4 причины, почему компании отказываются от участия в Московском автосалоне

Отчасти в этом виноваты санкции. Но в целом влияние оказывает целый комплекс причин.

29 августа в Москве распахнет двери Международный Московский автосалон. Премьер будет несколько, свои новинки представят АВТОВАЗ, Renault, Hyundai, Kia, Geely, GAC, Haval, Lifan, JAC, «Иран Ходро» и Volkswagen. Изюминкой автосалона станет мировая премьера представительского бренда Aurus. При этом многие автопроизводители снова проигнорировали автосалон. Особенно обидно, что не привезут в этом году даже не то что премьеры, даже новые модификации своих автомобилей Mercedes-Benz, Audi и BMW. Не будет и «японцев», даже тех, у которых есть заводы в России — Toyota, Mitsubishi, Nissan. В последний момент отказался от участия и узбекский Ravon.Отказ от участия в автосалонах сейчас вообще мировая тенденция, отмечает директор выставки Петр Тутарашвили:

«От Парижа они отказались, по Европе достаточно серьезные изменения (в проведении автосалонов). Ищутся новые способы продвижения продукции и каналы коммуникации», — объяснил он отказ «немецкой тройки» от участия в автосалоне корреспонденту РИА Новостей.



Кроме того, многие автопроизводители сомневаются в пользе участия в автосалоне, потому что нынешний российский рынок «сжался» почти в два раза.

«Он растет, но он не такой, как был в 2012 году», — отметил Тутарашвили.

Внешняя политика также негативно отразилась на ситуации с автосалоном. Автосалон — это большое медийное мероприятие, и улыбающиеся зарубежные топ-менеджеры могут быть неверно восприняты. А ведь информацию с автосалона, фото и видео будут транслировать многие мировые СМИ.Есть и четвертая причина — участие в автосалоне довольно затратно для компаний. Организаторам автопроизводители платят около 10% стоимости от их участия. Но есть еще затраты на рекламу, строительство стендов, персонал, еду, автомобили, которые надо привезти. Бюджеты огромные, а вот сумеют ли потом производители их «отбить», большой вопрос.

Московскому автосалону посвящен наш спецпроект. О том, что уже известно о премьерах, вы можете прочитать здесь.



Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС