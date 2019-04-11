На автомобили Aurus ажиотажный спрос: принято более 500 заявок

Об этом заявил глава министерства промышленности Денис Мантуров.

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Скептики попраны: Aurus собрал только на внутреннем рынке более 500 заказов. При этом нынешние производственные мощности позволяют собирать всего по 180 автомобилей в год. Пока заказы принимают лишь два московских дилера, но в будущем количество дилеров должно серьезно вырасти.

Накануне генеральный директор компании «Аурус» Герхард Хильгерт заявил, что цену автомобиля можно снизить за счет более глубокой локализации. Сегодня большое количество компонентов закупается за границей за валюту, для отечественного же автомобиля с коммерческой точки зрения будет выгоднее увеличить локализацию.

«Сначала мы закроем потребность внутреннего спроса. У нас более 500 заявок уже поступило — притом что мы продолжим участвовать в международных выставках, чтобы продвигать наш бренд и делать его всемирно известным — для последующего выхода на внешние рынки с увеличением производства с 2021 года, когда мы перейдем на серийную площадку в Татарстан, в Алабугу, на мощности существующего „Соллерса“», — цитирует «Интерфакс» Мантурова.

Первым в продажу должен поступить седан Aurus Senat S600. Кроме него, ФГУП «НАМИ» построило несколько минивэнов. В конце этого года должен быть представлен внедорожник Aurus Komendant. Именно на последнюю модель будет сделана ставка при продаже машин за границей.

Прототип внедорожника будет готов буквально на днях. Сейчас несколько предсерийных автомобилей проходят испытания для того, чтобы учесть все замечания.

Ранее Денис Мантуров говорил о том, что автомобили Aurus будут дороже одноклассников от Mercedes-Benz и BMW, но дешевле Rolls-Royce и Bentley. В этом году компания планирует выступить еще на нескольких выставках, чтобы заявить о себе как о мировом автопроизводителе.

Обещано, что вскоре появится прототип внедорожника премиальной линейки — Aurus Komendant.

Мировая премьера первого автомобиля марки Aurus состоялась на Международном Московском автосалоне.

На открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье президент России Владимир Путин прибыл на отечественном лимузине Aurus.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС