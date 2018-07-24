Обновленный Hyundai Tucson для России: первые подробности

Корейская компания получила новое Одобрение типа транспортного средства на кроссовер, который должен появиться на нашем рынке в августе этого года.

Обновленное Одобрение (ОТТС) появилось в базе Росстандарта. О том, что оно выдано на обновленную машину, свидетельствуют изменения в размерах кроссовера, вызванные иными бамперами (длина выросла на 5 мм).

На нашем рынке обновленный Hyundai Tucson будет предлагаться с прежними двигателями. Это двухлитровый атмосферник мощностью 150 л.с., бензиновый 1,6-литровый турбоагрегат (177 л.с.) и двухлитровый турбодизель (185 л.с.). А вот 2,4-литровый двигатель, который был сертифицирован для обновленного соплатформенного Kia Sportage, Hyundai Tucson не получит.

Для «младшего» бензинового двигателя предусмотрены механическая и автоматическая коробки передач, турбированный силовой агрегат по-прежнему будет сочетаться с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Единственное существенное изменение по технической части: турбодизель вместо 6-ступенчатого автомата получит 8-ступенчатую автоматическую коробку. На остальных трансмиссиях были изменены передаточные числа с целью улучшения экономичности.

Обновленный Hyundai Tucson был представлен в апреле этого года на мотор-шоу в Нью-Йорке. Изменения — чисто косметические, хотя у кроссовера полностью изменились передняя и задняя части. Hyundai Tucson получил более крупную радиаторную решетку и новые светодиодные дневные ходовые огни. В салоне была перекомпонована передняя панель: экран мультимедийной системы теперь возвышается над центральной консолью.

В начале лета Hyundai представила концепт большого кроссовера. Серийная версия такой машины может появиться через пару лет.

В феврале фирма Hyundai представила среднеразмерный кроссовер Santa Fe четвертого поколения.

Фото: Hyundai