7 фишек Geely Monjaro, о которых не знают даже владельцы
В повседневной жизни мы обычно пользуемся самыми популярными, всем известными функциями. И даже не подозреваем, что в электронные блоки наших автомобилей зашиты нестандартные алгоритмы, делающие эксплуатацию удобнее и безопаснее.
Такие функции нашлись и у Geely Monjaro из редакционного парка. Не исключено, что схожие «фишки» есть и у других автомобилей – не только китайских.
1. Функция «Найди меня»
Чтобы облегчить поиски автомобиля на загруженной парковке или в темноте, достаточно дважды нажать кнопку «Закрыть» на ключе. Monjaro подмигнет фарами и просигналит. Если не хотите тревожить окружающих, отключите звуковой сигнал через меню головного устройства.
2. Дистанционный запуск двигателя
Завести мотор можно не только кнопкой из салона, но и на расстоянии с брелока-ключа. Нажмите на кнопку «Закрыть», а потом в течение двух секунд удерживайте кнопку «Запуск двигателя».
В подтверждение, что мотор заработал, машина мигнет фарами и фонарями.
Когда сядете в машину, мотор придется заглушить и вновь завести. Иначе Monjaro не тронется с места. Это сделано для того, чтобы предотвратить угон. При повторном пуске автомобиль считывает метку с ключа и тем самым идентифицирует владельца.
3. Форсунки с подогревом
Не ищите отдельную кнопку или соответствующий пункт в меню. Подогрев форсунок включается автоматически при запуске двигателя, если температура окружающего воздуха опускается ниже +4 оС. Ведь даже при небольшом плюсе возможно образование наледи.
4. Окна и люк закрываются автоматически
Эта функция активируется, если несколько секунд удерживать кнопку «Закрыть» на брелоке.
Но иногда окна и люк могут закрыться и без команды водителя. Например, если автомобиль поставлен на охрану и начинается дождь. Датчик фиксирует наличие капель на ветровом стекле, и автоматика дает команду электроприводам «задраить люки».
Этот процесс можно сымитировать – брызнуть водой на стекло перед салонным зеркалом (именно там расположен датчик дождя).
Окна и люк закрываются самостоятельно еще и по таймеру – через 28 часов после постановки автомобиля на охрану.
В зависимости от версии Mojaro, алгоритмы могут отличаться. Например, на нашей тестовой машине окна и люк закрываются даже от короткого нажатия кнопки «Закрыть» на брелоке.
5. Багажник открывается без рук
Пользоваться такой функцией очень удобно, если у вас заняты руки. Поэтому у многих автомобилей багажник отпирается, когда махнешь ногой под задним бампером.
У Monjaro (и у других моделей Geely), чтобы дверь багажника открылась, достаточно подойти к ней поближе (на расстояние до 0,8 м) и замереть на три секунды. Машина мигнет фонарями, и дверь распахнется.
Но есть один нюанс. Без рук багажник открывается только в случае, если активирована функция автоматического отпирания дверей при приближении к автомобилю.
Открыть багажник на Monjaro можно еще тремя «контактными» методами – с брелока, кнопкой на двери или из салона.
6. Кнопка по выбору
На руле Monjaro расположена кнопка, которую можно запрограммировать. Точнее, на нее можно «завести» одну из функции, указанных в меню головного устройства. На нашем Monjaro их всего две: управление аудиоустройствами и переключение камер кругового обзора. Хотя не исключено, что на следующих версиях автомобиля их станет больше.
7. Приветственное освещение
При отпирании Monjaro загораются фары, свет в салоне и лампы в наружных зеркалах, подсвечивающие зону около передних дверей. Через меню мультимедиа можно выставить время, на которое будет включена приветственная подсветка – от 30 до 90 секунд. Впрочем, ее можно и отключить.
- О ярких особенностях Geely Monjaro читайте тут.
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