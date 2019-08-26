Внедорожник Aurus покажут на ММАС-2020

До Международного автосалона в Москве остается еще год, но уже известна одна из премьер грядущей выставки.

Московский международный автосалон проводится по четным годам, и следующая выставка пройдет в 2020 году. Несмотря на это, уже известна первая премьера грядущего ММАС-2020 — ею станет очередная модель Aurus.

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В 2018 году в рамках ММАС состоялась публичная премьера нового российского премиального бренда Aurus, а также его первых моделей — седана Senat и его удлиненной версии в кузове лимузин. Через два года после показа этой машины пройдет премьера второй модели Aurus — внедорожника Komendant.

«В следующем году, когда будет проходить Московский автосалон, мы презентуем внедорожник Aurus широкой аудитории. Начиная с 2021 года он будет производиться серийно», — заявил ТАСС глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Напомним, что модельный ряд Aurus будет состоять из автомобилей разного класса. Это седан Senat S600, лимузин L700, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, а также пока безымянный кабриолет, который уже принимал участие в Параде Победы. Не исключено и появление купе. Кроме того, в ряду Aurus заявлены мотоцикл и даже вертолет — последний должны представить на авиасалоне МАКС-2019.

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Фото: Минпромторг России