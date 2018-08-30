Khazar и новые «китайцы»: интригующие премьеры ММАС 2018

Московский автосалон откроется для посетителей уже завтра. Журналисты «За рулем» вчера, 29 августа, отработали на выставке в «Крокус Экспо» полный пресс-день, обошли все стенды, сняли фото и видео, но не обо всем успели рассказать. Напоследок осталось самое «вкусное». Встречайте секретные премьеры с Востока!

13.18 Первый выход в свет: в Москву прилетел новый глава дизайна Haval

Артур Саруханов

Фил Симмонс, вице-президент, директор компании Great Wall Motor, отвечающий за дизайн Haval

ММАС не только стал местом премьер автомобилей, но и дал некоторым топ-менеджерам возможность показать себя широкой общественности. Едва состоялось назначение на пост директора Great Wall Motor отвечающего за дизайн бренда Haval Фила Симмонса, как еще недавно возглавлявший работу над экстерьером нового Range Rover Velar британец на сцене одного из стендов «Крокус Экспо» представляет концепт HB-03 и серийный кроссовер F7.

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Г-н Симмонс проделал большой путь в дизайне: до работы в Land Rover он создавал облик Фордов и Mini. Поэтому очень хотелось узнать, что он думает о новом российском бренде Aurus, о внешности представленного лимузина. Но, увы, дизайнер признался, что не успел еще посетить наш стенд.

На мой вопрос, стоит ли ожидать глобальных изменений во внешности Хавейлов в будущем, он ответил: «Изменения будут, раз уж я пришел. Иначе это назначение было бы просто назначением». Главное — в компании наконец-то определились с концепцией двух линеек Haval — некогда они имели условное разделение на синюю и красную, имея логотипы соответствующих цветов («За рулем.РФ» рассказывал об этом ранее). Они достаточно быстро трансформировались в H- и F-серию — в последнюю уже входят две модели, включая представленный в Москве среднеразмерный кроссовер F7.

«Мы проделали большую работу, если иметь в виду концепты HB-02 и HB-03, а также серийную модель F7. Мы завершили формирование ДНК дизайна марки, именно в этом ключе и продолжим работу над будущими новинками», — говорит Фил Симмонс. Серия F (в Haval не исключают появления в ней кроссоверов поменьше и побольше — новый концепт как раз может стать предтечей будущего расширения) нацелена на более молодую, динамичную аудиторию, стремящуюся к индивидуализации. Визуально ее можно распознать по сотам радиаторной решетки, более острым поверхностям, четким линиям переходов, напряженному облику. У кроссоверов серии H — горизонтальные линии в решетке радиатора, классические солидные формы и покупатели постарше.

Фил Симмонс говорит, что его команда сейчас примерно на 80% состоит из местных, китайских специалистов, и такая пропорция его в целом устраивает. Она позволяет выдерживать правильный микс на уровне идей при формировании новых продуктов, отдавая дань культуре той страны, в которой производятся Хавейлы.

10:23 «В команде противника произошла замена»: вместо Iran Khodro на поле выходит «Азермаш» — первый азербайджанский автопроизводитель

Артур Саруханов

Да, представьте себе, в Азербайджане с марта тоже клепают автомобили. Ну как клепают: договорились с Iran Khodro о поставке машинокомплектов из Ирана и собирают из них четыре модели на заводе Khazar в Нефтчалинской промышленной зоне (170 км южнее Баку) по циклу SKD-0. Общие инвестиции в предприятие со стороны партнеров — ОАО «Иран Ходро» и ОАО «Азермаш» — составляют 15 млн долларов (75% акций — у азербайджанского партнера).

Как рассказали «За рулем» на стенде азербайджанского производителя, мощность завода составляет 10 тыс. автомобилей в год с возможностью дальнейшего увеличения. Пока машины продаются только внутри республики — с марта выпущено около 300 машин. На ММАС 2018 азербайджанцы приехали для знакомства с российской аудиторией и изучения потенциального спроса. В перспективе около 2000 машин с нефтчалинского конвейера планируется экспортировать в страны СНГ, Ближнего Востока и Африки.

