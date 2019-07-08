Покупателями Aurus станут не больше 6 человек

Всем остальным желающим приобрести российский лимузин придется ждать как минимум 2020 года.

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В 2019 году большая часть седанов Aurus Senat будет поставляться в правительственный гараж. Из-за этого количество автомобилей, которые поступят в открытую продажу, составит менее десяти экземпляров. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Максимум пять, может шесть машин, будет продано коммерческим клиентам. Это наши политики, но не из правительства. Сегодня очень интенсивно пополняется парк основного заказчика, и у нас основная нагрузка как раз приходится на второе полугодие. C августа идут массовые отгрузки», — приводит РИА Новости слова Мантурова.

Кроме того, глава ведомства отметил и повышенный интерес к Аурусу со стороны зарубежных покупателей.

«У нас на днях была встреча со спикером словацкого парламента Андреем Данко, он спрашивал, когда можно купить машину. Из Ближнего Востока очень много заказчиков», — заявил Мантуров.

При этом до сих пор неизвестна стоимость автомобилей нового бренда. Ожидалось, что базовую цену назовут до конца июня, но этого так и не произошло. Нет и точных сведений о количестве предзаказов, хотя в апреле только на внутреннем рынке о желании купить Aurus заявили более 500 человек.