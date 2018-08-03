Автомобили проекта «Кортеж» покажут в Женеве и Монако

В недавнем обширном интервью глава Минпромторга уделил много внимания большому проекту создания линейки автомобилей для первых лиц государства и раскрыл несколько подробностей.

Денис Мантуров еще раз напомнил, что Кортеж — это не бренд, а общепринятый формат построения автомобилей представительского класса. И российский проект уже получил название Aurus. В рамках продвижения бренда премьера этих автомобилей состоится на Московском международном автосалоне, а в следующем году их увидят и европейцы — на Женевском автосалоне. Поскольку модели принадлежат к сегменту лакшери, как водится, запланировано и отдельное мероприятие для потенциальных клиентов в Монако.

Как и было задумано, такие автомобили будут использоваться для обновления государственного парка защищенных автомобилей, как российского государства, так и любого иностранного. С сентября начнут формировать предзаказ, а в 2019 году запланированы первые отгрузки потребителям, рассказал он в интервью «Российской газете».



Глава Минпромторга отметил, что ему удалось лично протестировать автомобили Aurus, как в качестве водителя, так и пассажира. Он обратил внимание на высокий уровень безопасности, великолепные разгонные и динамические характеристики моделей, а также общий комфорт и высокое качество отделочных материалов. Сам министр оказался любителем внедорожников и пообещал: как только SUV Aurus выйдет на рынок, он всерьез задумается о его покупке. Но произойдет это не ранее 2020 года. В автомобиле «есть определенный объем иностранных комплектующих», но по мере развития, увеличения серийности этого автомобиля доля отечественных компонентов будет расти, подчеркнул глава Минпромторга.

Между тем мотоциклы этого проекта будут выпускать не под брендом Ауруса, а Ижа, о чем недавно сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Пока нам официально представили лишь сам бренд Aurus, хотя президент уже передвигается на новых автомобилях. Однако подробности обещают рассказать уже скоро на Московском автосалоне.

Фото: НАМИ