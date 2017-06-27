Седан Aurus Senat: рассматриваем его в деталях

В Сети появились фотографии сразу двух вариантов седана Aurus Senat, который будет представлен через неделю на Московском международном автосалоне.

В интернете можно увидеть фотографии бронированного варианта седана, который сопровождает лимузин президента России Владимира Путина. Фотографии сделаны с близкого расстояния и позволяют рассмотреть машину в деталях.

Практически одновременно созданная для реализации автомобилей «обычным смертным» компания запустила промо-сайт, на котором пока представлены лишь снимки Сената. Впрочем, на них впервые рассекречен интерьер седана. Все подробности в нашей фотогалерее.

Седан Aurus Senat: рассматриваем его в деталях

Фото: cardesign.ru, «Аурус»

Седан Aurus Senat: рассматриваем его в деталях
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