На стенде два седана — LD и SD (они же Dena и Dena+, показанные пару лет назад здесь же, но с логотипами в виде головы лошади на радиаторной решетке. На первый взгляд разницы никакой, однако, если присмотреться, видна разница в колесной базе. Поскольку о машинах этих мы уже рассказывали ранее, останавливаться на них долго не буду.

Стоимость седанов на родном рынке варьируется в пределах 14–16 тысяч манатов (560–640 тыс. руб.). Сколько попросят в следующем году за них с россиян, пока неизвестно.

10:02 Знакомьтесь: новый китайский бренд — GAC!

Артур Саруханов

GAC (Guangzhou Automobile Group Co.), как и многие китайские бренды, достаточно молод, ведет свою историю с 1997 года (если считать с компанией-предшественницей). Но в прошлом году он реализовал почти 2 млн автомобилей (включая СП с Хондой, Тойотой и Мицубиси) — от седанов В-класса до кроссоверов и минивэнов, а на предприятиях ее трудятся 84 тыс. человек.

Вот и в нашу страну китайцы пришли с серьезными намерениями, но пока с неопределенными планами. На стенде представители марки рассказали мне, что для продаж в РФ компания уже сертифицировала два своих первенца — седан GA4 и кроссовер GS3, а в текущий момент осуществляет поиск дилеров с целью старта продаж машин в будущем году. Конечная линейка в нашей стране, равно как и цены на уже сертифицированные автомобили, пока под вопросом. Планов по продажам тоже нет, зато на ММАС 2018 объявлено об открытии целого представительства марки в России.

Еще один автомобиль, который должен появиться в нашей стране — среднеразмерный семиместный кроссовер GS8 (габариты 4810х1910х1770 — на считаные миллиметры крупнее Kia Sorento Prime), премьера которого и состоялась на ММАС 2018. На локальном рынке китайцы расхватывают такие по 10 тыс. штук в месяц. Под капотом 3-литровый бензиновый турбомотор с малопроизводительным нагнетателем Borg Warner, который передает тягу в 320 Нм на все колеса посредством 6-ступенчатого автомата Aisin.

Вообще, как видно из галереи ниже, линейка «китайцев» куда шире. Мне лично приглянулся довольно добротно скроенный минивэн GM8, по оснащению не уступающий иным «европейцам». На стенде GAC говорят, что основной своей миссией в нашей стране считают формирование нового видения машин made in China. А когда спрашиваешь про главных конкурентов, кивают на стенд напротив — на марку JAC. И пока я окончательно не запутался в аббревиатурах, давайте-ка переместимся туда.

09:45 Пока одни китайцы приходят в Россию, JAC уже перезапускается

Артур Саруханов

А у этих товарищей в России какая-никакая история имеется. К нам они пришли два московских автосалона тому назад, в 2014 году, объявив о выходе на российский рынок. Дилерский статус получали практически все желающие. Но одно дело продавать машины, другое — осуществлять их постпродажную поддержку. Озаботиться складом запчастей удосужились лишь пара центров в Самарском регионе — только они в итоге и остались на плаву, а марка нынче, по сути, проводит перезапуск.

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Владимир Денисов, отвечающий за развитие дилерской сети в представительстве «Джей-Эй-Си Моторc», говорит, что похвастать пока нечем: за полтора месяца после перезапуска 12 дилеров (включая двух выживших в Тольятти и Самаре) реализовали 15 машин. Речь о сертифицированных переднеприводных кроссоверах казахстанской сборки: S3 (чуть больше Креты, с единственным 111-сильным мотором объемом 1,5 л, по цене от 749 000 руб.) и S5 (по размерам и внешности смахивает на Hyundai ix35, цена — от 899 000 руб.). На подходе еще две машины: пикап Т6 (сертификат ОТТС ожидается в конце сентября) и — внимание! — электрокар iEV 7S (конец октября). Увидев мое удивленное лицо, Денисов тут же нашелся: «Один такой уже накрутил 4000 км по Москве. Машина передовая, с интересной воздушной системой охлаждения батарей, не боится ни жары, ни холода».

Ох, ребята, удачи вам! Вот от души!