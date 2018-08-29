Главная автовыставка России стартовала, и журналисты «За рулем» ведут онлайн-трансляцию из павильонов «Крокус Экспо». Хотите узнать все самое важное о премьерах ММАС 2018? Тогда не переключайтесь — наша лента постоянно обновляется!

Петр Тутарашвили, директор ММАС: «Наша задача — сделать праздник, чтобы на выставке была комфортная, веселая атмосфера».

В списке премьер Московского автосалона — абсолютно новый кроссовер Renault Arkana, который в статусе шоу-кара празднует в «Крокусе» свою мировую премьеру. На выставке мы впервые видим линейку автомобилей нового отечественного бренда Aurus. На стенде АВТОВАЗа сразу пять новинок, включая новую версию Лады Весты и обновленное семейство Гранта. Kia, Hyundai, Volkswagen, Lifan, Haval, «Группа ГАЗ» привлекают посетителей салона новыми моделями и интерактивными стендами.

Компаний-участников ММАС в этом году не так много, как в докризисном 2008-м. Так ведь и Парижский автосалон (он откроется для прессы в начале октября) тоже недосчитается экспонентов. Но как бы то ни было, и те, кто выбирает новый автомобиль, и ценители красоты во всех ее проявлениях найдут на стендах «Крокус Экспо» и в нашей онлайн-трансляции немало интересного и важного. Разузнаем, расскажем, покажем. И девушки будут — обещаем!

12:45 Квартет новинок Киа: обновленный Sportage, новый Ceed — хэтчбек и универсал — плюс Cerato

Кирилл Бревдо

Премьеры на стенде Kia оказались не слишком удивительными: обо всех этих машинах мы уже в той или иной степени слышали (а на новом Сиде даже покатались). И все же рассказать есть о чем.

Новый Ceed хорош собой и богат оборудованием — как Cerato четвертого поколения, который взращен на той же платформе, что и хэтчбек. Однако по начинке пересечений у хэтчбека и седана не так много: только атмосферный мотор 1.6 мощностью 128 сил. Для Сида доступен в качестве базового двигатель 1.4 мощностью 100 сил, а также турбомотор 1.4 T-GDI (140 л.с.) вкупе с преселективным роботом 7DCT. А Cerato в топе оснащается старым 150-сильным 2-литровым силовым агрегатом с 6-ступенчатым автоматом.

Универсал Ceed SW по технической части полностью соответствует хэтчбеку. Из важных новинок стоит отметить полностью светодиодные фары и комплекс систем помощи водителю с множеством функций вроде автоматического торможения, которые стали доступны благодаря радарам. Как утверждают в российском представительстве марки, багажник у «сарая» один из самых больших в классе — 625 литров.

Кроссовер Sportage обновился не слишком сильно. Программа рестайлинга, в целом, стандартна: иные бамперы и оптика. 185-сильный дизель 2.0 CDRi получил 8-ступенчатый автомат вместо прежней «шестиступки», а самым главным новшеством стал доселе недоступный на нашем рынке бензиновый 2.4 GDI мощностью 184 силы. В салоне особых перемен нет, кроме видоизмененного рулевого колеса.

Все представленные модели выпускаются в Калининграде. Ceed уже продается, да и прайс известен: от 949 900 рублей. Цены на универсал Ceed SW и седан Cerato, равно как и на модернизированный Sportage, пока не обнародованы. Хронология появления новинок на рынке такова: в октябре стартуют продажи Cerato, через месяц у дилеров появится Sportage, а чуть позже к этой компании присоединится и Ceed SW, но когда именно — не уточняется.

12:00 Новый российский суперседан Aurus Senat. Дорого, богато!

Кирилл Бревдо

Чуть зевнул — и все: пробиться к подиуму, на котором величественно и державно расположилось массивное тело нового представительского седана, не получилось — все места в первом ряду заняли операторы. Под накидкой скрывается то, что все и так видели 7 мая по телевизору: новый Aurus Senat. Чехол прикрывает короткобазную версию, но бронированный лимузин, как выяснилось, стоит поодаль — за витриной, куда пустят лишь избранных.

