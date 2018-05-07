Лимузин президента: 4 факта о самом крутом российском автомобиле

Стали известны некоторые технические подробности о лимузине проекта «Кортеж», на котором на свою инаугурацию сегодня приехал президент Владимир Путин.

Сегодняшняя инаугурация президента Владимира Путина явилась не только новой вехой в российской политике, но и открыла новую страницу в истории отечественного автопрома. Буквально через несколько часов стали известны некоторые технические подробности о новом президентском лимузине, созданном впервые за долгое время в России.

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1. Название

Марка автомобилей, которые будут выпускаться на Единой модульной платформе (ЕМП), была известна задолго до премьеры — Aurus, оно обыгрывает слова Aurum (лат. золото) и Russia (лат. Россия). Лимузин, как и остальные автомобили проекта «Кортеж», получил имя собственное. Он называется «Сенат-лимузин», цитирует РИА Новости фильм о новом президентском кортеже, который вышел на телеканале «Россия 24».

Минивэн (его представят позднее) получил имя «Арсенал». Все автомобили названы в честь башен Московского Кремля. Остается догадываться, как будет называться внедорожник.

2. Размеры

Длина лимузина составляет 6062 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1695 мм, дорожный просвет равен 200 мм. Для сравнения: длина Mercedes-Benz S-класса Pullman (W222) равна 6499 мм, ширина — 1899 мм.

3. Двигатель

Для лимузина президента в НАМИ подготовлен «царь-двигатель»: V12 с четырьмя турбокомпрессорами мощностью более 800 л.с. Этот двигатель полностью отечественной разработки. Но под капотом машины, участвовавшей сегодня в церемонии, был установлен V8 с двойным турбонаддувом мощностью 598 л.с. Этот силовой агрегат создавался совместно НАМИ и Porsche Engineering для всего семейства автомобилей Aurus. Базовым мотором семейства является «турбочетверка» объемом 2,2 литра мощностью 245 л.с.

4. Госномер

Во время трансляции многие обратили внимание на то, что на лимузине установлен довольно старый, потрепанный временем государственный регистрационный знак В776УС77. Ничего удивительного: ранее этот номер числился за частной ГАЗ-3110 «Волга» 1998 года выпуска. В октябре прошлого года автомобиль был утилизирован.

Седан и микроавтобус покажут на Московском международном автосалоне в конце августа этого года.

Ранее были названы ориентировочные цены на автомобили проекта «Кортеж», которые будут доступны простым смертным.

Фото: Сергей Севастьянов/ТАСС, «Россия-24»