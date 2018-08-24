Hyundai Tucson с новым автоматом (восьмиступенчатым!)

Популярный корейский кроссовер пережил обновление и приехал в Россию. «За рулем» проверил машину в деле на дорогах Воронежской области.

Повод: обновление кроссовера Hyundai Tucson.

Место действия: Воронеж, Россия.

Впечатления: впервые обновленный кроссовер Hyundai Tucson показали на автосалоне в Нью-Йорке. Хотя машина, созданная с прицелом на американский рынок и названная в честь города в Аризоне, больше понравилась европейским покупателям, нежели американцам. В прошлом году в Старом Свете реализовали более 150 тысяч Тусанов, а в США — 114 735. В России же спрос на этот кроссовер умеренный: к примеру, в июле у нас продали 1971 Тусан. Из одноклассников лучше обстоят дела у соплатформенного Kia Sportage, Toyota RAV4 и VW Tiguan.

У Тусана теперь новая решетка радиатора, иной дизайн бамперов и полностью светодиодная оптика. Светодиодные ходовые огни имеют L-образную форму. Галогенки оставили только базовой версии. В задних фонарях также появились светодиоды.

В салоне изменений гораздо больше, чем в экстерьере. Улучшилось качество отделочных материалов, появились новые опции. В центре передней панели теперь крупный экран мультимедиасистемы. Монитор хоть и не развернут к водителю, но не бликует, и читать информацию с него удобно. Кстати, карты для навигации предоставляет компания «Навител». Есть новшества и на втором ряду: во всех комплектациях у задних пассажиров теперь есть разъем для зарядки смартфонов.

Верхняя часть передней панели отныне из мягкого пластика. Под ним — искусственная кожа. Ну а низ, как прежде, отформован из жесткого пластика.

Панель приборов хорошо читается. В базовой версии доступен скромный 5-дюймовый экран, в средних комплектациях — 7-дюймовый, а в топовых — 8-дюймовый монитор (на фото). Появилась беспроводная зарядка для смартфона. Можно выбрать из двух вариантов отделки салона — бежевый и черный.

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Есть изменения и в линейке силовых агрегатов. Прежние бензиновые моторы, 2,0 л (150 л.с.) и наддувный агрегат объемом 1,6 л, развивающий 177 л.с., остались в строю. Первый работает в паре с 6-ступенчатым автоматом или механикой, второй — с 7-ступенчатым роботом. В гамме остался и знакомый 2-литровый дизель (185 л.с.), но теперь его сдружили с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач собственной разработки Hyundai. Кроме Тусана он появится и на новом Santa Fe.

Именно эта версия Тусана (2-литровый дизель с 8-ступенчатым автоматом) мне понравилась больше всего. Переключения быстрые и почти незаметные. Отдельное спасибо создателям за отсутствие лага на старте — со светофоров можно уезжать поактивнее. А на дальнем перегоне агрегат переходит на восьмую передачу и дает таким образом возможность экономить топливо.

Главное техническое новшество — 8-ступенчатый автомат собственной разработки корейского автоконцерна. Покупателям доступны колесные диски на 17, 18 и 19 дюймов а трех вариантах дизайна. К слову, 18-дюймовых колес раньше не было вовсе. В представительстве считают, что именно эта размерность и будет наиболее популярна у российских покупателей.

Жаль только, что подвеска осталась жестковатой. При езде по ровной дороге претензий к ее работе нет. Но стоит выехать на щербатый асфальт, как все меняется. Неровности транслируются на спину и пятую точку седоков чересчур подробно.

Цена начальной модификации Hyundai Tucson — 1 399 000 рублей.

Перспективы: планов у корейцев громадье. До конца года они намерены продать 21 тысячу рестайлинговых машин, притом что в 2017 году смогли реализовать только 12 тысяч Тусанов. Смело! Но основания верить в успех есть, поскольку цены достаточно гуманные. Базовую версию оценили в 1 399 000 рублей, топовая модификация High-Tech Plus стоит 1 979 000 руб.

Оценка: Тусан получился довольно цельным автомобилем. В нем уживаются традиционное для корейских марок богатое оснащение и приемлемая цена. Так что, у рестайлингового кроссовера есть все, чтобы увести часть потенциальных покупателей у лидера по продажам в сегменте компактных кроссоверов — Тойоты RAV4.

Подробности: ЗР, 2018, №10.

Фото: Hyundai