Доводчики дверей: их придумали для элитки

Если дверь недозахлопнули перед поездкой, она будет дребезжать. Еще хуже, что в движении она может открыться. А если дверь недозакрыли на парковке, машина не встанет на сигнализацию. Но автодоводчики придумали вовсе не по этой причине.

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Автодоводчики дверей появились лет двадцать назад на автомобилях представительского класса. Их двери достаточно тяжелы, поскольку начинены большим количеством электроприводов, тяжелой акустикой и массивной шумоизоляцией. Негоже солидному пассажиру тратить силы на то, чтобы прожать мощные резиновые уплотнители. На помощь приходит автодоводчик, который после легкого прикрытия двери плотно притягивает ее до полного закрывания замка.

Ближайший родственник автодоводчика — привод двери багажника, который нынче ставят даже на относительно небольшие кроссоверы. В отличие от доводчиков дверей, такой привод обеспечивает полное открывание и закрывание проема. При этом в замок встроен доводчик, подобный тому, что вмонтирован в пассажирские двери. Ведь усилие обжатия уплотнителя и здесь достаточно велико. У седанов крышку багажника тоже стали снабжать электроприводом — и тоже с доводчиком.

Как это работает

В основе всех штатных доводчиков лежит обычный дверной замок, у которого, помимо электропривода отпирания и запирания, используется еще один, ведающий доводкой двери. В замок встроен датчик Холла, который определяет, что дверь закрыта «на первый щелчок». Электронный блок выдает команду электроприводу подтянуть дверь.

Замки с доводчиками, устанавливаемые на многие автомобили концерна VW Group, имеют такую же структурную схему: замок и связанный с ним тросом модуль электропривода.

Схема работы доводчика BMW: при закрывании двери вращающа­яся защелка (2) захватывает скобу (1). В этом положении датчик Холла (3) выдает блоку управления сигнал, что дверь закрыта неплотно. Электропривод (6), состоящий из мотора и двухступенчатого редуктора, натягивает трос (5) и смещает рычаг (4). Рычаг нажимает на вращающуюся защелку, которая притягивает дверь «на второй щелчок». Защелка фиксируется, электропривод выключается.

Для закрывания крышки багажника в ряде случаев применяются доводчики с «обратной» схемой. Притяжка крышки осуществляется за счет того, что скоба, за которую цепляется замок, уползает «вглубь» порога багажного отделения.

Доводчик крышки багажного отделения.

Как это устроено

По виду электропривод напоминает газонаполненный упор двери багажника — только потолще и подлиннее (согласно законам механики при большем перемещении требуется прилагать меньшую силу). Кроме того, внутрь должны поместиться многочисленные устройства. Главным элементом является пара винт-гайка, проходящая почти через весь привод. В торце установлен электродвигатель, который через понижающий планетарный двухступенчатый редуктор вращает ходовой винт. Помогает поднимать тяжелую дверь цилиндрическая пружина, работающая на сжатие.

Привод двери багажного отделения: 1 — датчик Холла; 2 — электродвигатель; 3 — редуктор; 4 — гайка ходового винта; 5 — пружина; 6 — ходовой винт.

Обязательно нужно устройство с обратной связью, определяющее, что устройство достигло одного из двух крайних положений. Такую роль играет датчик Холла, контролирующий вращение якоря электродвигателя. Работой двух приводов ведает электронный блок. Дверь багажного отделения можно открыть по команде с пульта, или нажав кнопку на двери, когда автомобиль снят с охраны, или, наконец, самым эффектным способом — проведя ногой под бампером. Закрыть проем можно с пульта, нажав кнопку на обивке двери или кнопкой из салона.

Безопасность

Рабочий ход доводчиков боковых дверей настолько невелик (6–7 мм), что может прищемить разве что палец. Со стороны салона производитель не оставляет мест, где, например, ребенок мог бы найти щель, в которой палец окажется защемлен. Но вот наружные кромки двери все-таки образуют щели. Впрочем, туда можно засунуть разве что карандаш.

Вот так дверной доводчик Audi Q8 перекусывает карандаш.

Приводы двери багажного отделения дети эксплуатировать не должны. Ну а для взрослого максимальное усилие, развиваемое приводом и не превышающее 10 кг на кромке двери, не опасно. При превышении этого усилия дверь останавливается и даже — на некоторых автомобилях — начинает открываться.

Тыловой швейцар

Для удобства пользования багажником придумали систему доступа без использования рук. Принцип ее работы мы уже рассматривали. А вот как устроен силовой привод крышки багажного отделения.

Электродвигатель с шестерёнчатым редуктором, поворачивающий крышку за петли.

Причем такие устройства используются как на тяжелых пятых дверях универсалов, так и на крышках седанов.

Известны автомобили и с гидравлическим приводом крышки багажника, но гораздо больше распространен привод в виде раздвижной штанги со встроенным электроприводом.

Гидравлический привод крышки багажника седана Volkswagen Phaeton: 1 — гидроцилиндр; 2 — гидроагрегат; 3 — электродвигатель; 4 — петля багажника.

А знаете ли вы, что…

Некоторые приводы начинают закрывать дверь, когда человек слегка потянет багажную дверь вниз, обозначая желание закрыть ее. Вспомните компьютерный CD-ROM: чуть подтолкнешь — и лоток сам уползает.

Устройство позволяет реализовать интересную функцию — подъем двери не на полную высоту, а на величину, запрограммированную водителем. Такое может потребоваться в гараже с низким потолком. Датчик Холла позволяет «электронному разуму» сосчитать количество оборотов электродвигателя, которое необходимо для подъема двери на заданную высоту. Задать высоту поднятия двери можно нажатием кнопки на пульте или на самóй двери.

Способы управления приводом двери: 1 — кнопка на панели приборов; 2 — кнопка на двери снаружи; 3 — кнопка на торце двери; 4 — кнопка на брелоке.

Тюнинговые доводчики

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Тюнинговые устройства работают по двум принципам. Одни представляют собой тонкую прокладку в виде пары металлических пластин между панелью двери и штатным замком. В щели между пластинами установлен рычаг, который за штатную скобу, прикрученную к стойке, притягивает дверь, после чего штатный замок защелкивается на вторую позицию. Силовой привод установлен в двери и через трос в оболочке перемещает рычаг доводчика.

Устройства другого типа требуют установки дополнительного штыря на стойке. При этом в двери прорезают отверстие, сквозь которое проходит штырь. Механизм в двери за штырь подтягивает дверь в проем до запирания штатного замка на второе фиксированное положение.

В доводчиках обоих типов используется датчик Холла, чтобы отслеживать положение двери относительно проема. Как только датчик определяет, что человек прикрыл дверь до первого щелчка штатного замка, тут же дается команда дотянуть дверь в проем до срабатывания «на второй щелчок».

Приобрести комплект из четырех доводчиков можно за 30 000–45 000 рублей; установка обойдется примерно в половину этой суммы.

Осень — лучшее время позаботиться о установке упоров капота и багажника. Простой монтаж, доступная цена и ощутимое удобство в эксплуатации позволяют забыть про штатную «кочергу» капота раз и навсегда.

Фото: фирмы-производители