Возьму всё! Президент Туркменистана покупает линейку Aurus

Такое заявление Гурбангулы Бердымухамедов сделал во время осмотра автомобиля Aurus Senat белого цвета, который привез премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Сегодня открылся первый Каспийский экономический форум (КЭФ) в городе Туркменбаши, на который приехал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Президент республики Гурбангулы Бердымухамедов встретил российского гостя перед началом мероприятия, и вместе они осмотрели автомобиль Aurus Senat цвета «искрящийся белый», который привезли специально для демонстрации на КЭФ в Туркмении.

Бердымухамедов и Медведев обсудили достоинства машины, после чего президент Туркмении выразил готовность приобрести всю линейку представительских Aurus — от автомобиля президента до внедорожников и мотоциклов охраны.

«Приятно слышать, конечно! Тогда считайте, что заявка принята», — ответил Дмитрий Медведев.

И пояснил, что демонстрирует лишь простой вариант автомобиля, но для лидеров государств существует еще и «специальный вариант».

Президент Туркмении посидел в машине, с удовлетворением отметив «большое количество цифровых технологий». Похвалил хороший салон, изящный внешний вид, «правильную цену» и самое главное — белый цвет, на что Медведев кивнул, он знает, что «цвет белый должен быть». Белый — любимый цвет президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, искренне верящего в приметы и суеверия.

Собеседники договорились, что все вопросы по поводу приобретения машин урегулируют представители профильных министерств.

Автомобиль Aurus белого цвета со светлым салоном изготовлен в единственном экземпляре специально для демонстрации на КЭФ. У него 9-ступенчатая коробка передач и гибридная силовая установка мощностью 660 л/с. До 100 км/ч трехтонный автомобиль ускоряется за 6 секунд. В нем есть девять подушек безопасности.

На прошлой неделе автомобиль из российской премиальной линейки неожиданно попал в ДТП.



Фото: EPA, Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС