до багажного отделения. Набивка и обивка сидений способны сохранить приличный вид и через 100 тысяч км.
Руль ветшает небыстро. Единственный стык кожи оплетки снизу у баранки – практичное решение.
Отделочные материалы довольно качественные и износостойкие – за исключением малопрактичных глянцевых панелей.
Быстрее всего загрязняется и затирается отделка селектора коробки передач.
Двигатель

Мотор 2.0 JLH‑4G20TDB – местами компонентно переосмысленный клон вольвовского агрегата B4204T23. Обходится без гидрокомпенсаторов, имеет «цельноалюминиевую» конструкцию с чугунными гильзами, регулируемый турбокомпрессор BorgWarner, ременный привод ГРМ, фазорегуляторы на обоих распределительных валах и ресурс около 250 тысяч км.

Рекомендуем
На впускных клапанах перманентно нарастает нагар, что характерно для всех моторов с непосредственным впрыском. Бензин должен быть качественным – в противном случае раньше из строя срока выйдут свечи и катушки зажигания. А несгоревшая смесь попадет в каталитический нейтрализатор и разрушит его сотовую структуру.

За маслом глаз да глаз – мотор обходится без масляного щупа, при этом грешит течами через сальники и прокладки еще до 100 тысяч км.

Рекомендуем
Электрическая помпа не особо надежна, а при ее отказе циркуляция жидкости в системе останавливается, и перегрев становится почти неизбежным. При этом к отклонениям в температурном режиме мотор относится критически – перегрев сказывается на состоянии не только головки блока, но и цилиндров.

Коробка передач

Восьмиступенчатая гидромеханическая коробка Aisin TG‑81SC выпускается больше десяти лет, ее применяют в том числе Toyota, Volvo и BMW. Агрегат давно забыл про детские болезни и при правильной эксплуатации может прослужить и 300 тысяч км, пережив мотор.

АКП Aisin TG‑81SC
Главное – чистота и температурный режим. Из-за ранней (в угоду экономичности) блокировки фрикционы гидротрансформатора довольно быстро изнашиваются, загрязняя каналы и соленоиды гидроблока. Поэтому масло надо обновлять не реже 60 тысяч км.

Трансмиссия

Теплообменник автомата скромного размера может забиться уже через 100 тысяч км, а регулярный перегрев на глазах сокращает ресурс тефлоновых колец и в итоге приводит к снижению давления масла и износу фрикционов в пакетах. После 100 тысяч км могут подтекать сальники приводов.
Амортизаторы в задней многорычажной подвеске не долговечнее передних. Да и в целом рекордов она не ставит – ступичные подшипники и сайлентблоки рычагов в среднем выдерживают около 120 тысяч км, а стойки и втулки стабилизатора нередко идут в расход вдвое раньше.
Шаровая опора к штампованному стальному рычагу приделана на заклепках – замена на неоригинальную не из простых.
В передней подвеске стойки и втулки стабилизатора служат 50–80 тысяч км. Амортизаторы, шаровые опоры, ступичные и опорные подшипники стоек выдерживают 80–130 тысяч км. При этом оригинальные запчасти не всегда долговечнее аналогов.
Оригинальные тормозные колодки мягкие, а изнашиваются не только быстро, но и неравномерно – передние через 20–40 тысяч км, задние через 30–60 тысяч км. На замену лучше подобрать аналоги от известных производителей. Генератор иногда гарантийно меняли после пробега всего 30–40 тысяч км.
Электрическая «рейка» выдерживает примерно столько же, сколько и рулевые наконечники: около 100–130 тысяч км.
У карданного вала – аж два промежуточных подшипника. Но оба удачно установлены: малодосягаемы для грязи и служат долго.
Трансмиссионная муфта BorgWarner (Haldex) будет жить долго и счастливо до 220–240 тысяч км, только если обновлять в ней масло каждые 20–40 тысяч км и не забывать промывать насос вкупе с приемной сеткой.
Экранами защищена только задняя половина панелей пола.
Болты регулировки углов установки задних колес быстро закисают – лучше сразу защитить их смазкой, чем впоследствии срезать и покупать новые рычаги.
Первой снизу ржавеет система выпуска.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Итог

По мнению сервисменов, чудес надежности Geely Monjaro не демонстрирует – среднестатистический китайский автомобиль. Разве что коробка передач – одна из самых удачных.

Благодарим компанию Рольф за предоставленный автомобиль.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Хлебушкин Илья
Фото:
Хлебушкин Илья
Количество просмотров 72
18.03.2026 
Фото:
Хлебушкин Илья
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Monjaro

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв