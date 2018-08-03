Автомобили проекта «Кортеж» покажут в Женеве и Монако

В недавнем обширном интервью глава Минпромторга уделил много внимания большому проекту создания линейки автомобилей для первых лиц государства и раскрыл несколько подробностей.

Денис Мантуров еще раз напомнил, что Кортеж — это не бренд, а общепринятый формат построения автомобилей представительского класса. И российский проект уже получил название Aurus. В рамках продвижения бренда премьера этих автомобилей состоится на Московском международном автосалоне, а в следующем году их увидят и европейцы — на Женевском автосалоне. Поскольку модели принадлежат к сегменту лакшери, как водится, запланировано и отдельное мероприятие для потенциальных клиентов в Монако.

Как и было задумано, такие автомобили будут использоваться для обновления государственного парка защищенных автомобилей, как российского государства, так и любого иностранного. С сентября начнут формировать предзаказ, а в 2019 году запланированы первые отгрузки потребителям, рассказал он в интервью «Российской газете».

Глава Минпромторга отметил, что ему удалось лично протестировать автомобили Aurus, как в качестве водителя, так и пассажира. Он обратил внимание на высокий уровень безопасности, великолепные разгонные и динамические характеристики моделей, а также общий комфорт и высокое качество отделочных материалов. Сам министр оказался любителем внедорожников и пообещал: как только SUV Aurus выйдет на рынок, он всерьез задумается о его покупке. Но произойдет это не ранее 2020 года. В автомобиле «есть определенный объем иностранных комплектующих», но по мере развития, увеличения серийности этого автомобиля доля отечественных компонентов будет расти, подчеркнул глава Минпромторга.

Фото: НАМИ

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