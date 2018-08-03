Geely показала свой новый кроссовер. Ждем его в России?

Китайская компания рассекретила облик своего первенца на новой модульной платформе. Кроссовер с кодовым именем SX11 должен стать глобальной моделью.

Официально машину покажут осенью на мотор-шоу в Гуаньчжоу, после чего она поступит в продажу на местном рынке.

SX11 станет первенцем Geely, построенным на новой модульной платформе BMA (B-Segment Modular Architecture). Китайцы говорят, что разработали ее самостоятельно, но «ноги у нее растут» из платформы CMA, которую Geely создавала совместно с Volvo для более дорогих моделей шведской марки и машин суббренда Lynk&Co.

У BMA задняя подвеска полунезависимая, по сравнению с CMA упрощены многие элементы. В Geely говорят, что новая платформа позволит создавать не только кроссоверы, но и седаны с хэтчбеками. Причем Geely намерена делать на ней автомобили не только в Китае, но и в Европе, Юго-Восточной Азии, Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке.

Что касается нового кроссовера, то он должен стать глобальной моделью компании и продаваться не только в Поднебесной, но и в других странах мира. Дизайн машины довольно современный, а шеф-дизайнеру Питеру Хорбери при создании облика SX11 удалось избежать цитирования конкурентов. У компактной (длина 4430 мм) машины ниспадающая линия крыши, придающая спортивный вид в профиль, верхняя часть задних стоек затемнена и создает эффект «парящей» крыши.

Технические характеристики и имя новинки для глобального рынка в Geely обещают раскрыть ближе к премьере кроссовера. Но благодаря утечке из китайских сертификационных органов известно, что кроссовер получит 1,5-литровый трехцилиндровый турбодвигатель, который был разработан совместно с Volvo. Но если на кроссовере Volvo XC40 он имеет мощность 156 л.с., то для китайского рынка его форсировали до 177 л.с.

Вероятнее всего, на российский рынок новый кроссовер Geely попадет уже в следующем году.

В этом году Geely привезла в Россию большой кроссовер Atlas.

На российском рынке автомобили Geely входят в тройку самых популярных среди китайских брендов.

Фото: Geely