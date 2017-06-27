Седан Aurus Senat: рассматриваем его в деталях

В интернете можно увидеть фотографии бронированного варианта седана, который сопровождает лимузин президента России Владимира Путина. Фотографии сделаны с близкого расстояния и позволяют рассмотреть машину в деталях.
Практически одновременно созданная для реализации автомобилей «обычным смертным» компания запустила промо-сайт, на котором пока представлены лишь снимки Сената. Впрочем, на них впервые рассекречен интерьер седана. Все подробности в нашей фотогалерее.
- Широкой публике седан Аурус Сенат и минивэн Аурус Арсенал покажут на Московском международном автосалоне. А в начале следующего года машины покажут на автосалоне в Женеве и в Монако.
- Стоимость седана будет выше одноклассников из премиум-класса (Mercedes-Benz S-класса, BMW 7-й серии), но ниже люксовых конкурентов от Rolls-Royce и Bentley.
Фото: cardesign.ru, «Аурус»
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