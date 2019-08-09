От маршрутки не увернуться: первое ДТП с Аурусом — журнал За рулем

От маршрутки не увернуться: первое ДТП с Аурусом

Автомобили проходят тестирование в регионе.

В Астрахани произошла авария с участием маршрутного такси и автомобиля Aurus. Фото и видео ДТП опубликовали в сообществе «Аварии Астрахань» с подписью: «И до этих парней добрались наши маршрутки».

Автобус отъезжал от остановки и зацепил премиальный автомобиль, когда мимо проезжала колонна. У Ауруса оторвано зеркало, но сильно автомобиль не пострадал. Его сразу же накрыли чехлом, на место выехала ГИБДД. ДТП квалифицировали как незначительное.

Автомобили Aurus в Астрахани проходят испытания, пишет astrakhan-24.ru. Зимой машины президентской линейки тестировали в Ямало-Ненецком автономном округе, где стояли аномальные морозы, вероятно, теперь изучают их поведение на жаре.

  • В этом году покупателям Aurus достанется не более шести автомобилей, остальным желающим придется подождать как минимум 2020 года, ранее говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он также рассказал, что и сам ездит на Аурусе, и даже высказывает свои замечания, а в НАМИ к ним прислушиваются.

Фото: паблик «АварииАстрахань» ВКонтакте

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