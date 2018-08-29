Мировая премьера Aurus Senat и Aurus Senat Limousine состоялась на ММАС

На Московском международном автосалоне впервые показали российские автомобили класса люкс — Aurus Senat и Aurus Senat Limousine.

Долгожданная премьера первых моделей президентских автомобилей состоялась сегодня на Московском автофоруме. О том, как это происходило, мы уже рассказали вам в нашей онлайн-трансляции, а теперь есть возможность рассмотреть наших «топов» поближе.

Aurus Senat и Aurus Senat Limousine оснащены полным набором систем активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS, адаптивный круиз-контроль, электронный контроль устойчивости, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и др.

В автомобилях установлен мотор V8 объемом 4,4 л, который работает в паре с мощным высоковольтным электродвигателем. До 100 км в час седаны разгоняются менее чем за 6 секунд и расходуют 15 л топлива на 100 км в загородном цикле.

Аурусы оборудованы 9-ступенчатой планетарной коробкой передач, разработанной отечественной компанией KATE, и системой постоянного полного привода с многодисковой фрикционной муфтой. И седан, и лимузин оснащаются независимой многорычажной задней подвеской и двухрычажной передней со сдвоенным нижним шарниром, активными газонаполненными телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

В автомобилях применена двухконтурная тормозная система с дисковыми тормозными механизмами всех колес и системами ABS/ESP последнего поколения.

Система освещения в автомобилях светодиодная, в том числе фары головного света с функцией автоматического переключения дальнего на ближний при распознавании встречного транспорта.

В Аурусах 9 подушек безопасности, есть функция бесключевого доступа в салон и запуска двигателя, открытия багажника без помощи рук, встроенный иммобилайзер и сигнализация для защиты от угона.

В период с 2019 по 2020 годы планируют производить до 150 седанов и лимузинов в год, но постепенно объем выпуска будут наращивать, сначала до 5 тыс. автомобилей в год, позже — до 10 тысяч. Сервисное обслуживание и помощь на дороге будет оказывать ФГУП НАМИ, а подготовкой серийного производства займется Соллерс. На каких мощностях, пока неизвестно.

Продажи автомобилей (седана и лимузина) начнутся в январе 2019 года, но уже с сегодняшнего дня ООО «Аурус» начинает принимать предварительные заказы на бронированные и небронированные версии.

С марта 2019 года бренд начнут выводить на европейский рынок, а начало положит Женевский международный автосалон. В дальнейшем вывод на зарубежные рынки будет происходить по мере получений локальных одобрений типа транспортного средства для АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), Европы, Китая, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Южной Америки и Южной Кореи.

Несколько любопытных фактов об автомобилях Aurus:

Интерьер создавался вокруг пассажира заднего ряда: даже при 45 градусах откинутой назад спинки для комфортного положения пассажира, эффективная система ремней безопасности гарантирует удержание человека.

В салоне есть индукционное беспроводное зарядное устройство для мобильных телефонов, встроенный холодильник, а также бокс для хранения двух фирменных хрустальных бокалов AURUS .

. Задняя консоль оборудована складными столиками, столешницы которых отделаны натуральной кожей с металлической окантовкой.

Задняя консоль оборудована складными столиками, столешницы которых отделаны натуральной кожей с металлической окантовкой. Конструкция кузова седанов Аурус соответствует требованиям пассивной безопасности уровня 5 звезд по требованиям Euro NCAP.

Доля утилизируемых материалов в автомобилях президентской линейки составляет 95%. Утверждается, что в машинах нет тяжелых металлов, вредных для здоровья.

Все, что мы ранее писали про автомобили проекта Aurus, ищите по ссылке.

Фото: Константин Якубов/«За рулем» и НАМИ