Покупателями Aurus станут не больше 6 человек

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«Максимум пять, может шесть машин, будет продано коммерческим клиентам. Это наши политики, но не из правительства. Сегодня очень интенсивно пополняется парк основного заказчика, и у нас основная нагрузка как раз приходится на второе полугодие. C августа идут массовые отгрузки», — приводит РИА Новости слова Мантурова.
Кроме того, глава ведомства отметил и повышенный интерес к Аурусу со стороны зарубежных покупателей.
«У нас на днях была встреча со спикером словацкого парламента Андреем Данко, он спрашивал, когда можно купить машину. Из Ближнего Востока очень много заказчиков», — заявил Мантуров.При этом до сих пор неизвестна стоимость автомобилей нового бренда. Ожидалось, что базовую цену назовут до конца июня, но этого так и не произошло. Нет и точных сведений о количестве предзаказов, хотя в апреле только на внутреннем рынке о желании купить Aurus заявили более 500 человек.
- Ранее мы сообщали, что на автомобили Аурус сложился ажиотажный спрос: принято более 500 заявок.
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