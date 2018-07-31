Hyundai объявил рублевые цены на обновленный Tucson

В России начинаются продажи обновленного кроссовера, который пользуется у нас заслуженной популярностью.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Hyundai > Tucson

Конечно, он проигрывает бестселлеру российского сегмента SUV, компактному и бюджетному Hyundai Creta, но и Тусан за первое полугодие этого года разошелся тиражом более 10 тысяч автомобилей.

Обновленный кроссовер показали еще в апреле на мотор-шоу в Нью-Йорке. Машина пережила совсем небольшие изменения: увеличилась радиаторная решетка, появились новые светодиодные огни и передний бампер. В салоне изменена архитектура передней панели, отныне экран мультимедийной системы возвышается над центральной консолью.

Моторная гамма для российского рынка не изменилась: это 1,6- и 2-литровые бензиновые двигатели мощностью 177 и 150 л.с., а также 2-литровый турбодизель мощностью 185 л.с. Последний получил новый 8-ступенчатый автомат.

На российском рынке модель будет представлена, как и раньше, в шести комплектациях: Primary, Family, Lifestyle, Dynamic, High-Tech и High-Tech plus. Однако их содержание изменилось. Так, в версии Family появилась мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, камерой заднего вида и USB-разъемом для подзарядки гаджетов задних пассажиров. В комплектации Lifestyle теперь есть полностью светодиодные фары, передний парктроник, электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания. В комплектации Dynamic появились новые 18-дюймовые легкосплавные колеса, электропривод двери багажной двери и светодиодные фонари. Наконец, топовая версия High-Tec дополнена функцией автоматического переключения с дальнего на ближний свет, беспроводной зарядкой для смартфонов, адаптивным круиз-контролем и системой слежения за усталостью водителя.

После обновления подорожали бензиновые версии кроссовера. Так, базовый вариант Primary (механика, передний привод) подорожал на 30 тысяч рублей, до 1 399 000 рублей. А вот комплектации с турбодизелем, наоборот, подешевели: цены на них начинаются с отметки в 1 769 000 рублей, что на 100 тысяч меньше, чем до рестайлинга.

Цены и комплектации обновленного Hyundai Tucson, руб.:

Комплектация

Primary

Family

Lifestyle

Dynamic

High-Tech

High-Tech plus

2.0 л 6MT 2WD

150 л.с., бензиновый

1 399 000

2.0 л 6AT 2WD

150 л.с., бензиновый

1 469 000

1 569 000

1 659 000

2.0 л 6MT 4WD

150 л.с., бензиновый

1 589 000

2.0 л 6AT 4WD

150 л.с., бензиновый

1 649 000

1 739 000

1 849 000

1 979 000

1.6 л TGDI 7DCT 4WD

177 л.с., бензиновый

1 919 000

2 089 000

2.0 л CRDi 8AT 4WD

185 л.с., дизельный

1 769 000

1 859 000

1 969 000

2 139 000

Hyundai объявил рублевые цены на обновленный Tucson

Фото: Hyundai

Hyundai объявил рублевые цены на обновленный Tucson
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