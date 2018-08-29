Новая Лада 4х4 и другие сюрпризы ММАС 2018: онлайн-трансляция. Часть 2

День прессы на Московском международном автосалоне продолжается, продолжается и онлайн-трансляция, которую журналисты «За рулем» ведут со стендов «Крокус Экспо». Не переключайтесь!

16:00 На стенде Geely удовлетворенно наблюдаем уменьшение кроссоверов одновременно с увеличением их количества

Кирилл Бревдо

До сих пор самым компактным кроссовером марки Geely на российском рынке был еще относительно свежий Atlas, однако к Московскому автосалону китайцы подготовили пару новинок. Звездой стенда, безусловно, стала совсем новая модель SX11, построенная на собственной платформе BMA, название которой следует понимать как «модульная архитектура B-класса». Машина действительно невелика: 4330 мм в длину — это чуть больше, чем Hyundai Creta, и чуть меньше, чем Renault Kaptur. Выглядит машина здорово, что совсем неудивительно, потому как за дизайн отвечает творческий коллектив под управлением Питера Хорбери, который прежде вдохновенно творил в Volvo.

Geely SX11

Начинка у машины вполне современная. Это пара турбомоторов: трехцилиндровый объемом 1,0 л (136 л.с.) и 1,5-литровая «четверка» (177 сил), которые агрегатируются с 6-ступенчатой механикой и 7-ступенчатым преселективным роботом соответственно. Привод только на передние колеса, и никак иначе — вероятно, китайцы решили, что компактным кроссоверам полный привод не нужен.

Салон и выглядит классно, и на ощупь приятен. Большой экран мультимедийки, виртуальная приборная панель — все как подобает современному автомобилю. Задний ряд на удивление просторен (центральный туннель практически отсутствует), багажник невелик, но более чем адекватен размерам машины.

Представители марки Geely пока не готовы огласить дату появления SX11 в России, однако уже обозначили примерный диапазон цен: от миллиона до 1 350 000 рублей. Это в случае импорта. А если кроссовер решат выпускать в Беларуси, то цена может стать немного гуманнее. Второй кроссовер, Geely GS, чуть крупнее, чем SX11, но по цене может оказаться доступнее новичка — просто потому, что это более старая разработка. Под капотом уже немолодой атмосферный мотор 1.8 (133 л.с.) вкупе с 6-ступенчатым роботом DCT либо механикой с таким же количеством ступеней. Но на фоне наисвежайшего SX11 все же выглядит скромно.

15:10 Будущий внедорожник Lada: кому тут не нравились выштамповки Весты?

Артур Саруханов

Необычный формат для презентации выбрала на сей раз Лада — на стенде АВТОВАЗа развернули мобильную студию новостей. Ведущие одного за другим вызывали главных действующих лиц. Первым включился новый глава АВТОВАЗа Ив Каракатзанис, который рассказал о глобальной стратегии смены имиджа марки. Новая ДНК Лады — это, в том числе, и новое «лицо» всех машин. Оно досталось и Гранте, о которой я подробно рассказывал по итогам вчерашней презентации. К слову, здесь, на стенде тольяттинцев, к этой модели интерес был минимальный.

Фото: ТАСС

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Почему? Все ждали главную новинку — концептуальный Lada 4x4 Vision. Как можно догадаться из названия, это полноприводное будущее марки, сменщик нынешней одноименной модели. Построен он на единой платформе В0, уже давшей ранее жизнь последним творениям альянса Renault-Nissan-АВТОВАЗ. По этой же причине концепт так здорово напоминает Duster, с которым, очевидно, и придется тягаться новой машине за кошельки клиентов.

Внедорожник уверенно стоит на 21-дюймовых колесах, а Х-дизайн в нем достиг своего апогея. Обратите внимание на боковины. Автомобиль выполнен в стилистике трехдверки, как бы отдавая дань уважения классической Ниве. На самом деле дверей пять, просто задние скрыты, как, например, у Nissan Juke.

Приглашенный на стенд министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что главный дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин уже показывал ему несколько лет назад концепт Иксрея, который затем получил серийное продолжение. И выразил уверенность, что нынешний концепт ждет та же участь.

