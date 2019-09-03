Судя по документу ОТТС, седан получит и заднеприводную версию, а также множество систем комфорта и безопасности.

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В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на автомобиль Aurus без указания конкретной модели. Судя по характеристикам, этот ОТТС выдан на модель Senat — седан S600 и лимузин L700.

Одна из версий седана будет выпускаться в заднеприводном исполнении, тогда как лимузин — исключительно в полноприводном. Длина седана составляет 5630 мм. Лимузин длиннее ровно на метр за счет увеличения колесной базы, которая у него равна 4300 мм против 3300 мм у седана. Ширина автомобилей достигает 2018 мм, а высота — 1717 и 1716 мм.

Гораздо больше впечатляет масса машин. Их кузова оснащены броневой защитой разного класса. Легче всех оказался заднеприводный Senat. Но и он весит 2585 кг. Масса его полноприводной версии достигает 3235 кг, а самой бронированной — 5620 кг. Вес лимузина колеблется в пределах 6340–6540 кг.

Приводит в движение эти тяжелые автомобили мягкий гибрид, в его основе лежит 4,4-литровый двигатель мощностью 599 л.с. и крутящим моментом 880 Нм, пик которого растянут от 2200 до 4750 об/мин. Подвеска — независимая, пружинная, рычажная, а коробка передач — 9-ступенчатый автомат российской компании КАТЕ.

В ОТТС содержится также информация об уровне оснащения седана, стоимость которого составляет от 18 млн рублей, и лимузина. Конечно же, в комплектацию входит ЭРА-ГЛОНАСС с функцией автоматического срабатывания, в том числе при опрокидывании. Коме того, автомобили оснащаются датчиками давления воздуха в шинах, системами стабилизации и помощи при экстренном торможении, пятью подушками безопасности, включая коленную для водителя и шторки для задних пассажиров, климат-контролем, креслами с электрорегулировками и обогревами, несколькими мониторами мультимедийной системы, управлять которой можно и с заднего дивана, электроприводами стекол и шторок, центральным замком, наружными зеркалами заднего вида с автозатемнением, обогревом и электрорегулировкой.

Как и положено седанам данного класса, в базе они также оснащены электрическими доводчиками дверей и крышки багажника, рулевой колонкой с электрорегулировкой по высоте и вылету, обогревом рулевого колеса, раскладными столиками, холодильником, а также розетками 230 и 12 В, разъемом USB для зарядки и еще одним USB-разъемом для передачи данных.

Будучи автомобилем, разработанным в северной стране, Aurus оснащается предпусковым подогревателем двигателя и салона, а имея особое предназначение — переговорным устройством и подсветкой ручек и зоны посадки в салон. Входят в комплектацию и более привычные нам функции: антипробуксовочная система, ассистент удержания автомобиля на склоне, система камер кругового обзора и вида сверху, передними и задними парктрониками, бесключевым доступом в салон, электроприводом крышки багажника с дистанционным управлением, обогревом лобового стекла и датчиком дождя.

На заказ автомобиль может оснащаться скрытыми специальными предупреждающими огнями синего цвета и рядом других опций.

Стало известно, что внедорожник Aurus Komendant будет показан в следующем году на ММАС-2020.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»