Aurus Senat

После сладкоголосого пения невидимых русалок, причитающих «Виктория, виктория», покрывало с машины торжественно сдернул министр промышленности и торговли Денис Мантуров на пару с генеральным директором компании Aurus Францем Герхардом Хильгертом. Автомобиль благородного темно-вишневого цвета. Похож ли Сенат на Rolls-Royce Phantom? О, да, конечно! Но сдается мне, что так и задумывалось.

О технической начинке было известно и ранее, но все-таки повторюсь, поскольку теперь информация чуть более официальная. Дебютировал седан с турбомотором, который НАМИ разработал в тесном сотрудничестве с Porsche. Это V8 4.4 мощностью 598 л.с. Коробка передач отечественная, компании КАТЕ, привод полный.

Сразу после торжественной части удалось заглянуть внутрь седана. Салон насыщенного бежевого цвета, приятная кожа отличной выделки (кстати говоря, своя — рязанская), ковры с высоким ворсом и натуральное дерево в отделке. С деревянным натурализмом, пожалуй, даже переборщили: качество обработки, как мне показалось, не на высоте. Но ведь это опытный образец, не так ли? Стало быть — простительно. На спинках передних кресел закреплены мониторы мультимедийной системы управлением круглыми контроллерами, которые расположены на подлокотниках дверных панелей. Кнопки (стеклоподъемников и так далее) по исполнению похожи на мерседесовские.

Aurus Senat

На первых порах выпуском Сената будет заниматься производственная база НАМИ, оттого и планы про производству скромны: до 150 машин за 2019 год. Впоследствии же возможны варианты: так, например, созданием Аурусов заинтересовалась компания Sollers, так что в качестве сборочной площадки может выступить, например, УАЗ.

А как насчет сервиса? Поначалу машины будут обслуживаться силами самого НАМИ, однако в перспективе этим займутся дилеры — из числа тех, что имеют опыт работы с премиальными марками. Есть информация, что в Москве, например, продажу и обслуживание автомобилей Aurus доверят таким монстрам, как «Авилон» и «Панавто».

Вы только представьте себе, как гордые и величественные Сенаты грациозно мчат по московским выделенкам под волнующие звуки сирен и дискотеку синих мигалок... Красота же!

11:13 Mobilistic-2018: Лады будущего и… Стивен Сигал

Артур Саруханов

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Отдельный зал на ММАС 2018 отвели под технологии и транспорт будущего. Проект Mobilistic организован при личной поддержке вице-президента Crocus Group Эмина Агаларова. Я пообщался с ним, расхаживающим вокруг Теслы Modes X и изучающим, как невысоким пассажирам дотянуться до кнопки закрытия задней распашной двери электрокроссовера.

«У меня в парке есть гибридный автомобиль, но эта выставка еще больше подтолкнула меня к покупке чего-то электрического. Электрическая эра наступит так быстро, что мы даже опомниться не успеем. Уже сегодня здесь на стендах вы можете познакомиться с автомобилями, заряжающимися за 20–30 минут и готовыми к автономной езде на 400 км», — говорит г-н Агаларов.

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Как владелец автотранспортного предприятия, он впечатлен и прогрессом производителей коммерческого транспорта. Здесь на стендах «Мобилистики» представлен низкопольный электробус Volgabus «Ситистрим 12 ELF», а также первый автобус-беспилотник Матрешка с запасом хода до 130 км.

Любопытный проект Лады будущего от московской студии Lada Design и студентов трех вузов. Предполагается, что этот беспилотник (пока мы видим лишь концепт) когда-нибудь сможет перевозить пассажиров между городами.

Стоп, а что здесь делает Стивен Сигал? Как активный борец за сохранение экологии, он выступает тут амбассадором «позеленения».

Любопытным показался стенд Eltreco — компании, занимающейся электротехникой (самокаты, скутеры, велосипеды с электрическим приводом) и как бы невзначай привезшей из Китая такой вот электрокар. Менеджер на стенде говорит, что они не сертифицированы для дорог общего пользования, рассчитаны скорее на езду по закрытым загородным территориям и гольф-клубам. Такие машинки (см. фото), в которых сидеть вдвоем в ряду можно разве что в обнимку, предлагают на AliExpress. Начальная стоимость — 200 тыс. руб., но из-за растаможки выходит не менее 400 тысяч.

9:45 Рено опять коверкает слова и показывает новый кроссовер для России. Ждем уже в следующем году!

