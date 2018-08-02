Мотоцикл проекта «Кортеж» станет новой моделью «Ижа»

Мотоцикл для почетного эскорта, который разрабатывает концерн «Калашников», поступит в свободную продажу.

Но на рынок коммерческая версия выйдет не под брендом Aurus, под которым будут продавать автомобили, созданные на Единой модульной платформе (ЕМП). Так как «Калашникову» принадлежит бренд «Иж», то именно под ним и станут продавать двухколесного монстра. Причем не только в России, но и за рубежом.

Планируется свободная продажа мотоцикла, на рынок он выйдет под брендом «Иж». Этот бренд известен с советских времен, сейчас он принадлежит нашему концерну «Калашников», который и ведет работы над новой машиной. Будет ли мотоцикл в точности повторять кортежный, пока сложно сказать. Но в нем точно будут использоваться решения — дизайнерские и технические, — которые применяются в мотоцикле для проекта «Кортеж», — цитирует ТАСС главу концерна «Ростех» Сергея Чемезова.

В прошлом году концепт мотоцикла показали Владимиру Путину

Концепт мотоцикла концерн «Калашников» представил в прошлом году. Заявленные технические характеристики впечатляют: оппозитный двигатель мощностью 150 л.с., разгон до сотни всего за 3,5 секунды, максимальная скорость 250 км/ч. Правда, до сих пор непонятно, сколько весит мотоцикл. Разработчики указали массу в 510 килограммов. Если речь идет не о полной допустимой массе, а о снаряженной, то у «Ижа» действительно получается очень тяжелый мотоцикл.

Впрочем, пока «Калашников» лишь опубликовал рекламный ролик, посвященный этому мотоциклу: прототипов никто не видел, ездовых тестов не проводилось. Сергей Чемезов ранее говорил, что мотоцикл проекта «Кортеж» будет готов не ранее 2019 года.

О том, что в Ижевске вновь будут делать мотоциклы, стало известно в июле прошлого года от Сергея Чемезова, главы «Ростеха» (госкорпорации, являющейся главным акционером концерна «Калашников»).

В августе 2017 года «Калашников» представил электромотоцикл Иж для полиции и спецназа.

В прошлом году концерн показал действующий прототип летающего мотоцикла.

Фото: Сергей Красильников/ТАСС, концерн «Калашников»