13:30 Внезапный вэн Lifan M7 в окружении кроссоверов на стенде китайской марки

Кирилл Бревдо

Даже не пытайтесь произнести слово Xuanlang — язык сломаете. Лучше запомните другое название нового компактвэна Lifan — M7. Это семиместный однообъемник, внешне очень напоминающий Ford S-Max — просто представьте голубой овал вместо надписи Lifan на решетке радиатора. Выглядит машина очень прилично, да и первый взгляд в салон не разочаровывает: нарядно! Однако, немного присмотревшись, понимаешь, что китайцы все же переборщили: хрома и глянца уж слишком много. Да и фальшивое дерево кажется излишним. При этом материалы отделки вполне приличные: пластик мягкий, запаха нет. Вот только почему нет регулировки рулевой колонки по вылету? У Форда ведь была!

Но не надо думать, что это копия Эс-Макса. Во-первых, Лифан немного меньше. Во-вторых, начинка у него совсем иная. Из технических характеристик, которые мне озвучили на стенде представители российского подразделения китайской марки, ясно следует, что компактвэн оснащается двумя моторами: турбо 1.5 и атмосферным 2.0 одинаковой мощности 141 л.с. Существенное отличие есть по крутящему моменту: у турбо он значительно больше — 234 против 185 у безнаддувного 2-литрового. Привод на передние колеса, но 2-литровый мотор подразумевает вариатор, а 1,5-литровый турбо — 8-ступенчатый автомат.

Задний ряд складывается и двигается вперед-назад, сиденья в багажнике складываются в пол. Так что, с практичностью у М7 должно быть все в порядке. А вот перспективы появления вэна в России видятся туманными. Однообъемники у нас не пользуются особой популярностью, увы. Да и китайцы не спешат машину сертифицировать. Но если это все же произойдет, то ждет М7 российская сборка в Черкесске на заводе «Дервейс», никак иначе.

13:27 Николай Валуев на стенде Haval?! Да они издеваются!

Артур Саруханов

Не успел я отойти от встречи со Стивеном Сигалом, как новое рандеву. На стенде китайской марки Haval в первом ряду — Николай Валуев. Тем, кто устроился за ним, сочувствую: работать из-за его спины решительно невозможно. Спрашиваю у боксера: «Николай, вы точно не журналист, какими судьбами тут?». На что получаю нокаутирующую информацию: оказывается, исполин ездит за рулем H9, а на автосалон приехал просто посмотреть на новинки китайцев.

А они не заставили себя долго ждать. Стивен Ван, гендиректор по развитию международного бизнеса Great Wall Motor (владеет маркой Haval), рассказал о завершении строительства завода по сборке автомобилей в Тульской области. В него вложили 500 млн долларов, и запустится предприятие уже в первом квартале будущего года. Так вот, на этот конвейер встанет одна из новинок ММАС 2018 — кроссовер F7. Симпатичный, кормой напоминающий Jaguar F-Pace (литеры в названии случайно совпадают?).

Его предтечей явился концепт HB-02, который пару лет назад мы видели в Пекине. Габариты — 4620×1844×1683, колесная база — 2725 мм. Под капотом на выбор один из двух бензиновых турбомоторов: 1,5-литровый мощностью 150 л.с. (как раз такая машина на стенде) или 2-литровый (190 л.с.). Но куда любопытнее 7-ступенчатый преселектив с двумя сцеплениями собственной разработки — детище Герхарда Хеннинга, работающего нынче на Haval. Благодаря новой коробке удалось реализовать выбор нескольких алгоритмов движения для водителя: «Стандарт», «Эко», «Спорт», «Снег», «Песок».

Цены на Haval F7 обещают объявить весной, когда и стартуют продажи.

Еще одна премьера китайцев — Haval HB-03 Concept. Купеобразное видение будущего, которое представил Фил Симмонс, директор по дизайну марки Haval. Он сообщил собравшимся, что автомобиль, стоящий на 22-дюймовых колесах, гибридный. Уже летом будущего года этот концепт получит серийное продолжение. Автомобиль, построенный по его мотивам, встанет на тульский конвейер.

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