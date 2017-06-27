Седан Aurus Senat: рассматриваем его в деталях

Geely показала новый кроссовер SX-11 в Шанхае. Ждем его в Москве!

Вокруг этой модели развернулась целая интрига: сначала предполагалось, что ее покажут в ноябре на мотор-шоу в Гуаньчжоу, потом ожидалась ее мировая премьера на Московском автосалоне. В результате у нас премьера будет, но не мировая.