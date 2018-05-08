Седан проекта «Кортеж» подорожал до своего появления

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал новую ориентировочную цену представительского седана Aurus. И новых конкурентов.

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Накануне был представлен лимузин для первых лиц государства из проекта «Кортеж», который получил название «Сенат-лимузин». Эта машина недоступна простым смертным. Но более простые версии лимузина и седана «Сенат» будут продаваться.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что стоимость седанов «Сенат» составит более 10 млн рублей. Ранее чиновник говорил о том, что в минимальной комплектации представительский седан обойдется в 6–7 млн рублей. То есть машина, которую еще даже не представили официально, подорожала более чем на 60%.

Изменилось и позиционирование. Если раньше в качестве ориентиров брались топовые версии Mercedes-Benz S-класса и BMW 760i и «Сенат» должен был стоить на 15% дешевле их, то теперь создатели Aurus замахнулись на люксовый сегмент.

«Но он точно будет дешевле, как минимум, на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», — заявил «Интерфаксу» Денис Мантуров.

Официальный дебют первых моделей бренда Aurus, седана «Сенат» и микроавтобуса «Арсенал», состоится на Московском международном автосалоне в августе этого года. Заказы на автомобили начнут принимать в сентябре, а продажи — в первом квартале следующего года.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости/POOL/ТАСС