Артур Саруханов

В преддверии выставки французы неоднократно делились спойлерами. То кусочек автомобиля покажут, то название представят. Тут опять не обошлось без эксцессов. Мы ведь помним с вами, что существует два Каптюра — европейский Captur и наш Kaptur (на таком, к слову, я и приехал на автосалон). Так вот, название Arkana происходит от латинского arcanium — «тайна». Как видно, в Renault вновь поиграли с заменой «С» на «K».

Renault Arkana

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Бывший глава АВТОВАЗа, ныне старший вице-президент Renault, операционный директор в регионе Евразия Николя Мор напомнил, что у его компании долгая история в нашей стране. «За годы присутствия здесь Renault удалось создать успешную SUV-линейку, но мы можем предложить больше», — говорит г-н Мор. И тут же представляет «гигантский шаг вперед» — новый С-кроссовер Arkana (пока только в виде шоукара (салон машины на данный момент в очень приблизительном исполнении), который появится в серии в первой половине будущего года.

Внешне автомобиль получился просто шикарным: рядом стоящий Kaptur, в свое время заметно выделявшийся на фоне соплатформенного Дастера, просто меркнет. Главный дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер говорит, что задачей его команды было разработать автомобиль на все случаи жизни — с элегантностью седана и выносливостью кроссовера.

По словам Андрея Панкова, гендиректора Renault Россия, у машины абсолютно новые силовой агрегат и платформа. Прочие детали он раскрывать не стал. К слову, с запуском Арканы мы получим новую линейку силовых агрегатов в комбинации с передним и полным приводом, а также с новыми системами Connected Car.

Известно, что в конструкции шасси более 55% компонентов являются новыми по сравнению с производимыми сегодня моделями SUV. Например, абсолютно новая система рулевого управления обеспечивает удовольствие от вождения в любых условиях. Значительно увеличенная жесткость кузова позволила добиться высочайшего уровня безопасности, а также точности управления. А самая длинная в сегменте колесная база наделяет Renault Arkana высоким уровнем комфорта в салоне.

Как итог, доля рынка Renault в России с выводом Арканы вырастет до 10% к 2021 году, ожидает г-н Панков.

Совершенно точно Аркана будет поставляться на экспорт. Цены на новичка не комментируются, но очевидно, что он займет место между Каптюром и Колеосом.

08.54 Эй, а где тут припарковаться?

Артур Саруханов

Подобно тому, как театр начинается с вешалки, Московский автосалон 2018 начинается… с парковки. С ней для тех, кто приедет попозже, будут сложности, потому что территорию перед выставочным центром «Крокус Экспо» массированно оккупировали производители для проведения клиентских тест-драйвов.

На площадке перед выставочным павильоном можно прокатиться на любом Фольксвагене и Рено, а также стать клиентом такси-беспилотника. Ранее я уже катался на таком на большой конференции Яндекса, которая проходила в конце мая. Автомобиль будет тот же самый. Как видно по фото, интернет-поисковик ожидает большого наплыва желающих проехаться без водителя — как и в прошлый раз, всех выстроят в замысловатую очередь.

Площадки для тест-драйва будут открыты каждый выставочный день.

В общем, поехали! Под покрывалом уже ждет встречи с публикой первый громкий дебютант — кроссовер Renault Arkana. Сразу после премьеры расскажу о нем подробнее, а пока видеозарисовка, сделанная буквально у входа.





Вся информация о ММАС 2018 и все новости автосалона — в нашем спецпроекте.



О выставке:

Московский международный автомобильный салон (ММАС) — главное национальное выставочное мероприятие автомобильной тематики. В соответствии с календарем Всемирной организации автомобильных производителей (OICA) проводится в России один раз в два года, по четным годам. Входит в пятерку ведущих европейских автомобильных выставок наряду с Женевским, Парижским и Франкфуртским салонами.

Основная цель проекта — демонстрация автолюбителям и профессионалам новинок отечественного и мирового автопрома. Гостей ММАС 2018 ожидает первый в Европе технологический фестиваль Mobilistic, посвященный транспорту и логистике ближайшего будущего. В рамках фестиваля можно узнать об альтернативных видах транспорта и топлива, передовых решениях в сфере автономного вождения, каршеринга, доставке с помощью дронов и ознакомиться с разнообразными фантастическими проектами, которые воплотятся в жизнь буквально со дня на день.